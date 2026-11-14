ഗോവയിൽ തഴഞ്ഞ അടൂരിൻ്റെ 'പദയാത്ര' ഐഎഫ്എഫ്കെയുടെ മത്സര വിഭാഗത്തിൽ; ഇന്ത്യൻ പനോരമ ജൂറിയിൽ നിന്നും മലയാളികളെ വീണ്ടും ഒഴിവാക്കി ഐഎഫ്എഫ്ഐ
തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വർഷമാണ് ഇന്ത്യൻ പനോരമ ജൂറിയിൽ മലയാളി സാന്നിദ്ധ്യം ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നത്. ഐഎഫ്എഫ്ഐയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട പദയാത്ര ഡിസംബർ 11 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ഐഎഫ്എഫ്കെ മത്സര വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Published : November 14, 2026 at 2:46 PM IST
സി എസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: 20 മുതൽ 28 വരെ ഗോവയിൽ നടക്കുന്ന 57 ാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (ഐഎഫ്എഫ്ഐ) നിന്നും അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ പുതിയ ചിത്രമായ പദയാത്ര തഴയപ്പെട്ടത് വിവാദമാകുന്നു. ഇന്ത്യൻ പനോരമയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന മമ്മൂട്ടി നായകനായ പദയാത്ര എന്ന സിനിമയാണ് തഴയപ്പെട്ടത്.
ഇന്ത്യൻ പനോരമ ജൂറിയിൽ മലയാളികളെ ആരെയും ഉൾപ്പെടുത്താത്തതും ചർച്ചയാണ്. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വർഷമാണ് ഇന്ത്യൻ പനോരമ ജൂറിയിൽ മലയാളി സാന്നിദ്ധ്യം ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നത്. ഐഎഫ്എഫ്ഐയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട പദയാത്ര ഡിസംബർ 11 മുതൽ 18 വരെയുള്ള കേരള രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയുടെ (ഐഎഫ്എഫ്കെ) മത്സര വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഗോവയിലെ ഐഎഫ്എഫ്ഐ യിൽ ഇന്ത്യൻ പനോരമ ഫീച്ചർ ഫിലിം വിഭാഗത്തിലെ ഉദ്ഘാടന ചിത്രം ആദിത്യധർ സംവിധാനം ചെയ്ത ദുരന്തറാണ്. നിവിൻ പോളി നായകനായ അഖിൽ സത്യൻ സംവിധാനം ചെയ്ത മലയാള ചിത്രം സർവം മായയും ഈ വിഭാഗത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. കാന്താര, ദി കേരള സ്റ്റോറി 2 എന്നിവയും പനോരമ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യൻ പനോരമയുടെ പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ച ന്യൂ ഹൊറൈസൺസ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും പദയാത്ര ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു. ശ്രുതി ശരണ്യം സംവിധാനം ചെയ്ത ഒറ്റ ഞാവൽ മരം, ശ്രീഹരി ഹരിദാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത അജയൻ്റെ മരണം: ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി എന്നിവ ഈ വിഭാഗത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
ലോകപ്രശസ്ത സംവിധായകനായ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ പദയാത്ര ഇത്തവണത്തെ ഐഎഫ്എഫ്ഐയിൽ തഴയപ്പെട്ടത് നിരാശാജനകമാണെന്ന് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ രവീന്ദ്രൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഐഎഎഫ്എഫ്കെയിൽ പദയാത്ര മത്സര വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. മത്സരവിഭാഗത്തിന് പുറമെ മലയാളം സിനിമയുടെ ശതാബ്ദി പ്രമാണിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗവും ഇത്തവണ മേളയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ക്രിട്ടിക്സ് ഡിസ്കവറി എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിഭാഗത്തിൽ അഞ്ചു പുതിയ മലയാളം ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും. പുതുമുഖ സംവിധായകർക്ക് അവസരം നൽകുന്നതിനൊപ്പം മലയാളം സിനിമയുടെ വളർച്ചയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ചിത്രങ്ങളെയും ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രവീന്ദ്രൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഐഎഫ്എഫ്കെയുടെ മത്സരവിഭാഗത്തിൽ ആകെ 14 ചിത്രങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പദയാത്രക്ക് പുറമെ ലിയോ തദ്ദേവൂസ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ചെവിട്ടോർമ'യാണ് മത്സരവിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ മലയാള ചിത്രം. മലയാളം സിനിമ ടുഡേ വിഭാഗത്തിൽ 12 സിനിമകളും 'ഇന്ത്യൻ സിനിമ നൗ' വിഭാഗത്തിൽ ഏഴുസിനിമകളും പ്രദർശിപ്പിക്കും.
ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ പുതിയ പ്രവണതകളെയും മലയാളം സിനിമയിലെ വർത്തമാനകാല ചിത്രങ്ങളെയും ഈ വിഭാഗങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാനാകും. ഡെലിഗേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഡിസംബർ ഒന്നിന് ആരംഭിക്കും. ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്. സ്റ്റുഡൻ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ, ജനറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.
20 മുതൽ 28 വരെ ഗോവയിൽ നടക്കുന്ന 57ാമത് ഐഎഫ്എഫ്ഐയുടെ ഉദ്ഘാടന ചിത്രം പോളിഷ് ചലച്ചിത്രകാരൻ പാവെൽ പാവ്ലിക്കോവ്സ്കി സംവിധാനം ചെയ്ത ഫാദർലാൻഡാണ്. 79ാമത് കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ മികച്ച സംവിധായകനുള്ള പുരസ്കാരം പാവ്ലിക്കോവ്സ്കിക്ക് നേടിക്കൊടുത്ത ചിത്രമാണിത്. സിംഗപ്പൂർ ചലച്ചിത്രകാരൻ ആന്റണി ചെൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'വി ആർ ഓൾ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ്' നവംബർ 28 ന് സമാപന ചിത്രമായിരിക്കും. 86 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 159 അന്താരാഷ്ട്ര ചിത്രങ്ങൾ മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും.
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