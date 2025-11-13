നൃത്തം, അഭിനയം ഇപ്പോള് നിർമാതാവ് 'ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ്' വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ നായർ
പുതിയ യാത്രയെക്കുറിച്ചും കരിയറിലെ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും വീണ നായർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2025 at 7:15 PM IST
അക്കി വിനായക്
നർത്തകി, അഭിനേത്രി എന്നീ നിലകളിൽ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് സുപരിചിതയായ വീണ നായർ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ദൗത്യത്തിലേക്ക് ചുവടുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് – നിർമാതാവ്. സി ഫൈവിൽ നാളെ മുതൽ സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കുന്ന 'ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ്' എന്ന വെബ് സീരീസിലൂടെയാണ് വീണയുടെ നിർമാണ അരങ്ങേറ്റം. വീണ നായർ പ്രൊഡക്ഷൻസ് നിർമിക്കുന്ന ഈ സീരീസ്, മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോമഡി ഹൊറർ വെബ് സീരീസ് എന്ന പ്രത്യേകതയോടെയാണ് എത്തുന്നത്. പുതിയ യാത്രയെക്കുറിച്ചും കരിയറിലെ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വീണ നായർ മനസ്സു തുറക്കുന്നു.
'അച്ഛൻ കൈപിടിച്ച വഴിയെ മകൾ' – ആ പ്രയോഗം ശരിയാണോ?
എൻ്റെ അച്ഛൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ടെലിവിഷൻ സീരിയലിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കരിയർ തുടങ്ങുന്നത്. അന്ന് ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് അച്ഛൻ്റെ നിരവധി ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളിലും അഭിനയിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അഭിനയ ജീവിതം വളരുന്നത്. അച്ഛൻ നിർമാതാവും സംവിധായകനുമായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഞാനും ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി തുടങ്ങിക്കളയാം എന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല.
നിർമാണത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ സാഹചര്യം?
നല്ല സിനിമകൾ ലഭിക്കുന്നതിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ ഒരു കുറവ് വന്നതായി എതോന്നിത്തുടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് 'വീണ നായർ പ്രൊഡക്ഷൻ' എന്ന നിർമാണ കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. എനിക്ക് അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല ഇതിനർഥം, മറിച്ച് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ തേടി വരുന്നതിൽ ഒരു ഇടവേള സംഭവിക്കുന്നു.
അങ്ങനെയാണ് ഒരു 'ഫീമെയിൽ ഓറിയൻ്റഡ്' ആന്തോളജി സിനിമ എന്ന ആശയം മനസ്സിൽ ഉദിച്ചത്. എൻ്റെ സുഹൃത്തും 'ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവിൻ്റെ' സംവിധായകനുമായ സൈജു എസ് എസ് പ്രോജക്റ്റിനൊപ്പം നിന്നു. നിർമാണ പിന്തുണയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ സി ഫൈവിനെ സമീപിച്ചു.
വെബ് സീരീസ് എന്ന ആശയം വന്നത് എങ്ങനെ?
ഞങ്ങൾ സമീപിക്കുന്ന സമയത്ത് സി ഫൈവ് ചലച്ചിത്ര നിർമാണത്തേക്കാൾ വെബ് സീരീസുകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. ആന്തോളജി രീതിയിൽ കഥ പറയേണ്ട സബ്ജക്ട് വെബ് സീരീസാക്കാൻ നിർവ ഹമില്ലല്ലോ. അപ്പോഴാണ് സി കേരളത്തിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം മേധാവിയായ അനിൽ അയ്യരൂർ, പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനായ സുനീഷ് വാരനാടിൻ്റെ ഒരു സബ്ജക്ടിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അതൊരു മികച്ച സബ്ജക്ട് ആണെന്നും താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.
'ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ്' എന്തുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമാകുന്നു?
ഞാൻ ഈ തിരക്കഥ വായിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഒരു ഹൊറർ സബ്ജക്ട് എന്ന നിലയിലാണ്. ഹൊറർ സീനുകൾ വരുമ്പോൾ കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ പേടിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, ആ സാഹചര്യം ഒരു പ്രേക്ഷക എന്ന നിലയിൽ എന്നെ ചിരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതൊരു പുതുമയുള്ള സംഭവമായി എനിക്ക് തോന്നി. ഈ പുതുമ തന്നെയാണ് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ വിജയരഹസ്യം.
മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോമഡി ഹൊറർ വെബ് സീരീസ് കൂടിയാണ് 'ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ്'. പ്രേക്ഷകർ ഇത് പേടിക്കാനല്ല, ചിരിക്കാനാണ് കാണേണ്ടത്. എങ്കിലും ആസ്വാദനത്തിന് പൂർണത നൽകാൻ ആവശ്യമായ ഹൊററും സസ്പെൻസും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും ഈ വെബ് സീരീസിൻ്റെ കഥയ്ക്ക് പിൻബലമേകുന്നുണ്ട്.
