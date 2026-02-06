'ലൗ എബൗവ് ജെൻ്റർ'... വേറിട്ട ആഖ്യാന ശൈലിയുമായി പ്രേക്ഷകരെ അമ്പരപ്പിക്കാൻ അദ്രിജ പണിക്കരുടെ 'ആസ്റ്റ് ഗെറോണ്'
പതിവ് നാടക ശൈലികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ആശയം കൊണ്ടും ആഖ്യാനം കൊണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ് തൻ്റെ നാടകം എന്ന് സംവിധായിക അദ്രിജ പറഞ്ഞു.
നടിയും നർത്തകിയുമായ അദ്രിജ പണിക്കർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ നാടകം ആസ്റ്റ് ഗെറോണ് ഉടൻ അരങ്ങിൽ. റഷ്യൻ-അമേരിക്കന് എഴുത്തുകാരിയായ എലന ഒ ലബദേവയുടെ ജീവിതത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ് നാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഹോളിവുഡ് സാങ്കേതികവിദ്യയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന നാടകം ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രശസ്ത നാടക വേദിയായ തൈക്കാട് ഗണേശിൽ അരങ്ങേറും.
തുടർന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ നാടകം പ്രദർശിപ്പിക്കുമെന്ന് സംവിധായിക വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രമുഖരായ നാടക കലാകാരന്മാരാണ് ആസ്റ്റ് ഗെറോണിൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ജീവൻ പകരുന്നത്. ഒരു ജെൻ്ററിനപ്പുറമുള്ള സ്നേഹമാണ് പ്രമേയം. 'ലൗ എബൗവ് ജെൻ്റർ' എന്ന പ്രമേയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കഥയാണിതെന്ന് സംവിധായിക ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ന്യൂഡല്ഹിയിലെ തിയേറ്റര് ആര്ട്ടിസ്റ്റ് കം ഡാന്സറായ വിക്കി ഭാരതീയ, ബെംഗളൂരു കേന്ദ്രമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന തിയേറ്റര് ആര്ട്ടിസ്റ്റ് വിനു പി വര്മ, ഏഴാം സൂര്യന്, അര്ധനാരി തുടങ്ങിയ സിനിമകളില് നായികയായി അഭിനയിച്ച മഹാലക്ഷ്മി സര്വേശ്വരന്, നര്ത്തകി ഷ്യാമ, ദേവേഷ് തുടങ്ങിയവരാണ് നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്.
പതിവ് നാടക ശൈലികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ആശയം കൊണ്ടും ആഖ്യാനം കൊണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ് തൻ്റെ നാടകം എന്ന് സംവിധായിക അദ്രിജ പറഞ്ഞു. 'ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും അവിടുത്തെ സംസ്കാരവും ഇതിഹാസവും മനസിലാക്കി റഷ്യൻ അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരിയായ എലന ഒ ലബദേവ ഒരു കവിത എഴുതി.
ആ കവിതയെ അധികരിച്ചാണ് പിന്നീട് ഒരു കഥ എഴുതപ്പെടുന്നത്. ആ കഥ വായിച്ചപ്പോഴാണ് അതിന് ഒരു കൃത്യമായ നാടക ഭാവമുണ്ടെന്ന് മനസിലാക്കുകയും എബ്നയോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തതെന്ന് സംവിധായിക അദ്രിജ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് കഥ പറിച്ചു നടന്നത് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കൃത്യമായ ആസ്വാദനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നാടകത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നതും സംവിധായിക തന്നെയാണ്.
അദ്രിജയുടെ പിതാവ് തമിഴ് വംശജനാണ്. അമ്മയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് കേരളത്തിൽ മലയാളം പഠിച്ചു വളരാൻ കാരണമായത്. പിന്നീട് അർധ സഹോദരങ്ങൾ വഴി നൃത്തത്തിലേക്ക് ചുവട്വച്ചു. 2018 നെറ്റ്വർക്ക് ഗോപി കൃഷ്ണ ദേശീയ പുരസ്കാര ജേതാവായി. ആൾ ഇന്ത്യ ഡാൻസേഴ്സ് അസോസിയേഷനും കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയവും സംയുക്തമായി നൽകുന്ന മത്സരവും പുരസ്കാരവുമാണത്.
പിന്നീട് ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള നൃത്ത മത്സരത്തിൻ്റെ ജൂറി അംഗം ആകാൻ സാധിച്ചു. ഒരു ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീ ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെയൊരു നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നത്. അഭിനേത്രിയായും നർത്തകിയായും തൻ്റെ കലാ ജീവിതം അദ്രിജ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു കലാവാസന കുട്ടികൾക്ക് പകർന്നു നൽകുന്നതിനേക്കാൾ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പകർന്നു നൽകുന്നതാണ് നല്ല കലാകാരനെ സൃഷ്ടക്കാനുള്ള മാർഗം എന്നും അദ്രിജ വ്യക്തമാക്കി.
