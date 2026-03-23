'പല ഫൈറ്റ് സീനുകളിലും ഡമ്മി പോലുമില്ല'; ധുരന്ധര്‍ 2 വിലെ ക്രൂരമായ ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ആക്ഷന്‍ ഡയറക്‌ടര്‍ ഐജാസ് ഗുലാബ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു

ധുരന്ധര്‍:ദി റിവഞ്ച് സിനിമയിലെ അത്യുഗ്രന്‍ ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങള്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചയാവുകയാണ്. ചിത്രത്തിലെ വമ്പന്‍ ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയതിനെ കുറിച്ച് ആക്ഷന്‍ കൊറിയോഗ്രാഫര്‍ ഐജാസ് ഗുലാബുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖം.

Dhurandhar: The Revenge (Photo: Special Arrangement)
By Seema Sinha

Published : March 23, 2026 at 5:27 PM IST

ദിത്യ ധര്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ബോളിവുഡ് സ്പൈ ത്രില്ലര്‍ ചിത്രം 'ധുരന്ധര്‍ ദി റിവഞ്ച്' (ധുരന്ധര്‍2) ആഗോളതലത്തില്‍ ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ ആഞ്ഞുവീശുകയാണ്. ആദ്യഭാഗമായ 'ധുരന്ധര്‍' തിയേറ്ററുകളിലെത്തി മൂന്നുമാസം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് രണ്ടാം ഭാഗവും പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. ധുരന്ധര്‍ 2 തിയേറ്ററുകളിലെത്തി അഞ്ചാം ദിവസത്തിലെത്തുമ്പോഴും സിനിമയിലെ അത്യുഗ്രന്‍ ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങളും സാങ്കേതിക മികവും വലിയ ചര്‍ച്ചയാവുകയാണ്.

ഏകദേശം നാലുമണിക്കൂറോളമുള്ള ഈ സ്പൈ ത്രില്ലര്‍ ചിത്രീകരിക്കാന്‍ ലോകത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുമുള്ള വമ്പന്‍ ആക്ഷന്‍ കൊറിയോഗ്രാഫര്‍മാരെയാണ് നിയോഗിച്ചത്. രക്തം ചിതറുന്ന ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്.

സിനിമയുടെ തുടക്കം മുതല്‍ ഒടുക്കം വരെ തീപ്പാറുന്ന ആക്ഷനും അതിലെ ക്രൂരതയുമെല്ലാം ഒരുക്കിയതിന് പിന്നില്‍ ആരാണെന്ന ചോദ്യം ഇതിനോടകം തന്നെ ഉയര്‍ന്നു കഴിഞ്ഞു. ചിത്രത്തിലെ പീക്ക് ലെവലിലുള്ള വയലന്‍സ് ചിലരില്‍ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും ആക്ഷന്‍ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് ഇത് വലിയ വിരുന്ന് തന്നെയായിരുന്നു.

ഐജാസ് ഗുലാബ് (ഇന്ത്യ) സീ യങ് ഓ( കൊറിയ), യാനിക് ബെന്‍ (ഫ്രാന്‍സ്) റംസാന്‍ ബുലൂട്ട് (തുര്‍ക്കി) എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ തീപ്പാറുന്ന ആക്ഷന് പിന്നില്‍. വിവാഹ ഫൈറ്റ് സീനും, ബൈക്ക് ആന്‍ഡ് എസ് യുവി ചേസും ഗണ്‍ ഫൈറ്റും ലിയാരി സീനും ഹെലികോപ്‌റ്റര്‍ സ്റ്റണ്ടുമൊക്കെ കാണികള്‍ക്ക് ആവേശം പകര്‍ന്നവയാണ്. ബോളിവുഡ് ഇതുവരെ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള സ്റ്റണ്ട് സീനുകളാണ് ഇതില്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വമ്പന്‍ ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയതിനെ കുറിച്ച് ഐജാസ് ഗുലാബ് സംസാരിക്കുന്നു.

"26/11 ആക്രമണത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കിയ ശക്തമായ, വികാരഭരിതമായ സീന്‍ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമാണ്. "ഓരോ സീനും വ്യത്യസ്‌തമായി അനുഭവപ്പെടണം എന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ സ്കെയിലിന്‍റെ ആവശ്യകത. അതിന് സാധാരണ ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയില്‍ കാണാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒത്തുച്ചേരലുകള്‍ ആവശ്യമായിരുന്നു. ഓരോ ആക്ഷന്‍ രംഗവും കൃത്യമായ പ്ലാനിംഗോടെയാണ് ഒരുക്കിയത്", ഐജാസ് ഗുലാബ് പറഞ്ഞു.

