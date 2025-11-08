ശരിക്കും ഇവരാണ് കട്ടപ്പമാര്..പുറത്തു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ബിബി ഹൗസില് ബോംബ് പൊട്ടിച്ച് ആദില; കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടും അനുമോളെ വിശ്വസിക്കാതെ മത്സരാര്ത്ഥികള്
ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസണ് 7 ഗ്രാന്റ് ഫിനാലെയ്ക്ക് ഇനി ഒരു ദിവസം കൂടി. അവസാന ആഴ്ച്ചയില് ആദില പുറത്തു പോകുന്നതിന് മുമ്പായി അനുമോള്ക്കെതിരെ വലിയൊരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് ബിബി ഹൗസിനുള്ളില് കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസണ് 7 അതിന്റെ ഗ്രാന്റ് ഫിനാലെയിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോള് വീടിനുള്ളില് സംഘര്ഷങ്ങളും പെരുകുകയാണ്. ഫിനാലെ വീക്കില് എവിക്ടായ മത്സരാര്ത്ഥികളുടെ റീ എന്ട്രിയോടു കൂടിയാണ് ഹൗസിനുള്ളില് പ്രശ്നങ്ങളും ആളിക്കത്തിയത്. അവസാന ആഴ്ച്ചയിലെ ഈ റീ എന്ട്രി ഫൈനലിസ്റ്റുകളുടെ വോട്ടിംഗിനെ അക്ഷരാര്ത്ഥത്തില് മാറ്റിമറിച്ചെന്ന് പറയാം.
റീ എന്ട്രികള് വന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതല് ബാധിച്ചത് ഫൈനല് 7ല് എത്തിയ അനുമോളെ ആയിരുന്നു. ഉറ്റ സുഹൃത്തായിരുന്ന ശൈത്യ, ബിന്നി ഉള്പ്പെടെയുള്ളവര് പോലും പിആറിന്റെ പേരില് അനുമോളെ കൂട്ടത്തോടെ ടാര്ഗറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഈ അവസരത്തില് അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും ലെസ്ബിയന് കപ്പിള്സുമായ ആദില-നൂറ പോലും അനുമോളെ പിന്നില് നിന്നും കുത്തി.
അനുമോളുമായുണ്ടായ ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരില് ശൈത്യയ്ക്ക് കട്ടപ്പ എന്ന പേര് കിട്ടിയെങ്കിലും സത്യത്തില് ശൈത്യയേക്കാള് ആ പേരിന് അര്ഹര് ആദിലയും നൂറയുമാണ്. അത് തെളിയിക്കുന്ന നിരവധി സന്ദര്ഭങ്ങളും ബിബി ഹൗസിനുള്ളില് അനുമോള് നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. അനുമോള്, ആദില-നൂറ, ശൈത്യ ഉള്പ്പെട്ട പല സംഭവങ്ങളിലും റീ എന്ട്രികളുടെ മുന്നില് വെച്ച് ഇവര് അനുമോളെ ഉറ്റുകൊടുത്തു. തന്റെ സുഹൃത്തുക്കള് ഉള്പ്പെട്ടിട്ടും അനുമോള് എല്ലായിപ്പോഴും മൗനം പാലിക്കുകയായിരുന്നു.
മൂന്ന് ദിവസം ബാക്കി നില്ക്കെ ഫൈനല് 7ല് നിന്നും ആദിലയും എവിക്ടായി പോയിരുന്നു. എവിക്ടാകും മുമ്പ് അനുമോള്ക്കെതിരെ ഒരു ബോബ് പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് ആദില പോകുന്നത്. പല ആഴ്ച്ചകളിലും നോമിനേഷനില് വരുന്ന ആദിലയ്ക്ക് ഒരുതവണ അനുമോള് തന്റെ പിആറിന്റെ നമ്പര് ടിഷ്യു പേപ്പറില് എഴുതി കൊടുത്തെന്നും, സഹമത്സരാര്ത്ഥിയായ അക്ബര് ഖാനെ വെള്ളപൂശണമെന്നും അനുമോള് തന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നുമാണ്, അവസാന നിമിഷം ആദില ബിഗ് ബോസ് ഹൗസില് പൊട്ടിച്ച ബോംബ്. ഇത് ആദില തന്നെയാണ് അക്ബറിനോട് വന്ന് പറയുന്നത്. ഇതോടെ വീടിനുളളില് ആകെ തീയും പുകയുമായി. സംഭവം ആദില എവിക്ടായി പുറത്തുപോയി ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് അനുമോളിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ബിബി ഹൗസിനുള്ളില് അനുമോള് ഒറ്റപ്പെടുന്ന കാഴ്ച്ചയാണ് പ്രേക്ഷകര് കാണുന്നത്. ഇത്തവണയും പലരും അനുമോളെ വിശ്വസിക്കാന് തയ്യാറായില്ല എന്നതാണ് സത്യം. പ്രവീണ്, മസ്താനി, ലക്ഷ്മി, നെവീന് തുടങ്ങി ചുരുക്കം ചിലര് ഒഴികെയുള്ളവര് അനുമോളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഇക്കാര്യം ജിഷിനോട് പറഞ്ഞ് കരയുന്ന അനുമോളുടെ ഭാഗത്താണ് സത്യമെന്ന് കാണുന്നവര്ക്ക് മനസ്സിലാകും. സ്വന്തം അമ്മയെ കൊണ്ട് പോലും അനുമോള് സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞു, താന് ഒരിക്കലും അക്ബറെ വെള്ളപൂശാന് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന്.
