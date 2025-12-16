Kerala Local Body Elections2025

'ഹൈപ്പ് കേറി കേറി ഇങ്ങോട്ടിത്'! ഇതാണ് അഴിഞ്ഞാട്ടം; ഭ ഭ ബ അഡ്വാന്‍സ് ബുക്കിംഗില്‍ റെക്കോര്‍ഡ് കലക്ഷന്‍, ബുക്ക് മൈ ഷോയിലും രക്ഷയില്ല

മോഹന്‍ലാലും ദിലീപും ഒന്നിച്ച് എത്തുന്നതോടെ ഈ ക്രിസ്‌മസിന് തിയേറ്റര്‍ പൂരപ്പറമ്പാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ആരാധകര്‍ പറയുന്നത്.

Bha Bha Ba Movie Poster (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 16, 2025 at 4:38 PM IST

2 Min Read
പാട്ടും ആഘോഷവുമൊക്കെയായി ഭ ഭ ബ യിലെ ആദ്യ ഗാനത്തെ വന്‍ വരവേല്‍പ്പോടെയാണ് മോഹന്‍ലാല്‍- ദിലീപ് ആരാധകര്‍ സ്വീകരിച്ചത്. അഴിഞ്ഞാട്ടം എന്ന ടൈറ്റിലോടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ഗാനം ഇപ്പോള്‍ ട്രെന്‍ഡിങ് ലിസ്റ്റിലാണ്.

എം ജി ശ്രീകുമാര്‍. വിനീത് ശ്രീനിവാസന്‍, നിരഞ്ജ സുരേഷ് എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിനായക് ശശികുമാറിന്‍റേതാണ് വരികള്‍. ദിലീപും മോഹന്‍ലാലും തകര്‍ത്ത് ചുവട് വയ്ക്കുന്ന ഈ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ ഏറ്റെടുത്തത്. സാന്‍ഡി മാസ്റ്റര്‍ ആണ് കൊറിയോഗ്രാഫര്‍.

ചിത്രത്തിലെ ട്രെയിലറിനും വന്‍ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചത്. ഡിസംബര്‍ 18 നാണ് ആഗോളതലത്തില്‍ ചിത്രം റിലീസിനെത്തുന്നത്. റിലീസിന് രണ്ടു ദിവസം മുന്‍പേ തന്നെ അഡ്വാന്‍സ് ബുക്കിങ്ങില്‍ വലിയ പ്രകടനമാണ് കാഴ്‌ചവയ്ക്കുന്നത്. കോടികളുടെ ടിക്കറ്റാണ് ഇതിനോടകം തന്നെ വിറ്റഴിഞ്ഞത്. ബുക്ക് മൈ ഷോയിലും റെക്കോര്‍ഡ് വില്‍പ്പനയാണ് നടക്കുന്നത്.

Bha Bha Ba Movie Poster (ETV Bharat)

മണിക്കൂറില്‍ പതിനായിരത്തിന് മുകളില്‍ ടിക്കറ്റുകളാണ് ബുക്ക് മൈ ഷോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ വിറ്റുപോകുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു കോടിക്ക് മുകളിലാണ് ആദ്യ ദിനം മാത്രം പ്രീ സെയില്‍സ് ബിസിനസിലൂടെ ചിത്രം നേടിയത്.

ദിലീപ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഈ ചിത്രം ക്രിസ്‌മസ് റിലീസുകളില്‍ ആദ്യം എത്തുന്ന സിനിമയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യ ആഴ്‌ച ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ കൂടുതല്‍ കലക്ഷന്‍ നേടുമെന്ന് തന്നെയാണ് ട്രാക്കര്‍മാരുടെ വിലയിരുത്തല്‍.

രാവിടെ എട്ടുമണിക്കാണ് ഫാന്‍സ് ഷോ. ചിത്രത്തില്‍ അതിഥി വേഷത്തില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ എത്തുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹൈപ്പ് കൂടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. മാത്രമല്ല ദീലിപ് ആരാധകര്‍ക്കൊപ്പം മോഹന്‍ലാല്‍ ആരാധകരുടെ തള്ളിക്കയറ്റം കൂടി തിയേറ്ററുകളില്‍ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് തിയേറ്ററുടമകളുടെ പ്രതീക്ഷ.

ചിത്രത്തിന്‍റെ ട്രെയിലറും ഗാനവുമെല്ലാം പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ആരാധകര്‍ക്കുള്ളത്. മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ മാസ് എന്‍ട്രിയും തകര്‍പ്പന്‍ ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങളുമൊക്കെ പ്രേക്ഷകരെ ത്രസിപ്പിക്കുമെന്ന ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് ട്രെയിലര്‍ നല്‍കുന്ന ഉറപ്പ്. മോഹന്‍ലാലും ദിലീപും ഒന്നിച്ച് എത്തുന്നതോടെ ഈ ക്രിസ്‌മസിന് തിയേറ്റര്‍ പൂരപ്പറമ്പാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിനോടകം സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയ ടീസറും ട്രെയിലറും ഗാനവുമെല്ലാം ഉറപ്പു നല്‍കുന്നത്.

വേള്‍ഡ് ഓഫ് മാഡ്നെസ് എന്ന ടാഗ്‌ലൈനോടെയാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വളരെ സ്റ്റൈലിഷായി വിന്‍റേജ് ലുക്കിലാണ് മോഹന്‍ലാലും ദിലീപ് എത്തുന്നത്. ഭയം ഭക്തി ബഹുമാനം എന്നതിന്‍റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് ഭ ഭ ബ. ഫാഹിം സഫര്‍, നൂറിന്‍ ഷെരീഫ് എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സിദ്ധാര്‍ഥ് ഭരതന്‍, ബൈജു സന്തോഷ്, ബാലു വര്‍ഗീസ്, സലിം കുമാര്‍, അശോകന്‍, ദേവന്‍, ബിജു പപ്പന്‍, ജി സുരേഷ് കുമാര്‍ , നോബി, വിജയ് മേനോന്‍, റിയാസ് ഖാന്‍, സെന്തില്‍ കൃഷ്‌ണ, റെഡിന്‍ കിങ്സ്ലി, ഷമീര്‍ ഖാന്‍, ഷിന്‍സ്, ശരണ്യ പൊന്‍വണ്ണന്‍, നൂറിന്‍ ഷെരീഫ്, ധനശ്രീ, ലങ്കാ ലക്ഷ്മി, കൊറിയോ ഗ്രാഫര്‍ സാന്‍റി എന്നിവരും ചിത്രത്തില്‍ വേഷമിടുന്നുണ്ട്. വമ്പന്‍ മുതല്‍ മുടക്കില്‍ ഒരുക്കിയ ഈ ചിത്രം കോയമ്പത്തൂര്‍,പാലക്കാട്, പൊള്ളാച്ചി,കൊച്ചി എന്നീവിടങ്ങളിലാണ് ചിത്രീകരിച്ചത്.

