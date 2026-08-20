ലാലേട്ടനും സഞ്ജുവും ഒരുമിച്ചു, സൂപ്പര്സ്റ്റാര് സ്വയം ട്രോളിയ കെസിഎല് പരസ്യം; രസതന്ത്രം വെളിപ്പെടുത്തി ഗോപ്സ്
ലാലേട്ടനും സഞ്ജുവും ഒരുമിച്ച കെസിഎൽ പരസ്യ ചിത്രത്തിന് പിന്നിലെ രസകരമായ വിശേഷങ്ങളുമായി ഗോപിനാഥ് മേനോൻ എന്ന ഗോപ്സ് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 20, 2026 at 5:04 PM IST
അക്കി വിനായക്
കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിനുവേണ്ടി മോഹൻലാലും സഞ്ജു സാംസണും ഒന്നിച്ച പരസ്യചിത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമാണ്. കഴിഞ്ഞവർഷത്തെ കെസിഎല്ലിൻ്റെ ലാലേട്ടൻ പരസ്യവും ഏറെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയതാണ്. മുൻ സീസണെക്കാൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു സീസണുകൾക്ക് മോഹൻലാൽ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി എത്തിയതോടെ പ്രേക്ഷക പിന്തുണ ഇരട്ടിയിലധികമായി വർധിച്ചു. ലീഗിൻ്റെ സ്വീകാര്യത വർധിച്ചതിൽ പരസ്യ ചിത്രത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കെസിഎല്ലിനുവേണ്ടി മോഹൻലാലിനെയും സഞ്ജു സാംസണെയും അണിനിരത്തി പരസ്യചിത്രം ഒരുക്കിയത് ഗോപിനാഥ് മേനോൻ അഥവാ ഗോപ്സ് ആണ്. 300 ൽ അധികം പരസ്യ ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്ത കലാകാരൻ കെസിഎൽ പരസ്യ ചിത്രത്തിന് പിന്നിലെ രസകരമായ വിശേഷങ്ങളും പരസ്യചിത്ര നിര്മാണത്തിൻ്റെ രസതന്ത്രവും ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
പരസ്യചിത്ര രംഗത്തേക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തിയ വഴി
എൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള പേര് ഗോപിനാഥ് മേനോൻ എന്നാണ്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗോപ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ 14 വർഷമായി പരസ്യചിത്ര മേഖലയിൽ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. അഭിനയമോഹവുമായിട്ടാണ് സിനിമാ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. പക്ഷേ മെച്ചപ്പെട്ട അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ല. എഴുത്ത് വശമുണ്ട്, എഴുതാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അഭിനയത്തിൽ ലഭിക്കാത്ത ഭാഗ്യം എഴുത്തിൻ്റെ വഴിയെ നേടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി. ആ യാത്രയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു പരസ്യചിത്ര സംവിധായകനായി മാറുകയായിരുന്നു.
വയറിന് ഷേപ്പ് തോന്നിക്കാൻ ധരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്ടിൻ്റെ പരസ്യമാണ് ആദ്യം ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിച്ചത്. ആ പരസ്യവും ആ പ്രോഡക്റ്റും വലിയ ഹിറ്റ്. പിന്നീട് ഇതുവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. 320-ലധികം മുൻനിര ബ്രാൻഡുകളുടെ പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്തു. ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു സംവിധായകനൊപ്പം സഹായിയായി പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടില്ല. സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് അറിവുകൾ വർധിപ്പിച്ചത്. പരസ്യനിർമാണ മേഖലയിൽ പ്രകാശ് വർമ സാറാണ് എൻ്റെ പ്രധാന ഇൻസ്പിറേഷൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാറ്റേണും സ്വഭാവവുമൊക്കെ ഞാൻ സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിൽ ഗുരു തുല്യനായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടാണ് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 14 വർഷത്തെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതം മനോഹരമായിരുന്നു.