തന്റെ ഫോണ് നമ്പറാണ് ആദിലയ്ക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പറല് എഴുതിക്കൊടുത്തതെന്നും, പുറത്തിറങ്ങിയാല് ആ നമ്പറില് വിളിക്കണമെന്നും തന്റെ ചേച്ചിയാകും ഫോണ് എടുക്കുന്നതെന്നും തനിക്ക് വേണ്ടി അമ്പലത്തില് പോയി പ്രാര്ത്ഥിക്കണം, എന്നൊക്കായാണ് താന് പറഞ്ഞതെന്നുമാണ് അനുമോള് പറയുന്നത്. എന്നാല് അനുമോളുടെ ഈ വാക്കുകള് വിശ്വസിക്കാന് അക്ബര് ഉള്പ്പെടെയുള്ളവര് തയ്യാറായില്ല.
വിഷയത്തിലെ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാനായി അനുമോള് അക്ബറെ വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, തനിക്കൊന്നും കേള്ക്കാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണ് അക്ബര്. സംഭവം അറിയാവുന്ന നൂറയോട് അനുമോള് എല്ലാവരുടെയും മുന്നില് വച്ച് സത്യാവസ്ഥ തിരക്കുമ്പോഴും നൂറയും ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണ്. ടിഷ്യൂ പേപ്പര് കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോള്, തന്നെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചിടരുതെന്നാണ് നൂറ പറയുന്നത്. ഇതോടെ നൂറ തന്റെ പങ്കാളിയായ ആദിലയെ രക്ഷിക്കുകയും സത്യം മറയ്ക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ബിഗ് ബോസ് സ്ഥിരം കാണുന്ന ഏതൊരു പ്രേക്ഷനും മനസ്സിലാകും.
കൂടാതെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് ആരും കാണാതെ നൂറ ആ ടിഷ്യൂ പേപ്പര് എടുത്ത് ഒളിപ്പിക്കുന്നത് ബിഗ് ബോസ് ക്യാമറയില് പതിഞ്ഞു. ഇതോടെ അനുമോളെ തകര്ത്താന് ആദില-നൂറ കളിച്ച വൃത്തികെട്ട ഗെയിം ജനങ്ങള്ക്ക് മനസ്സിലായി. മികച്ച ജനപിന്തുണയുള്ള അനുമോള് ബിഗ് ബോസ് ടൈറ്റില് വിന്നര് ആകാതിരിക്കാനും നൂറ കപ്പടിക്കാനും വേണ്ടി ആദില കളിച്ച വൃത്തിക്കെട്ട കളി പ്രേക്ഷകര്ക്കും ബോധ്യമായി. ഈ ബോംബ് പൊട്ടിച്ച ശേഷമാണ് ആദില വീട്ടില് നിന്നും പുറത്തുപോകുന്നത്. ഇതോടെ ഇനി ടോപ് 5ല് എത്താതെ നൂറയും എവിക്ടാകുമെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രവചനം.
അവസാന നിമിഷം ഉറ്റ സുഹൃത്തിനെ ചതിച്ചതാണ് ആദില-നൂറയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായത്. അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അനുമോളെ പിറകില് നിന്നും കുത്താന് ഒട്ടും മടിയില്ലാത്തവരാണ് ഇവര് രണ്ടാളുമെന്ന് ഇതിനോടകം തന്നെ അവര് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും എല്ലാം മറന്ന് വീണ്ടും വിശ്വസിച്ച് കൂടെ കൂടുന്ന അനുമോളെ സത്യത്തില് ഇവര് രണ്ടാളും ചതിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അനുമോള് തിരിച്ചറിയാതെ പോയി. അവസാന ആഴ്ച്ചകളില് ബിബി ഹൗസിനകത്തും പുറത്തും അനുമോള് ആയിരുന്നു ചര്ച്ചാവിഷയം. തുടക്കം മുതല് ജനപിന്തുണയുള്ള അനുമോള്ക്ക് അവസാന ആഴ്ച്ചയിലെ സംഭവവികാസങ്ങള് അനുമോളെ ബിഗ് ബോസ് ടൈറ്റില് വിന്നറാക്കും എന്നാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം.
