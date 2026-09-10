ETV Bharat / entertainment

'മകന് എഡിഎച്ച്ഡി തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ പ്രയോററ്റികള്‍ മാറി, അവന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടേ മറ്റെന്തുമുള്ളൂ'; വിനയ് ഫോര്‍ട്ട്

" ബിരുദാനന്തര ബിരുദം ഉണ്ടായിട്ടും എഡിഎച്ച്ഡി, ഓട്ടിസം തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് മുൻപ് ധാരണയില്ലായിരുന്നു, മകന് എഡിഎച്ച്ഡി തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ജീവിതം മാറി"

VINAY FORRT VINAY FORRT MOVIES VINAY FORRT SON ADHD
Vinay Forrt (Photo: Instagram)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 10, 2026 at 10:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ലയാളികള്‍ക്ക് ഏറെ പ്രിയങ്കരനായ താരമാണ് വിനയ് ഫോര്‍ട്ട്. നായകനായും വില്ലനായും സഹനടനുമായൊക്കെ സിനിമകളില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഭാവപ്പകര്‍ച്ച കണ്ട് പ്രേക്ഷകര്‍ അമ്പരന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ഗിരിഷ് എ.ഡി ചിത്രത്തിലും ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ വേഷത്തില്‍ മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയാണ് കാഴ്‌ച വച്ചത്. ഇപ്പോഴിതാ വിനയ് ഫോര്‍ട്ട് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളാണ് ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.

തന്‍റെ ഒന്‍പത് വയസുകാരനായ മകന്‍റെ എഡിഎച്ച്ഡി(ADHD) അസുഖത്തെ കുറിച്ചാണ് താരം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് തന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ മുന്‍ഗണനകള്‍ മാറിയെന്നും വിനയ് ഫോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. ന്യൂറോ ഡൈവേർജന്‍റ് ആയ മകന്‍റെ സന്തോഷവും സ്വതന്ത്രമായ ഭാവിയുമാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്നും താരം പറഞ്ഞു.

തനിക്ക് ബിരുദാനന്തര ബിരുദമുണ്ടായിട്ടും എഡിഎച്ച്ഡി, ഓട്ടിസം തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് മുൻപ് ധാരണയില്ലായിരുന്നുവെന്നും, മകന് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾക്കായി ഒരു രക്ഷിതാവെന്ന നിലയിൽ സ്വയം പഠിക്കുകയാണെന്നും അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം പ്രയോറിറ്റികള്‍ മാറിയെന്നും വിനയ് ഫോര്‍ട്ട് അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

"എന്‍റെ മകന് ഒമ്പത് വയസായി. അടുത്തിടെ അവന് എഡിഎച്ച്ഡിയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ എന്‍റെ പ്രയോറിറ്റികള്‍ മാറി. സാധാരണ കുട്ടികളേക്കാൾ കൂടുതൽ അറ്റൻഷൻ അവനു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവന്‍റെ അവസ്ഥ തിരിച്ചറിയും മുമ്പ് ഞാന്‍ അത്ര കണ്ട് അവന്‍റെ വളര്‍ച്ചയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ എന്‍റെ ജീവിതത്തിന്‍റെ പ്രയോറിറ്റി മോന്‍റെ ഭാവിയാണ്", വിനയ് ഫോര്‍ട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി.

"ഞാൻ ഒരു പോസ്റ്റ് ​ഗ്രാജുവേറ്റാണ്. ഈ സ്പെക്ട്രത്തിലുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടില്ല. എഡിഎച്ച്ഡി, ഓട്ടിസം എന്നിവയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് യാതൊരു അറിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ദിവസവും ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. മോന്‍റെ ജീവിതം എങ്ങനെ സാധാരണ പോലെ ആക്കാമെന്നാണ് എന്‍റെ ലൈഫിന്‍റെ പര്‍പ്പസ്. ഏറ്റവും നന്നായി അവനെ എജ്യുക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ഏറ്റവും നന്നായി അവനെ ഇന്‍ഡിപെന്‍ഡാക്കുക. ഹാപ്പിനെസ് നിറഞ്ഞൊരു ലൈഫ് അവന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നതാണ് എന്‍റെ പ്രയോറിറ്റി", താരം പറഞ്ഞു.

"നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഈ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഒട്ടും അറിയില്ല. എന്‍റെ ചെറുപ്പകാലത്തും ഇത്തരം അവസ്ഥയിലുള്ള കുട്ടികള്‍ എന്‍റെ സ്‌കൂളില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. മടിയന്‍മാരെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അന്ന് അവരെ സമൂഹം ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഈ സാഹചര്യം എന്‍റെ മകന് നേരിടേണ്ടി വരരുത്. ന്യൂറോ ടിപ്പിക്കല്‍ ആയിട്ടുള്ളവര്‍ക്ക് വേണ്ടി ഡിസൈന്‍ ചെയ്‌ത സമൂഹമാണ് നമ്മുടേത്. ആ സൊസൈറ്റിയിൽ നാളെ എന്‍റെ മകന് എങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. മകനുള്ള പ്രയോറിറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടേ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ മറ്റെന്തും ഉള്ളൂ. അവന്‍റെ ചലഞ്ചുകൾ ഈസിയാക്കുക എന്നതാണ് എന്‍റെ ലക്ഷ്യം," വിനയ് ഫോർട്ട് പറഞ്ഞു.

അടുത്തിടെ നടൻ ഫഹദ് ഫസിലും ഷൈൻ ടോം ചാക്കോയുമെല്ലാം തങ്ങൾക്ക് എഡിഎച്ച്ഡി സ്ഥിരീകരിച്ച വിവരം തുറന്നുപറഞ്ഞിരുന്നു.

Read More:

1. ഭാവപ്പകർച്ചയുടെ 'ഭാഗ്യ താരം'; 18 വർഷങ്ങൾ, മലയാള സിനിമയിൽ വിനയ് ഫോർട്ടിൻ്റെ അവിസ്‌മരണീയ പ്രയാണം

2. 'കിങ് ഓഫ് കൊത്തയുടെ പരാജയം കരിയറിനെ ബാധിച്ചു, ദുല്‍ഖറിനൊപ്പം അഭിനയിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല'; ആ പ്രൊജക്‌ടില്‍ നിന്ന് പിന്മാറി ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്‌മി

3.ചുരുണ്ട മുടിയും ബെൽബോട്ടവും വിന്‍റേജ് മേക്കപ്പും; സിനിമാ ലോകത്തെ കീഴടക്കി 80കളിലെ ലുക്ക്, കാണാം ചിത്രങ്ങള്‍

TAGGED:

VINAY FORRT
VINAY FORRT MOVIES
VINAY FORRT SON
ADHD
VINAY FORRT TALKS ABOUT HIS SON

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.