കെസിഎൽ വളർച്ചയും മോഹൻലാലിൻ്റെ മാന്ത്രികതയും
കെസിഎൽ ഐപിഎൽ പോലെ തന്നെ ബിസിസിഐ അംഗീകാരമുള്ള ചാമ്പ്യൻഷിപ്പാണ്. കഴിഞ്ഞ സീസൺ മുതലാണ് എനിക്ക് അവരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. കെസിഎല്ലിൻ്റെ ആദ്യ സീസൺ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വലിയ ചലനം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. കാഴ്ചക്കാർ കുറവായിരുന്നു. ആ ഒരു കാരണത്താലാണ് കഴിഞ്ഞ സീസൺ മുതൽ ഒരു ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് സംഘാടകർ ആലോചിച്ചത്. അങ്ങനെ മോഹൻലാൽ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്നു. പ്രിയദർശൻ, അദാനി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരാണ് ടീമുകളുടെ ഉടമസ്ഥർ.
കഴിഞ്ഞവർഷം ലാലേട്ടനെ വെച്ച് ചെയ്ത പരസ്യവും ഈ വർഷത്തെ പോലെ തന്നെ വലിയ വൈറൽ ആയിരുന്നു. അതോടെ കെസിഎല്ലിൻ്റെ കാഴ്ചക്കാരുടെ എണ്ണവും ഗണ്യമായി കൂടി. ഇന്ത്യയിലെ ആഭ്യന്തര ലീഗുകളിൽ ഏറ്റവും അധികം കാഴ്ചക്കാരെ നേടാൻ കെസിഎല്ലിന് സാധിച്ചു. കഴിഞ്ഞവർഷത്തേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് പ്രതീക്ഷ വർധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞദിവസം പുറത്തിറങ്ങിയ കെസിഎല്ലിൻ്റെ പുതിയ പരസ്യത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർ നെറ്റ്വര്ക്ക്, ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് തുടങ്ങിയവരൊക്കെ മോഹൻലാലും സഞ്ജു സാംസണും അഭിനയിച്ച പരസ്യം പങ്കുവെക്കാൻ തയ്യാറായി.
ഈ പരസ്യചിത്ര നിർമാണ വേളയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്ദി പറയേണ്ടത് ലാലേട്ടനോട് തന്നെയാണ്. കാരണം ലാലേട്ടൻ സ്വയം ട്രോളുന്ന ഡയലോഗുകൾ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി. സെലിബ്രിറ്റി ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതൊന്നും തന്നെ ഓർമിപ്പിക്കല്ലേ എന്ന് സ്വയം ട്രോളുന്ന ലാലേട്ടൻ! ഇതുപോലൊരു വലിയ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ലീഗിൻ്റെ പരസ്യത്തിൽ ഒരു സൂപ്പർസ്റ്റാർ സ്വയം ട്രോളുന്ന ഡയലോഗുകൾ പറയാൻ മടി കാണിച്ചില്ല.
പരസ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും അധികം ലഭിക്കുന്ന നല്ല വാക്കുകളിൽ ഒന്ന് 'പണ്ടത്തെ ലാലേട്ടൻ എക്സ്പ്രഷൻസ് തിരികെ വന്നു' എന്നുള്ളതാണ്. ജസ്റ്റ് വിൻ്റേജ് ലാലേട്ടൻ തിങ്ങ്സ്. കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് സഞ്ജു ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷം ലാലേട്ടൻ ചമ്മുന്നുണ്ട്. എനിക്കും പരസ്യചിത്രം കണ്ട പലർക്കും പെട്ടെന്ന് ഓർമ വന്നത് നാടോടിക്കാറ്റിലെ "ഞാനെന്തൊരു വിഡ്ഢിയാണ്" എന്ന പ്രശസ്തമായ ഡയലോഗ് ആണ്.
ലാലേട്ടനും സഞ്ജുവും ഒന്നിച്ചപ്പോൾ
ലാലേട്ടനുമായി നിരവധി പരസ്യ ചിത്രങ്ങളിൽ ഞാൻ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പണ്ടുതൊട്ടേ സംവിധായകർ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്; അതായത് ലാലേട്ടൻ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് സംവിധായകർ കട്ട് പറയാൻ മറന്നു പോകുമെന്ന്. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊരു കാര്യം ഞാൻ നേരിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ കട്ട് പറയാൻ മറന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. ഒടുവിൽ ലാലേട്ടൻ തന്നെ ചോദിക്കും "മോനെ, കട്ട് പറയുന്നില്ലേ?" എന്ന്.
