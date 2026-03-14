ഷാജി പാപ്പനേയും പിള്ളേരെയും വരവേല്ക്കാനായി പ്രേക്ഷകര് റെഡി; ആട് 3 അഡ്വാന്സ് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചു
തമാശ നിറഞ്ഞ മുഹൂര്ത്തങ്ങള്ക്കൊപ്പം ഫാന്റസിയും കോര്ത്തിണക്കികൊണ്ടാണ് ആട് 3 പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തുക.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 14, 2026 at 5:32 PM IST
മിഥുന് മാനുവല് തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന "ആട് 3 പാർട്ട് 1; വൺ ലാസ്റ്റ് റൈഡ്" റിലീസിന് ഇനി ഏതാനും ദിവസം മാത്രമാണുള്ളത്. ചിത്രത്തിന്റേതായി ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയ ടീസറും ട്രെയിലറും പോസ്റ്ററുകളൊക്കെ വലിയ ആകാംക്ഷയും പ്രതീക്ഷയോടെയുമാണ് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ഏറ്റെടുത്തത്.
റംസാന് ആഘോഷമായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്ന എത്തുന്ന ആട് 3യുടെ അഡ്വാന്സ് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചു. ഇന്ന് (മാര്ച്ച് 14) അഞ്ചുമണി മുതലാണ് ചിത്രത്തിന്റെ അഡ്വാന്സ് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചത്. ബുക്ക് മൈ ഷോ, ടിക്കറ്റ് ന്യൂ, പേ ടി എം എന്നിവയിലൂടെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
അതേസമയം റംസാന് ആഘോഷത്തിനും അവധിക്കാല ആഘോഷങ്ങള്ക്കുമായി എത്തുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തിയതി മാറ്റുമോയെന്ന് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യന് യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് ഈ ആശങ്ക ഉയര്ന്നത്. നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് ആട് 3 യുടെ പിന്നാലെ റിലീസിനായി എത്തുന്നത്. സംഘര്ഷം രൂക്ഷമായതോടെയാണ് എന്നാല് ആഗോളതലത്തില് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സിനിമകളുടെ റിലീസ് മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടി വരുമോയെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരിലും ആശങ്കയുയര്ന്നത്.
എന്നാല് ആട് 3 മാര്ച്ച് 19 ന് തന്നെ തിയേറ്ററുകളില് എത്തുമെന്ന് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകന് ഉള്പ്പെയുള്ള അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
വലിയ മുതല് മുടക്കിലും താരസമ്പന്നതയിലും ഒരുക്കുന്ന സിനിമയാണ് "ആട് 3 പാർട്ട് 1; വൺ ലാസ്റ്റ് റൈഡ്" . തമാശ നിറഞ്ഞ മുഹൂര്ത്തങ്ങള്ക്കൊപ്പം ഫാന്റസിയും കോര്ത്തിണക്കികൊണ്ടാണ് ആട് 3 പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തുക. നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയ ട്രെയിലറില് അത്തരം സൂചനകള് നല്കുന്നുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത രണ്ടു കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ചിത്രം പറയുന്നതെന്നും ട്രെയിലറില് കാണാം.
മലയാളത്തിലെ ഓൾ ടൈം ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ഹിറ്റായ 2018 , ബോക്സ് ഓഫിസില് 50 കോടിക്ക് മുകളില് നേടിയ മാളികപ്പുറം, രേഖാചിത്രം തുടങ്ങിയവയും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള കാവ്യാ ഫിലിം ആണ് ആട് 3 നിര്മിക്കുന്നതെന്നത് പ്രത്യേകതയാണ്. അതേസമയം 22 ചിത്രങ്ങൾ നിർമിച്ച ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസിന്റെ 23-ാമത്തെ ചിത്രമാണ് ആട്3.
ജയസൂര്യ, വിനായകൻ, ഇന്ദ്രൻസ്, ധർമജൻ ബോൾഗാട്ടി, വിജയ് ബാബു, നോബി, നിർമൽ പാലാഴി, സൈജു കുറുപ്പ്, ഹരികൃഷ്ണൻ, ഭഗത് മാനുവൽ, സണ്ണി വെയ്ൻ, സുധി കോപ്പ, ബിജുക്കുട്ടൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന അഭിനേതാക്കള്.
ആട് ഒരു ഭീകരജീവിയാണ്, ആട് 2 എന്നിവയിലെ കഥാപാത്രങ്ങള് ആട് 3യിലും എത്തുന്നുണ്ട്. ആട് 3 പാർട്ട് 1: വൺ ലാസ്റ്റ് റൈഡ് എന്ന ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ലൈനിലൂടെ ചിത്രത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിന് ഇനി ഒരു ഭാഗംകൂടി ഉണ്ടാകും എന്ന ഉറപ്പും അണിയറ പ്രവർത്തകർ ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - വിനയ് ബാബു, ഛായാഗ്രഹണം - അഖിൽ ജോർജ്ജ്, മ്യൂസിക്, ഒറിജിനൽ തീം - ഷാൻ റഹ്മാൻ, പശ്ചാത്തല സംഗീതം, ന്യൂ തീം- ഡോൺ വിൻസെന്റ്, എഡിറ്റർ - ലിജോ പോൾ, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ -ഗോപകുമാർ ജി കെ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- ഷിബു ജി സുശീലൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ- അനീസ് നാടോടി, മേക്കപ്പ്- റോണെക്സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ- സ്റ്റെഫി സേവ്യർ,
ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ- വിഷ്ണു ഭരതൻ, വിഎഫ്എക്സ് ഡയറക്ടർ - ജിഷ്ണു ആർ ദേവ്, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ- കിഷൻ മോഹൻ (സപ്ത റെക്കോർഡ്സ്), വരികൾ- മനു മൻജിത്, ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡിറക്ടർസ്: പ്രേംനാഥ്, റോബിൻ വര്ഗീസ്, ഡിഐ ഹ്യൂസ് & ടോൺസ് കളർ ഹബ് കളറിസ്റ്റ്- ഷൺമുഖപാണ്ഡ്യൻ എം, സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി - വിഷ്ണു എസ് രാജൻ, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻസ് - കോളിൻസ് ലിയോഫിൽ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ- എയ്സ്തെറ്റിക് കുഞ്ഞമ്മ. പി ആര് ഒ: വാഴൂര് ജോസ്.
