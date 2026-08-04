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'തുടക്കം' ഗംഭീരമാക്കാന്‍ വിസ്‌മയ മോഹന്‍ലാല്‍; അഡ്വാന്‍സ് ബുക്കിങ് നാളെ ആരംഭിക്കും, ചിത്രം ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് തിയേറ്ററുകളില്‍

2018 എന്ന സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് തുടക്കം.

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Thudakkam (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 4, 2026 at 4:01 PM IST

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വിസ്‌മയ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്താന്‍ ഇനി മൂന്നുനാളുകള്‍ മാത്രമാണുള്ളത്. അച്ഛനും മകളും ഒരേ സിനിമയില്‍ അഭിനയിക്കുന്നത് കാണാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് സിനിമാസ്വാദകര്‍. ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് ലോകമെമ്പാടുമായി തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും.

സിനിമയുടെ അഡ്വാന്‍സ് ബുക്കിങ് നാളെ (ഓഗസ്റ്റ് 5) രാവിലെ പത്തുമണി മുതല്‍ ആരംഭിക്കും. ബുക്ക് മൈഷോയിലൂടെ ചിത്രത്തിന്‍റെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതേസമയം ആദ്യദിവസത്തെ ആദ്യ പ്രദര്‍ശനത്തിന്‍റെ അഡ്വാന്‍സ് ബുക്കിങ് 9.30 മുതല്‍ ആരംഭിക്കും.

ആശിര്‍വാദ് സിനിമാസിന്‍റെ ബാനറില്‍ ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തില്‍ ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂരിന്‍റെ മകന്‍ ആശിഷ് ജോ ആന്‍റണിയും പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്‍റേതായി ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയ പോസ്റ്ററുകളും ടീസറും ട്രെയിലറുമൊക്കെ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകര്‍ ഏറ്റെടുത്തത്.

വിസ്‌മയ മോഹന്‍ലാല്‍ നായികയായി എത്തുമെന്ന ചിത്രമെന്ന നിലയില്‍ സിനിമയുടെ പ്രഖ്യാപനം മുതല്‍ വലിയ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. 2018 എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ജൂഡ് ആന്തണി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

ഒരു മലയോര ഗ്രാമത്തിലെ തികച്ചും സാധാരണ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ യാണ് സംവിധായകനായ ജൂഡ് ആൻ്റണി ജോസഫ് ഈ ചിത്രത്തെ പ്രേഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്.

ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നോ എന്നതാണ് പ്രേഷകർ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് . ചില ഗിമിക്‌സുകൾ സംവിധായകൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആരാധകർക്കിടയിലെ ചര്‍ച്ച.

വണ്ടിപ്പെരിയാർ കുട്ടിക്കാനം തൊടുപുഴ, കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഡോ. എമിൽ ആൻറണിയും ഡോ. അനീഷ ആൻ്റണിയുമാണ് എക്സിക്കുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേർസ് . ലിനീഷ് നെല്ലിക്കൽ, അഖിൽ കൃഷ്ണ, ജൂഡ് ആൻ്റണി ജോസഫ്, എന്നിവരാണ് തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സായ് കുമാർ, ബോബി കുര്യൻ, ഗണേഷ് കുമാർ, തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങളും ഈ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ഡോ. എമിൽ ആൻ്റെണിയും, ഡോ. അനീഷ ആൻ്റെണിയുമാണ് എക്സിക്കുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേർസ്. ലിനീഷ് നെല്ലിക്കൽ, അഖിൽ കൃഷ്ണ, ജൂഡ് .ആൻ്റണി ജോസഫ്, എന്നിവരാണ് തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സംഗീതം. ജെയ്ക്ക് ബിജോയ്സ്, ഛായാഗ്രഹണം -ജോമോൻ.ടി. ജോൺ, എഡിറ്റിംഗ്- ചമൻ ചാക്കോ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ - സന്തോഷ് രാമൻ. മേക്കപ്പ് - ജിതേഷ് പൊയ്യ, കോസ്റ്റ്യം ഡിസൈൻ -അരുൺ മനോഹർ, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - സൈലക്സ്c ഏബ്രഹാം, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ - മനോഹരൻ' കെ. പയ്യന്നൂർ, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് - വിനോദ് ശേഖർ, ശ്രീക്കുട്ടൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- ബിജു തോമസ്, പി ആര്‍ ഒ വാഴൂർ ജോസ്.

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