സഞ്ജു സാംസണിൻ്റെ സഹകരണവും എടുത്തുപറയേണ്ടതുണ്ട്. ലാലേട്ടനും സഞ്ജുവും തമ്മിലുള്ള കെമിസ്ട്രി സെറ്റിൽ നേരിട്ട് കാണാൻ മനോഹരമായിരുന്നു. രണ്ടുപേരുടെയും പ്രാധാന്യം പരസ്യചിത്രത്തിൽ സന്തുലിതമായി നിലനിർത്തുക എന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു. രണ്ട് ലെജന്ഡുകൾ ഒരേസമയം സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആ വർക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ സാധിച്ചു. പ്രതിഭകൾ വളരുംതോറും അവരുടെ സ്വഭാവം ലാളിത്യമുള്ളതായി മാറുമെന്ന് ഞാൻ ഈ അനുഭവത്തിലൂടെ തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു.
കറുത്ത അംബാസഡറും ലാലേട്ടൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ബോധവും
കറുത്ത അംബാസഡർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ലാലേട്ടൻ തന്നെയാണ് പ്രധാന കാരണം. ലാലേട്ടൻ കഥാപാത്രങ്ങളും കറുത്ത അംബാസഡറും തമ്മിൽ വല്ലാത്തൊരു സിങ്കുണ്ട്. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മുൻനിർത്തിയാണ് കറുത്ത അംബാസഡർ ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് അത്ര മികച്ച ഒരു കാർ ആയിരുന്നില്ല. മുൻ ഗ്ലാസുകളും ഡോറുകളുമൊക്കെ ഇളക്കി ക്യാമറ കൃത്യമായി വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ സൗകര്യത്തിനുവേണ്ടിയാണ് പഴയ ഒരു കാർ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത്.
അതിനുള്ളിൽ വെറുതെ കയറിയിരിക്കാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സീറ്റുകൾ ഒന്നും മികച്ചതായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ലാലേട്ടനും സഞ്ജുവും ഒരു പരാതിയും പറഞ്ഞില്ല. കുറവുകളും പ്രതിസന്ധികളും പുറത്തുകാണിക്കാതെ മനോഹരമായി അവർ അതിനുള്ളിലിരുന്ന് പെർഫോം ചെയ്തു. ചിത്രീകരണ സമയത്ത് ഗ്രീൻമാറ്റിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. വാഹനം ചലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. വണ്ടി ഓടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നാൻ സഞ്ജു സ്റ്റിയറിങ് അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ സഞ്ജുവിനോട് പറഞ്ഞു; സാധാരണ വണ്ടിയോടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിയറിങ് എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും തിരിക്കാറുണ്ടോ? ലൈറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ സ്റ്റിയറിങ് കൈകാര്യം ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഒരുപാട് അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും തിരിച്ചാൽ കൃത്രിമത്വം തോന്നും. സഞ്ജു അത് ശരിവെച്ചു.
ഈ പരസ്യചിത്രത്തിന് ലാലേട്ടൻ്റെ സംഭാവന വളരെയധികം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. ഡയലോഗുകളിൽ കൃത്യത വരുത്താൻ അദ്ദേഹം നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മികച്ചതായിരുന്നു. അതുപോലെതന്നെ ഡയലോഗുകളിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നസ് ഉറപ്പുവരുത്താനും അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. ഏതോ ഒരു ഭാഗത്ത് കെസിഎൽ മലയാളി പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നു. പക്ഷേ ലാലേട്ടൻ നിർദ്ദേശിച്ചത് ‘മലയാളി’ എന്നത് ഒഴിവാക്കി ‘ഇന്ത്യൻ ഓഡിയൻസ്’ എന്ന് തിരുത്താനായിരുന്നു. അതേ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദേശം അക്ഷരാർഥത്തിൽ ശരിയാണ്.
