ETV Bharat / entertainment

"അഖില്‍ മാരാരെ പിആര്‍ പണിയെടുത്ത് വിജയിപ്പിച്ച വിനു സാറിന് ഞാന്‍ 15 ലക്ഷത്തിന് പണി കൊടുത്തു"; വീഡിയോയുമായി ശൈത്യ

മാരാര് കൊട്ടിയാല്‍ മാക്രി കരയുവായിരിക്കും പക്ഷേ താന്‍ കരയത്തില്ലെന്ന് അഡ്വ.ശൈത്യ. അനുമോള്‍ക്ക് കപ്പ് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത പിആര്‍ വിനുവിനും ടീമിനും അഭിനന്ദനം എന്ന് ഹാസ്യരൂപേണ വീഡിയോ പങ്കിട്ട് ബിഗ് ബോസ് താരം.

Adv Shaitya Santhosh Akhil Marar Anumol PR Vinu ബിഗ് ബോസ്
Anumol Adv Shaitya Santhosh and Akhil Marar (Screenshot video)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 12, 2025 at 3:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ബിഗ് ബോസ് സീസണ്‍ 7ല്‍ അനുമോള്‍ വിജയകിരീടം സ്വന്തമാക്കിയതില്‍ പ്രതികരിച്ച് ബിഗ് ബോസ് മത്സരാര്‍ത്ഥി അഡ്വ.ശൈത്യ സന്തോഷ്. അനുമോള്‍ക്ക് കപ്പ് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത പിആര്‍ വിനുവിനും ടീമിനും അഭിനന്ദനം എന്ന് ഹാസ്യരൂപേണ ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ വീഡിയോ പങ്കുവയ്‌ക്കുകയായിരുന്നു ശൈത്യ.

താന്‍ ബിഗ് ബോസില്‍ റീ എന്‍ട്രിക്ക് പോയ സമയത്ത് ഒന്നര ലക്ഷത്തിന് പകരം 15 ലക്ഷം രൂപയുടെ പണി വിനു സാറിനെ കൊണ്ട് എടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ശൈത്യ പറയുന്നു. സീസണ്‍ 5ല്‍ വിനു പിആര്‍ പണിയെടുത്ത് വിജയിപ്പിച്ച അഖില്‍ മാരാരിനോട് പ്രത്യേക നന്ദിയെന്നും ശൈത്യ ഫേസ്‌ബുക്ക് ലൈവില്‍ പറഞ്ഞു. മാരാര് കൊട്ടിയാല്‍ മാക്രി കരയുവായിരിക്കുമെന്നും പക്ഷേ അഡ്വക്കേറ്റ് ശൈത്യ കരയത്തില്ലെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

"ഹായ് എല്ലാവര്‍ക്കും നമസ്‌കാരം. ബിഗ് ബോസ് സീസണ്‍ 7ന്‍റെ കപ്പ് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത പിആര്‍ വിനു സാറിനും ടീമുകള്‍ക്കും എന്‍റെ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍. പിന്നെ ബിഗ് ബോസ്‌ ഹൗസിനുള്ളില്‍ ഞാന്‍ കയറിയതിന് ശേഷം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഞാന്‍ അറിയാതെ എന്‍റെ അച്ഛന്‍റെ കയ്യില്‍ നിന്ന് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിച്ച് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ എനിക്ക് എന്തോ വലിയ റീച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പിആര്‍ പണി എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിനു സാര്‍ പിഎന്‍ പണിയാണ് തന്നത്.

പക്ഷേ ഈ റീ എന്‍ട്രിക്ക് പോയ സമയത്ത് ഒന്നര ലക്ഷത്തിന് പകരം 15 ലക്ഷം രൂപയുടെ പണി ഞാന്‍ വിനു സാറിനെ കൊണ്ട് എടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പണിയില്‍ കൂട്ടുനിന്ന അല്ലെങ്കില്‍ എന്നെ ഇത്രയും റീച്ചും ഇത്രയും ഫേമസും ഇത്രയും വൈറലും ആക്കിത്തന്ന വിനു സാറിന്‍റെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയക്കാര്‍ക്കും യൂട്യൂബേഴ്‌സിനും എന്‍റെ എല്ലാ നന്ദിയും ഞാന്‍ അറിയിച്ച് കൊള്ളുന്നു.