അവസരങ്ങൾ കുറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് ആരംഭിക്കാം എന്നൊരു ആശയമാണോ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്?
കഴിഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉത്തരത്തിൽനിന്ന് വീണ നായർക്ക് മലയാളത്തിൽ അവസരങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. എനിക്ക് നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യാനും നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാനും, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ ഞാൻ തന്നെ കണ്ടെത്തി എൻ്റെ സൗഹൃദ വലയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി ആരംഭിച്ചത്.
നായികാവേഷം തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ? 'ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവി'ൽ അഭിനയിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?
നായികാ വേഷം തന്നെ ഒരു സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ക്യാരക്ടർ വേഷം ആണെങ്കിലും ആ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ഒരു ആഴം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
'ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ്' ഞാൻ നിർമിച്ചു എന്ന് കരുതി 27 വയസ്സുള്ള ഇതിലെ നായികയുടെ വേഷം എനിക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ നിർബന്ധം പിടിക്കാനും സാധിക്കില്ല. 'ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവിനെ' സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ തിരക്കഥ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ തിരക്കഥ അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതു കൊണ്ടാണ് നിർമിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത്.
അഭിനയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് ടെലിവിഷൻ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണ്?
കലാ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതിലുപരി മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നുംതന്നെ എനിക്കറിയില്ല. മറ്റൊരു ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. സിനിമയും സീരിയലും ഒക്കെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ലോകം. അച്ഛനാണ് ഈ മേഖലയോട് എനിക്ക് താൽപ്പര്യം തോന്നാൻ പ്രചോദനമായത്.
ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അഭിനയിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം ഞാൻ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അന്നൊന്നും മനസ്സിൽ സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സീരിയലുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമായിരുന്നു. എൻ്റെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് സിനിമയേക്കാൾ സീരിയലുകൾക്കായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടുതൽ സ്വാധീനം. ദൂരദർശനിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തിരുന്ന സീരിയലുകൾക്ക് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ജനപിന്തുണ വളരെ വലുതായിരുന്നു. ദൂരദർശനിൽ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ആകെ കാണാൻ സാധിക്കുക. അന്നൊക്കെ ദൂരദർശനയിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന സീരിയലുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ജന പിന്തുണ വളരെ വലുതായിരുന്നു.
സീരിയലുകളുടെ പ്രാധാന്യം ഇപ്പോഴും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?
സീരിയലുകൾക്ക് ഇന്നും ജനപിന്തുണയുണ്ട്. ഒരു സിനിമ കാണാൻ തിയേറ്ററിൽ പോയി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ, ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകൾ നമ്മുടെ സ്വീകരണ മുറിയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. വീട്ടിലെ അതിഥി എന്ന പ്രാധാന്യം സീരിയലുകൾക്ക് ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. കുടുംബ പ്രേക്ഷകരുടെ വലിയ പിന്തുണയുണ്ട്.
എൻ്റെ പത്താം ക്ലാസിലെയും പ്ലസ്ടുവിലെയും ഒക്കെ ഓട്ടോഗ്രാഫ് ബുക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ തുറന്നു നോക്കാറുണ്ട്. അതിലൊക്കെ പല സുഹൃത്തുക്കളും കുറിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഇതാണ്: 'നീ വലിയ സീരിയൽ താരം ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഒന്നും മറന്നു പോകല്ലേ' എന്ന്. കൂട്ടുകാർക്ക് പോലും സീരിയൽ മേഖലയോട് എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഭ്രമം അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് തുടക്കകാലത്ത് കൂടുതൽ ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. എൻ്റെ ആഗ്രഹം മാത്രമല്ല അഭിനയ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ കാരണമായത്. എൻ്റെ വീട്ടുകാർ എന്നെ വളർത്തിയത് പോലും ഒരു അഭിനേത്രിയാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു.
'ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവിൻ്റെ' ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ച് വീണ പ്രേതത്തെ കണ്ടു എന്നൊരു കിംവദന്തി പരക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥയെന്താണ്?
ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് തിരുവനന്തപുരത്തെ പേരൂർക്കടയിലുള്ള ഒരു വലിയ കെട്ടിടത്തിലാണ്. അവിടെ ലൊക്കേഷൻ കാണാൻ പോയപ്പോൾ എന്തോ ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു. ആ കെട്ടിടത്തിന് എന്തൊക്കെയോ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് നാട്ടിൽ പരക്കെ ചില വാർത്തകളുണ്ട്. അതൊരു പരസ്യമായ രഹസ്യമാണ്.
ലൊക്കേഷൻ കാണാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പോഴേ എനിക്കൊരു നെഗറ്റീവ് എനർജി ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഞാൻ സംവിധായകനോട് പറഞ്ഞു, "ഞാൻ അകത്തേക്ക് വരുന്നില്ല, നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വരിക."