സഞ്ജുവിൻ്റെ കൗതുകവും ലാലേട്ടൻ്റെ സിനിമ വിശേഷങ്ങളും
സച്ചിനെയും ധോണിയെയുമൊക്കെ പോലെ ബ്രാൻഡുകളുടെ വക്താവായി മാറാൻ സഞ്ജുവിന് സാധിക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയിക്കാനുള്ള കഴിവ് പലരും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ല. കെസിഎല്ലിൻ്റെ പരസ്യചിത്രം സഞ്ജുവിന് തികച്ചും പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നു. ലാലേട്ടൻ്റെ കുസൃതി നിറഞ്ഞ ചില എക്സ്പ്രഷനുകൾ സഞ്ജു അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. കാരണം അദ്ദേഹവും ലാലേട്ടൻ സിനിമകൾ കണ്ടു വളർന്ന ഒരാളാണല്ലോ. അത്തരത്തിൽ സഞ്ജു കൗതുകത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വരുന്ന ദിവസം അത് എൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തുവിടും.
ഷൂട്ട് ചെയ്ത മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ പരസ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. “ചേട്ടൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ സിക്സ് ഒക്കെ അടിക്കുമോ?” എന്ന് സഞ്ജു ചോദിക്കുന്ന രംഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിന് ലാലേട്ടൻ്റെ രസകരമായ മറുപടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്രേക്ക് ടൈമിൽ ഇരുവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചതൊക്കെ ആ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ്. അര ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരസ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തീർത്തത്. അതേദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് കെസിഎല്ലിൻ്റെ മറ്റൊരു പരസ്യം കൂടി ഷൂട്ട് ചെയ്തു. ഇരുന്നൂറിൽ അധികം ഡാൻസേഴ്സിനെയും വലിയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുമൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്ത പരസ്യമാണത്. ലാലേട്ടൻ ആ പരസ്യത്തിൽ മനോഹരമായി ഡാൻസ് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ലാലേട്ടൻ്റെയും സഞ്ജുവിൻ്റെയും സഹകരണമാണ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ട് പരസ്യങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ സഹായിച്ചത്.
സെറ്റിലെ അവിസ്മരണീയ നിമിഷങ്ങള്
സെറ്റിൽ ഒരു വലിയ ഷാൻലിയർ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ചിത്രീകരണം കഴിഞ്ഞ് അവിടെനിന്ന് മാറിയതും അപ്രതീക്ഷിതമായി ഈ വസ്തു മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വീണ് പൊട്ടി തകർന്നു. വലിയൊരു അപകടം ഒഴിവായത് തലനാരിഴയ്ക്കാണ്. സെറ്റിലെ ഓരോ നിമിഷവും ആസ്വദിക്കത്തക്ക തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. സിനിമയും ക്രിക്കറ്റുമൊക്കെയാണ് ഒഴിവുസമയ ചർച്ചകളിൽ നിറഞ്ഞത്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ സഞ്ജു പങ്കുവെച്ചു. ലാലേട്ടനോട് സഞ്ജു ഒരുപാട് സിനിമാവിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു.
ലാലേട്ടൻ അഭിനയിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങളിൽ താങ്കളും മുഖം കാണിക്കാറുണ്ടല്ലോ
മനഃപൂർവം ചെയ്യുന്നതല്ല. ഒന്ന് രണ്ട് പരസ്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ മുഖം കാണിച്ചു. ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയ കെസിഎല്ലിൻ്റെ പരസ്യത്തിലും ആദ്യം ഞാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ മറ്റൊരു ആക്ടറെയാണ് അതിനുവേണ്ടി ആലോചിച്ചത്. പക്ഷേ ലാലേട്ടൻ്റെ നിർദ്ദേശം ആയിരുന്നു നിനക്ക് അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് ചെയ്താൽ പോരേ എന്ന്. ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ആലോചിക്കാൻ. കെസിഎല്ലിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ പരസ്യത്തിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്നത്.
