അടൂര്- മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തിന് തുടക്കം; പേര് പ്രഖ്യാപിച്ചു! വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നത് 32 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം
മമ്മൂട്ടിക്ക് മൂന്ന് ദേശീയ അവാര്ഡുകളില് രണ്ടെണ്ണം നേടികൊടുത്തത് അടൂര് ചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുവരും വീണ്ടും കൈകോര്ക്കുമ്പോള് പ്രേക്ഷകരുടെ ആകാംക്ഷയും പ്രതീക്ഷയും വലുതാണ്.
അടൂര് ഗോപാലകൃഷ്ണന്- മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തിന് ഇന്ന് (ജനുവരി 23) തുടക്കം. 32 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷമാണ് മമ്മൂട്ടിയും അടൂര് ഗോപാലകൃഷ്ണനും ഒരുമിക്കുന്നത്. ഇരുവരും വീണ്ടും ഒരുമിക്കുന്ന സിനിമ അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നതായി നേരത്തെ റിപ്പോര്ട്ടുകള് ഉണ്ടായിരുന്നു.
ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റില് പ്രഖ്യാപനം ഇന്നുണ്ടാകുമെന്ന് മമ്മൂട്ടി ഇന്നലെ സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ പ്രേക്ഷകര് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ആ പേരും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 'പദയാത്ര' എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര്. മമ്മൂട്ടി കമ്പനി നിര്മിക്കുന്ന എട്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് പദയാത്ര. മനോഹരമായ ടൈറ്റില് പോസ്റ്ററിനൊപ്പമാണ് പ്രഖ്യാപനം.
അടൂരും കെ. വി മോഹന്കുമാറും ചേര്ന്നാണ് കഥ തിരക്കഖഥ, സംഭാഷണം, മീര സാഹിബ് ആണ് മുഖ്യ സംവിധാന സഹായി. ഛായാഗ്രഹണം ഷെഹ്നാദ് ജലാല്. എഡിറ്റിങ് പ്രവീണ് പ്രഭാകര്, കലാ സംവിധാനം ഷാജി നടുവില് സംഗീതം മുജീബ് മജീദ്. നിര്മാണ മേല്നോട്ടം സുനില് സിംഗ്, നിര്മ്മാണ നിയന്ത്രണം ബിനു മണമ്പൂര്, മേക്കപ്പ് റോണക്സ് സേവ്യര്, ജോര്ജ് സെബാസ്റ്റ്യന്, വസ്ത്രാലങ്കാരം എസ് ബി സതീശന്, ശബ്ദ മിശ്രണം കിഷന് മോഹന് (സപ്താ റെക്കോര്ഡ്സ്), സ്റ്റില്സ് നവീന് മുരളി, പരസ്യ പ്രചാരണം വിഷ്ണു സുഗതന്, പരസ്യകല ആഷിഫ് സലിം.
1987 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ അനന്തരത്തിലാണ് മമ്മൂട്ടിയും അടൂരും ഒന്നിച്ചത്. മികച്ച സംവിധാനത്തിനും തിരക്കഥയ്ക്കും ശബ്ദ മിശ്രണത്തിനുമുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ ചിത്രമാണ് അനന്തരം.
പിന്നീട് 1990 ല് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ മതിലുകള് അഭ്രപാളിയിലെത്തിയപ്പോള് ബഷീറായി മമ്മൂട്ടിയെത്തി. മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം മമ്മൂട്ടിക്കും മികച്ച സംവിധായകനുള്ള ദേശീയ അവാര്ഡ് അടൂരിനും മതിലുകള് എന്ന ചിത്രം നേടിക്കൊടുത്തു.
1993 ല് സക്കറിയയുടെ ‘ഭാസ്കര പട്ടേലരും എന്റെ ജീവിതവും’ എന്ന നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കി വിധേയന് എന്ന ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോള് മമ്മൂട്ടിയായിരുന്നു അതിലെ നായകന്. വീണ്ടും മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ അവാര്ഡ് മമ്മൂട്ടിയെ തേടിയെത്തിയ ചിത്രമായിരുന്നു അത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ മൂന്നു ദേശീയ അവാര്ഡ് നേട്ടങ്ങളില് രണ്ടിലും അടൂരിന്റെ ചിത്രങ്ങള് ഉള്പ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം.
മമ്മൂട്ടിക്ക് മൂന്നാം ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാര്ഡ് ലഭിച്ചത് ജബ്ബാര് പട്ടേല് സംവിധാനം ചെയ് ഡോ. ബാബാ സാഹേബ് അംബേദ്കര് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയായിരുന്നു.
ഇപ്പോള് വീണ്ടും അടൂരും മമ്മൂട്ടിയും ഒന്നിക്കുമ്പോള് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സിനിമാസ്വാദകര് ആകാംക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. വീണ്ടും ഇരുവരും കൈകോർക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്ലാസിക് ചിത്രമാണ് പ്രേക്ഷകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
പിന്നെയും' ആണ് അവസാനമായി അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം. ദീലീപ്, കാവ്യാ മാധവൻ എന്നിവരാണ് സിനിമയിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തിയത്.