അപ്പോൾ എൻ്റെ സംവിധായകൻ സൈജു എസ് എസ് പറഞ്ഞ മറുപടി രസകരമായിരുന്നു: "വീണയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി തോന്നിയെങ്കിൽ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ!"
എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല. ആ ലൊക്കേഷനിൽ ധാരാളം ഷൂട്ടിങ്ങുകൾ നടക്കാറുണ്ട്. ഞങ്ങളും ഷൂട്ട് ചെയ്തു. പറഞ്ഞുകേട്ടതൊന്നും അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.
ലൊക്കേഷനെക്കുറിച്ചുള്ള കിംവദന്തികൾ കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമീപനം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: "അങ്ങനെ ഒരു പ്രേതം ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യം!"
'ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവി'ൻ്റെ കാസ്റ്റിംഗിൽ നിർമാതാവ് എന്ന നിലയിൽ വീണയുടെ പങ്ക് എന്തായിരുന്നു?
ഈ വെബ് സീരീസിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന അഭിനേതാക്കൾ എല്ലാം തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ്. എന്നാൽ, ഒരു സൗഹൃദബന്ധം മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ ഈ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല. സൗഹൃദം പിൻബലമാക്കി, ഈ കഥാപാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം സ്വീകരിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് ഓരോരുത്തരോടും ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
സൗഹൃദബന്ധം ഈ അഭിനേതാക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്താൻ എന്നെ സഹായിച്ചു എന്നുള്ളത് വാസ്തവം തന്നെയാണ്. ഇതിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന ജയൻ ചേർത്തല ആണെങ്കിലും ഷാജു ശ്രീധർ ആണെങ്കിലും മനോഹരി ചേച്ചി ആണെങ്കിലും സെന്തിൽ ആണെങ്കിലും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായതുകൊണ്ട് വീണയുടെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ അഭിനയിച്ചേക്കാം എന്ന മനോഭാവത്തിൽ വന്നവരല്ല. അവർക്ക് കഥാപാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അഭിനയിക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചതാണ്. അതിനപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് സൗഹൃദം.
ഈ വെബ് സീരീസിൽ കുട്ടികളുടെ ഭാഗം വരുന്ന ചെറിയൊരു സീനുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി പുറത്തുനിന്ന് കുട്ടികളായ അഭിനേതാക്കളെ വിളിച്ചാലോ എന്ന് സംവിധായകൻ തീരുമാനിക്കുന്നു.
അവിടെ ഞാൻ നിർമ താവിൻ്റെ തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു. "എന്തിനാണ് കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിക്കുന്നത്? എൻ്റെ കുഞ്ഞും എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ മകളും നന്നായി അഭിനയിക്കും. അവരെ വിളിക്കാമല്ലോ." ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുള്ള സീൻ ഒന്നുമല്ല അത്. അതൊക്കെ നിർമാതാവിൻ്റെ തന്ത്രം മാത്രമാണ്.
ഇത്രയും കാലം ഒരു അഭിനേത്രിയായി സെറ്റിൽ നിന്നതിന് ശേഷം ഒരു നിർമാതാവായി നിന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഭവം എന്താണ്?
ഇക്കാലമത്രയും ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു അഭിനേത്രി മാത്രമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിന്നിട്ടുള്ളത്. വരുന്നു, അഭിനയിക്കുന്നു, പണം വാങ്ങുന്നു, പോകുന്നു. പക്ഷേ, ടെക്നിക്കൽ പരമായി ഒരു സിനിമയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സീരിയലിൽ എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നു, അവർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്നൊക്കെ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഒരു നിർമാതാവായ ശേഷമാണ്.
ആറു മണിക്ക് ഷൂട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് വൈകി ലൊക്കേഷനിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഇക്കാലമത്രയും മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. 'ഒരു 10 മിനിറ്റ് അല്ലേ' എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷേ, ആ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഷൂട്ടിങ് എത്രത്തോളം തടസ്സപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഇപ്പോഴാണ്. അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ നേരിട്ട് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയതും ഇപ്പോഴാണ്.
ഷൂട്ടിങ് താമസിക്കുന്നത് മൂലം നിർമാതാവ് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെ, എന്തുകൊണ്ട് നിർമാതാക്കൾ എപ്പോഴും ബഡ്ജറ്റിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഈ പുതിയ റോളിലാണ്.
ലൊക്കേഷനിൽ മാത്രമല്ല, പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ മേഖലയിലും ഇത്രയധികം പ്രശ്നങ്ങളും ജോലിഭാരവും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഒരു നിർcാതാവായതിനുശേഷമാണ്.
ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിലുള്ള മുൻപരിചയം നിർമാതാവ് എന്ന റോളിൽ എങ്ങനെ സഹായിച്ചു?