സെലിബ്രിറ്റി പരസ്യം
ലാലേട്ടനെയും മമ്മൂക്കയെയും ഉൾപ്പെടുത്തി പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. യുവരാജ് സിങ്, ഋഷഭ് പന്ത്, രവിശാസ്ത്രി തുടങ്ങിയവരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചു. രവിശാസ്ത്രി സാറുമായി നല്ല സൗഹൃദമുണ്ട്. ആ സൗഹൃദം വഴിയാണ് യുവരാജ് സിംഗിനെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു പരസ്യചിത്രം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. ഇത്തരം പരസ്യചിത്രങ്ങൾ ലെജൻ്റുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റാർക്കും ലഭിക്കാത്ത ചില ഭാഗ്യം നമുക്കുണ്ടാകും. ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ പുലികളാണെങ്കിൽ, അവരുടെ ഏറ്റവും ലാളിത്യമുള്ള വശമായിരിക്കും ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് സ്പോർട്സ് താരങ്ങൾ.
ഇവരുടെയൊക്കെ ഗ്രൗണ്ടിലെ ആക്രോശം കണ്ട് നമ്മൾ രോമാഞ്ചത്തോടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ പലരും നെർവസ് ആകും. കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെയാകും. "ഇതിപ്പോ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക ഗോപ്സ്" എന്നൊക്കെ വളരെ നിഷ്കളങ്കമായി ചോദിക്കും. നമുക്കതൊരു കൗതുകമാണ്.
ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് കവർ കൈയിൽ കറക്കി പിടിച്ച ലാലേട്ടൻ
ഒരു പ്രമുഖ ബ്രാൻഡിനു വേണ്ടി അടുത്തിടെ ചെയ്ത പരസ്യത്തിൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൻ്റെ കവർ മൂന്നാല് തവണ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലാലേട്ടൻ പിടിക്കുന്ന ഒരു ഷോട്ട് ഉണ്ട്. പരസ്യത്തിൻ്റെ അവസാനം പ്രോഡക്റ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ഷോട്ടാണ്. സാധാരണ അത്തരം ഷോട്ടുകൾ വിഎഫ്എക്സിലാണ് ചെയ്യാറ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൻ്റെ കവറിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ കൊളുത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത്, കൈയിൽ തോക്കൊക്കെ കറക്കിപ്പിടിക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലാക്കി.
പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊന്നും ലാലേട്ടന് അത് കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഷോട്ട് സമയത്ത് കൃത്യമായി ലാലേട്ടൻ ആ പ്രോഡക്റ്റ് കൈയിലിട്ട് കറക്കി പിടിച്ചു. കറക്കി പിടിക്കുമ്പോൾ പ്രോഡക്ടിൻ്റെ ബ്രാന്ഡ് നെയിം തലതിരിഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല. എല്ലാം കൃത്യമായിരുന്നു! ഷോട്ട് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് നിരവധി തവണ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പരാജയപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ടേക്കിൽ അത്ഭുതകരമായി ഇത് ചെയ്തത്.
പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ വന്നത് പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ഭദ്രൻ സാർ ലാലേട്ടനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു. ‘ഒളിമ്പ്യൻ അന്തോണി ആദം’ എന്ന സിനിമയുടെ പാട്ട് ചിത്രീകരണത്തിനിടയിൽ ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കൃത്യമായി വലയിൽ എത്തിക്കുന്ന ലാലേട്ടൻ്റെ വൈദഗ്ധ്യം. ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ഒരു ഇന്ദ്രജാലക്കാരനായി മാറുകയാണ്. ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു. ഇതേ അനുഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസവും എനിക്കുണ്ടായി. കെസിഎല്ലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പരസ്യത്തിൽ 200 ഓളം നർത്തകരും ലാലേട്ടനും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ലാലേട്ടൻ്റെ കൈയിൽ ഒരു ചെണ്ടയുണ്ട്. പരസ്യത്തിൻ്റെ അവസാനം അത് കൃത്യമായി കറക്കി പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊട്ടണം. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലാലേട്ടൻ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും കൃത്യമായി അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ശരിയായില്ലെങ്കിൽ വിഎഫ്എക്സ് എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ. പക്ഷേ ടേക്കിൽ പെർഫെക്റ്റ്!