"ഡമ്മി ഉപയോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. താരങ്ങള്‍ക്ക് അപകടകരമാണെന്ന് തോന്നുന്നയിടത്ത് മാത്രമാണ് ഡമ്മി ഉപയോഗിച്ചത്. ഇതിലെ 90-95 ശതമാനം ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങളും താരങ്ങള്‍ തന്നെ സ്വയം ചെയ്‌തതാണ്", ഐജാസ് പറഞ്ഞു.

"രണ്‍വീര്‍ സിങ്ങും അര്‍ജുന്‍ റാംപാലും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് സീനില്‍ ചെയിന്‍ കാണിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഒരു റബ്ബര്‍ പ്രോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മുറിവുണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിലും വലിയ വേദനയുണ്ടാക്കി. അതുപോലെ ചിത്രത്തിന്‍റെ ക്ലൈമാക്‌സില്‍ പല പരിക്കുകളും ഉണ്ടായിട്ടു പോലും ഇരുതാരങ്ങളും ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാന്‍ പോലും തയാറായിരുന്നില്ല", ഐജാസ് ഓര്‍ത്തു.

"ഓരോ ആക്ഷന്‍ ഡയറക്‌ടറും ചിത്രത്തിന്‍റെ ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങള്‍ക്ക് വ്യത്യസ്‌തമായ സംഭവനകളാണ് നല്‍കിയത്. ഇന്ത്യന്‍ പ്രായോഗിക ആക്ഷന്‍, കൊറിയന്‍ ക്ലോസ് കോംബാറ്റ്, യുറോപ്യന്‍ പാര്‍ക്കോര്‍ സ്റ്റൈല്‍, തുര്‍ക്കിഷ് ഫൈറ്റ് എന്നിവയെല്ലാം ചേര്‍ന്നതാണ് ഇതിലെ ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങള്‍ എന്നതാണ് പ്രത്യേകത", ഗുലാബ് പറഞ്ഞു.

"ശത്രുക്കളെ കൊല്ലാന്‍ തുടങ്ങുന്ന ഹംസയുടെ ഉദയത്തോടെയാണ് റംസാന്‍റെ ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങള്‍ കാണാന്‍ കഴിയുക. ഗണ്‍ ഫൈറ്റുകള്‍ കൂടുതലും അദ്ദേഹം ചെയ്‌തതാണ്. ആദ്യ ഭാഗത്തിലെ അഞ്ച് കൊലപാതകങ്ങള്‍, ലിയാരി സീനുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്‌തത് യാനിക് ആണ്. ഫാനില്‍ ഷാരൂഖ് ഖാനോടൊപ്പവും വാറില്‍ ഹൃത്വിക് റോഷനോടൊപ്പവും ടൈഗറില്‍ സല്‍മാനോടൊപ്പംവും പ്രവര്‍ത്തിച്ച സീ യംഗ് ഓ 'കില്‍' എന്ന ചിത്രത്തില്‍ വമ്പന്‍ ആക്ഷന്‍ സീക്വന്‍സുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ധുരന്ധര്‍ 2വിലെ ക്ലൈമാക്സ് രംഗങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയത് അദ്ദേഹമാണ്". ഗുലാബ് പറഞ്ഞു.

മുന്‍പ് സല്‍മാന്‍ ഖാന്‍റെ കിക്ക്, പ്രഭാസ് അഭിനയിച്ച ആദി പുരുഷ് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലും അജയ് ദേവഗണിന്‍റെ ചിത്രങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഗുലാബ് പറഞ്ഞു.

"ചിത്രത്തിലെ ഓരോ ആക്ഷന്‍ സീനുകളും കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെയാണ് ഒരുക്കിയത്. ഓരോ പഞ്ചും, ചേയ്സും, സ്റ്റണ്ടുമെല്ലാം വ്യത്യസ്‌തമാണെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തിയിരുന്നു. ചിത്രം അതിന്‍റെ സീക്വന്‍സുകളെ ഘടനാപരമായ സിനിമാറ്റിക് സെറ്റ് പീസുകളായാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഓരോന്നിലും പ്രേക്ഷകനെ ആകര്‍ഷിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഒരുക്കിയത്",ഗുലാബ് വിശദമാക്കി.