അയ്യോ, ഒരാളോട് ഒരു സ്‌പെഷ്യല്‍ താങ്ക്‌സ് പറയാന്‍ മറന്നു പോയി. അതായത് സീസണ്‍ 5ല്‍ വിനു സാര്‍ പിആര്‍ പണിയെടുത്ത് വിജയിപ്പിച്ച അഖില്‍ മാരാരിനോട്. മാരാര്‍ പറയുന്നത് കേട്ടു, അതായത് റീ എന്‍ട്രിക്ക് കയറിയ സമയത്ത് വിന്നറിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നുവെന്ന്. പക്ഷേ ഞാന്‍ മോട്ടിവേറ്റ് അല്ലല്ലോ ചെയ്‌തത്, അതിന് പകരം ഞാന്‍ കപ്പ് വാങ്ങിച്ച് കൊടുത്തല്ലോ. വിനു സാറും പിന്നെ വിന്നറിന്‍റെ ഫാന്‍സ് എല്ലാവരും കൂടിയാണ് പറഞ്ഞത്. അത് അറിഞ്ഞതില്‍ ഒത്തിരി സന്തോഷം ഉണ്ട്. എന്തായാലും വിന്നര്‍ക്ക് ഞാന്‍ കാരണം കപ്പ് കിട്ടിയല്ലോ.

പിന്നെ അഖില്‍ മാരാരിനോട്, മാരാര് കൊട്ടിയാല്‍ മാക്രി കരയുവായിരിക്കും. പക്ഷേ അഡ്വക്കേറ്റ് ശൈത്യ കരയത്തില്ല. മാരാര്‍ ഇരിക്കണ തട്ട് താണെ ഇരിക്കത്തുള്ളുവെന്ന് മാരാരും മാരാരുടെ ഫാന്‍സുകളും എപ്പോഴും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഗെയിമര്‍ തൊപ്പിയുടെ മുന്‍പില്‍ മാരാരുടെ തട്ട് എത്രത്തോളം താണെന്ന് നമ്മള്‍ എല്ലാവരും കണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോള്‍ മാരാരെ പോലെ റഷ്യന്‍ വിപ്ലവം എടുത്തിടേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല.

നിലപാട് ഉള്ളവര്‍ക്കെ ശത്രുക്കള്‍ ഉണ്ടാകത്തുള്ളു. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പ്രീതി പിടിച്ച് കിട്ടാന്‍ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് എന്‍റെ നിലപാട് മാറ്റാന്‍ ഞാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അപ്പോള്‍ ഇനി ഈ വീഡിയോസെല്ലാം റീ പോസ്‌റ്റിട്ട് എനിക്ക് ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാമില്‍ ഒരു മില്യണ്‍ എങ്കിലും വാങ്ങിച്ച് തരണമെന്നും എന്നെ കുറച്ച് കൂടി വൈറലാക്കണമെന്നും ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളില്‍ വളരെ ഡീറ്റെയിലായിട്ടുള്ള പോസ്‌റ്റുകള്‍ ഞാന്‍ യൂട്യൂബില്‍ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോള്‍ എന്തായാലും എന്നെ ഇത്രയും വൈറലാക്കി തന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാന്‍ നിര്‍ത്തുന്നു." -അഡ്വ.ശൈത്യ സന്തോഷ് പറഞ്ഞു.

Also Read: "തലച്ചോർ നശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മനുഷ്യരെ, പിആര്‍ അല്ല ആ വിഡ്ഢികളാണ് അനുവിന് ഒരു കോടിയില്‍ അധികമുള്ള നേട്ടം സമ്മാനിച്ചതിന്‍റെ യഥാര്‍ത്ഥ അവകാശികൾ"; ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ച് അഖില്‍ മാരാര്‍

TAGGED:

ADV SHAITYA SANTHOSH
AKHIL MARAR
ANUMOL PR VINU
ബിഗ് ബോസ്
ADV SHAITYA SLAMS AKHIL MARAR

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.