പരസ്യചിത്രീകരണത്തിലെ വെല്ലുവിളികളും ചെലവും
ഒരു പരസ്യചിത്രം മികച്ച ദൃശ്യനിലവാരത്തിൽ ഒരുക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രം പ്രോഡക്റ്റ് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എത്തിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. സിനിമയും പരസ്യവും തമ്മിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട്. സിനിമ ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ നന്നായാൽ മതി. പക്ഷേ ഒരു പരസ്യം നന്നായാൽ മാത്രം പോരാ, ആ പരസ്യം കണ്ടശേഷം ആ പരസ്യത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ ജനങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഒരു ആക്ഷൻ കൂടി എടുപ്പിക്കണം. സിനിമപോലെ ഒരുക്കുകയും വേണം എന്നാൽ 30 സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കഥ പറഞ്ഞു തീരുകയും വേണം. അതാണ് പരസ്യത്തിൻ്റെ ചലഞ്ച്. പരസ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവസാനം വരുന്ന ക്യാപ്ഷൻ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പ്രോഡക്റ്റ് വിന്ഡോ എന്നാണ് അതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരു നല്ല പരസ്യം കണ്ടുകഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് വിൻഡോ ആണ് ജനങ്ങളെ ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്.
വലിയ ചെലവാണ് പരസ്യനിർമാണത്തിനുള്ളത്. ഒരു സിനിമ ഒരു ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മൂന്നാല് ഇരട്ടി വരെ ഒരു പരസ്യചിത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ട്. ലൈറ്റ് യൂണിറ്റിനായാലും ക്യാമറക്കായാലും സാധാരണയിൽ നിന്നും വാടകയോ ബാറ്റയോ രണ്ട് ഇരട്ടിയോ അതിലധികമോ ആയിരിക്കും. രാത്രി 9 മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഷൂട്ട് തുടരുന്നത് എങ്കിൽ ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അത്ര വർധനവാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ പരസ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചു തീർക്കുന്നത്.
ക്ലൈൻ്റുകളുടെ കറക്ഷൻസും കരിയറിലെ അത്ഭുതവും
പരസ്യചിത്രം എന്നല്ല ഔട്ട് സോഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകനും നേരിടുന്ന വലിയ തലവേദനയാണ് ക്ലൈൻ്റ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആവശ്യമുള്ളതും ആവശ്യമില്ലാത്തതുമായ കറക്ഷൻസ്. എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ച് തെറ്റുകൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു പരസ്യചിത്രത്തിൽ കറക്ഷൻ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചാൽ ആ പരസ്യചിത്രത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ നഷ്ടപ്പെടും. ലാൽസാർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്; ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ആയിരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ്. വീണ്ടും ആ രംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ തലച്ചോർ നാടകീയതയോട് കൂടി അത് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കും. ആ രീതി തന്നെയാണ് ഞാനും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രാൻഡുകൾക്ക് നമ്മളോട് വിശ്വാസ്യത വർധിച്ചു. കെസിഎല്ലിൻ്റെ പരസ്യം അവർ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാതെയാണ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോലും അനുവദിച്ചത്.
ഒരു പ്രമുഖ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനു വേണ്ടി ലാലേട്ടനെ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്ത പരസ്യമാണ് എൻ്റെ കരിയറിലെ അത്ഭുതം. ഒരു സാധാരണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരുന്ന ആ പ്രസ്ഥാനത്തെ കെട്ടിലും മട്ടിലും ഞങ്ങൾ റീ ബ്രാൻഡ് ചെയ്തു. ലാലേട്ടൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് വിൻ്റഡോ ഡയലോഗ് വളരെയധികം പ്രശസ്തമായി. 200 കോടിയിലധികം വരുമാനമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമായി അത് മാറി!