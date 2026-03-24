'ധുരന്ധർ 2' എക്കാലത്തെയും വലിയ ഇന്ത്യൻ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ഹിറ്റ്; ബോക്സ് ഓഫിസില് കുതിച്ച് ചിത്രം, ആദ്യവാരം ഞെട്ടിക്കുന്ന കലക്ഷന്
എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രീമിയർ ഗ്രോസ് നേടിയ ചിത്രം, എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന ആദ്യ വീക്കെൻഡ് ഗ്രോസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള നേട്ടങ്ങളാണ് ധുരന്ധര്:ദി റിവഞ്ച് കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 24, 2026 at 11:23 AM IST
ആദിത്യ ധറിന്റെ സംവിധാനത്തില് രണ്വീര് സിങ് നായകനായ ധുരന്ധര്:ദി റിവഞ്ച് ബോക്സ് ഓഫിസില് കത്തിക്കയറുന്നു. ജിയോ സ്റ്റുഡിയോസും ബി 62 സ്റ്റുഡിയോസും ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച ഈ ചിത്രം ആദ്യ വാരത്തില് തന്നെ ഏക്കാലത്തേയും ഇന്ത്യന് ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയില് ഇടം നേടി.
മാര്ച്ച് 19നാണ് ചിത്രം ലോകമെമ്പാടുമായി ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്. ആദ്യ ആഴ്ച പിന്നിടുമ്പോള് ചിത്രം നേടിയ ആഗോള ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ 761 കോടി രൂപ. ഇന്ത്യന് സിനിമയിലി ബോക്സ് ഓഫിസ് ചരിത്രം തന്നെ മാറ്റിയെഴുതുകയാണ് ഈ ചിത്രം. ആഗോളതലത്തില് തന്നെ അത്ഭുതപൂര്മായ നേട്ടമാണ് ധുരന്ധര് 2 കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യക്ക് അകത്തും പുറത്തും ഒരു ഇന്ത്യൻ ചിത്രം നേടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആദ്യ വീക്കെൻഡ് കളക്ഷൻ ആണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്. അമ്പരപ്പിക്കുന്ന അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ്ങും പ്രീമിയർ ഷോ മുതൽ ലഭിച്ച ഗംഭീര പ്രേക്ഷക പ്രതികരണവും ചിത്രത്തെ ഇതിഹാസ സമാനമായ വിജയമാക്കിയാണ് മാറ്റുന്നത്.
ആഗോളതലത്തില് 751.97 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രം റിലീസിനെത്തി അഞ്ചുദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ വലിയ നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിദേശ കലക്ഷന് 210 കോടി രൂപയാണ്. ഇന്ത്യയില് നിന്ന് മാത്രം 519.12 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയിരിക്കു്നനത്. 541 കോടി രൂപയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മാത്രം നെറ്റ് കലക്ഷന്.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രീമിയർ കളക്ഷൻ ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ ചിത്രമായി മാറിയ 'ധുരന്ധർ പ്രതികാരം' , ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പണിംഗ് ഡേ, ആദ്യ ശനിയാഴ്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം, ആദ്യ ഞായറാഴ്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം എന്നീ റെക്കോർഡുകളും സ്ഥാപിച്ചു. ആഗോള തലത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ ചിത്രം നേടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആദ്യ വീക്കെൻഡ് കളക്ഷൻ സ്വന്തമാക്കിയ 'ധുരന്ധർ:ദി റിവഞ്ച്' ഈ ഫ്രാഞ്ചൈസിനെ കൊണ്ട് പോയത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ നെറുകയിലേക്കാണ്.
പ്രീമിയർ കളക്ഷൻ, ആദ്യ ദിന ഇന്ത്യ നെറ്റ് കളക്ഷൻ, വിദേശ ഗ്രോസ് എന്നിവ ചേർത്ത് ഓപ്പണിങ് ഡേ 197 കോടി ആഗോള ഗ്രോസ് നേടിയ ചിത്രം, രണ്ടാം ദിനം നേടിയത് 129 കോടിയാണ്. മൂന്നാം ദിനം 175 കോടി നേടിയ ചിത്രം, നാലാം ദിനമായ ഞായറാഴ്ച നേടിയത് 177 കോടിയാണ്.
എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രീമിയർ ഗ്രോസ് നേടിയ ചിത്രം, എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന ആദ്യ വീക്കെൻഡ് ഗ്രോസ്, ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രം 300 കോടി രൂപ നേടിയ ചിത്രം, ആദ്യ ശനിയാഴ്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റ ചിത്രം, ബുക്ക് മൈ ഷോ വഴി മണിക്കൂറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റ(109.17K ) ചിത്രം എന്നീ റെക്കോർഡുകൾ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ സ്ഥാപിച്ച 'ധുരന്ധർ പ്രതികാരം' , വിദേശത്തു സ്ഥാപിച്ചത് ഒരു ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഓവർസീസ് വീക്കെൻഡ് ഗ്രോസ്, ഗൾഫ് റിലീസ് ഇല്ലാതെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആദ്യ ദിന ഗ്രോസ്, ഒരു ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ എക്കാലത്തെയും വലിയ ഓവർസീസ് കളക്ഷൻ നേടിയ ശനിയാഴ്ച എന്നീ റെക്കോർഡുകൾ ആണ്. അത് കൂടാതെ പ്രധാന വിദേശ മാർക്കറ്റുകളിൽ ആഗോള ചിത്രങ്ങളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനവും, രണ്ടാം നിര മാർക്കറ്റുകളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവും ചിത്രം ആദ്യ വീക്കെൻഡിൽ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ സ്വന്തമാക്കി.
2,200 തീയേറ്ററുകളിലായി 3,000 സ്ക്രീനുകളിൽ വിദേശത്തു എത്തിയ ചിത്രം ഒരു ഇന്ത്യൻ സിനിമക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ വിദേശ റിലീസ് എന്ന റെക്കോർഡും സ്വന്തമാക്കി. പ്രേക്ഷകരുടെ വമ്പൻ ഡിമാൻഡ് കാരണം, ഉറുഗ്വേ, ഉക്രെയ്ൻ, ബൾഗേറിയ, റൊമാനിയ, ചിലി, മെക്സിക്കോ, സൈപ്രസ് തുടങ്ങിയ പാരമ്പര്യേതര വിപണികളിൽ കൂടി ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലോകം മുഴുവൻ ചരിത്രം തിരുത്തിയെഴുതികൊണ്ടാണ് 'ധുരന്ധർ പ്രതികാരം' എന്ന കൊടുങ്കാറ്റ് ആഞ്ഞടിക്കുന്നത്. പിആർഒ- ശബരി.