"ധുരന്ധര്‍ ആണ് രണ്‍വീറുമായുള്ള ആദ്യ ചിത്രം. വളരെ ആസ്വദിച്ചാണ് ജോലി ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്. ഗുലാബ് പറഞ്ഞു. എന്‍റെ മുന്‍പത്തെ ചിത്രങ്ങളേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ക്രൂരവും യഥാര്‍ഥ്യമാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് ധുരന്ധര്‍ എന്ന് ഗുലാബ് പറഞ്ഞു.

1989 മുതല്‍ ബോളിവുഡില്‍ ഗുലാബ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 2006 ല്‍ ഷൂട്ട് ഔട്ട് അറ്റ് ലോകണ്ഡ്വാലയിലൂടെ ആക്ഷന്‍ ഡയറക്‌ടറായാണ് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത്. ആമിര്‍, സല്‍മാന്‍, ഷാരൂഖ്, അക്ഷയ് എന്നിവരുമായൊക്കെ ഗുലാബ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ രണ്‍വീറിനൊപ്പം ആദ്യമായാണ് ഗുലാബ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. വളരെ കഠിനാധ്വാനവും ഉത്സാഹത്തോടെയുമാണ് രണ്‍വീര്‍ ഈ ചിത്രം ചെയ്തതെന്ന് ഗുലാബ് ഓര്‍ക്കുന്നു.

രണ്‍വീര്‍ പൂര്‍ണ ആക്ഷന്‍ താരമല്ല. അതിനാല്‍ ചില മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നു. വര്‍ക്ക് ഷോപ്പുകളിലൂടെ പരിശീലനം നടത്തി ഓരോ സീനിനുവേണ്ടിയുള്ള തയാറെടുപ്പുകള്‍ നടത്തി. ആദ്യ പരിശീലനം നല്‍കി പിന്നീട് ചിത്രീകരണത്തിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അത് വളരെ എളുപ്പമാക്കിയെന്നു ഗുലാബ് പറഞ്ഞു.

ഗണ്‍ സീനുകളില്‍ യഥാര്‍ഥ തോക്കുകള്‍ക്ക് പകരം ഫൈബര്‍ , റബര്‍ പ്രോപ്പുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. സെറ്റിലെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന്‍ നേരത്തെ തന്നെ റിഹേഴ്‌സലും നടത്തിയിരുന്നു. ചിത്രത്തിലെ ഓരോ കൊലപാതകവും വ്യത്യസ്‌തമായി കാണിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഒരേ രീതിയിലുള്ള സീനുകള്‍ ഒന്നും തന്നെയില്ല. അതോടൊപ്പം വിവാഹ സീന്‍ ഏറ്റവും മികച്ചതാണെന്നും ഗുലാബ് പറഞ്ഞു.

മുംബൈ, തായ്‌ലന്‍ഡ്, അമൃത്സര്‍, ലുധിയാന തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം. കടുത്ത ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ലൊക്കേഷനുകളൊക്കെ വെല്ലുവിളിയായി.

ക്ലൈമാക്‌സ് സീന്‍ ഏകദേശം മുപ്പത് മിനിറ്റ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ളതാണ്. ഇതിനായി ആറ് ദിവസത്തെ റിഹേഴ്‌സല്‍ ആവശ്യമായി വന്നു. അതുപോലെ പതിനാല് ദിവസത്തെ ചിത്രീകരണവുമായിരുന്നു. ഇത്.

സംവിധായകന്‍ ആദിത്യ പറഞ്ഞത് ഒരു ഹിറ്റ് ചിത്രം മാത്രമല്ല നൂറുശതമാനം പരിശ്രമം നല്‍കുന്ന ചിത്രം വേണമെന്നാണ്. ആക്ഷനില്‍ ഒരു വിട്ടുവീഴ്‌ചയും ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്ന് ഗുലാബ് വ്യക്തമാക്കി.

മാര്‍ച്ച് 19നാണ് ധുരന്ധര്‍ 2 ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ആഗോളതലത്തില്‍ 500 കോടിക്ക് മുകളിലാണ് ചിത്രം നേടിയത്.

ആനിമല്‍, പുഷ്‌പ, പത്താന്‍ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളില്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ കണ്ട ആക്ഷനെ മറികടക്കുകയെന്നത് തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന വെല്ലുവിളിയെന്നും ഗുലാബ് പറഞ്ഞു.

Also Read:ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ ആഞ്ഞുവീശി ധുരന്ധര്‍ 2; മൂന്നുദിവസം കൊണ്ട് 500 കോടിക്ക് മുകളില്‍, ആഗോളതലത്തില്‍ തരംഗം തീര്‍ത്ത് ചിത്രം