ഞാൻ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ലൊക്കേഷനിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിർമാതാവായപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും അഭിനേതാക്കൾ എൻ്റെ സെറ്റിൽ നേരിടാൻ പാടില്ല എന്ന വലിയ തീരുമാനം ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു. അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.
'ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ്' എന്ന വെബ് സീരീസിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും പ്രവർത്തിച്ചവരുമായി നിർമാതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എൻ്റെ സമീപനം നല്ലതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവരെല്ലാവരും സ്വന്തം വർക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്.
വെള്ളിമൂങ്ങ' ആയിരുന്നു ആദ്യ സിനിമ. പക്ഷേ, അതിനുമുമ്പേ സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലൊരു ഫീൽ പ്രേക്ഷകർക്കുണ്ടായിരുന്നല്ലോ?
ഒരുപക്ഷേ ടെലിവിഷൻ മേഖലയിൽ സജീവമായിരുന്നതു കൊണ്ടാകാം അങ്ങനെ തോന്നുന്നത്. സിനിമയിലേക്കുള്ള എൻ്റെ ആദ്യപടി 'വെള്ളിമൂങ്ങ' എന്ന ചിത്രം തന്നെയായിരുന്നു. ഒരു സിനിമയിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്നത് 'വെള്ളിമൂങ്ങ'യിലാണ്. 2014 മാർച്ചിലാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ സെറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്.
ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകളിൽ സജീവമായിരുന്നു എങ്കിലും സിനിമ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിദൂര സ്വപ്നം തന്നെയായിരുന്നു. ഒരുകാലത്ത് സിനിമ ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചു, പിന്നീട് ആ ആഗ്രഹത്തിൽ സ്വയം നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുത്തി. പക്ഷേ, 'വെള്ളിമൂങ്ങ' അപ്രതീക്ഷിതമായി കടന്നുവന്ന ഭാഗ്യമായിരുന്നു.
'വെള്ളിമൂങ്ങ'യിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ്?
'വെള്ളിമൂങ്ങ'യിലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ വേഷം ആദ്യം സംവിധായകൻ ജിബു ജേക്കബ് കരുതിവെച്ചത് മഞ്ജുപിള്ള ചേച്ചിക്ക് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ, മഞ്ജു പിള്ളയ്ക്ക് ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായി. മറ്റൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് വേണ്ടി ജിബു ജേക്കബ് തിരയുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ പേര് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്.
ആ സമയത്ത് ഞാൻ തമിഴിലും മലയാളത്തിലുമായി ധാരാളം സീരിയലുകളിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, 'തട്ടീം മുട്ടീം' എന്ന പരമ്പര വലിയ വിജയമായി മുന്നോട്ടുപോവുകയാണ്. 'തട്ടീം മുട്ടീം' ജിബു ജേക്കബിൻ്റെ ഭാര്യ സ്ഥിരം കാണാറുള്ള പരിപാടിയാണ്. അങ്ങനെയാണ് 'തട്ടീം മുട്ടീം' സീരിയലിൽ ലളിതാമ്മയുടെ (കെപിഎസി ലളിത) മകളുടെ വേഷം ചെയ്യുന്ന എന്നെ വിളിച്ചു കൂടെ എന്ന് ജിബു ജേക്കബിൻ്റെ ഭാര്യ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്.
അവസരം കിട്ടി, പക്ഷേ ഈ സിനിമയുടെയോ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യമോ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ഞാൻ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തുന്നത്. 'ഏതോ ഒരു ജിബു ജേക്കബ്, ബിജു മേനോനാണ് നായകൻ, അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് അടുത്ത് കാണാം' – ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് സീനിൽ തന്നെ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ വർക്കൗട്ടായി, എല്ലാവരും കൈയടിച്ചു.
അച്ഛൻ്റെ സ്വപ്നം സഫലമായതിനെക്കുറിച്ച്..?
സിനിമയുടെ റിലീസ് സമയം അടുത്തപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്ത കഥാപാത്രത്തെപ്പറ്റിയോ സിനിമയെപ്പറ്റിയോ വലിയ രീതിയിൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. ഞാൻ ആദ്യമായി അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമ തിരശ്ശീലയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് എന്ന എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം.
പക്ഷേ, എൻ്റെ അമ്മയുടെയും അച്ഛൻ്റെയും വലിയൊരു സ്വപ്നമാണ് സഫലമായത്. എന്നെ ഒരു ചലച്ചിത്രതാരം ആക്കണമെന്ന് അവർ ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. 'വെള്ളിമൂങ്ങ'യുടെ ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, ആ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അദ്ദേഹം യാത്രയായി. ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ പിറ്റേദിവസം ആയിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചത്. സിനിമ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ആഗ്രഹനിർവൃതി അടഞ്ഞുതന്നെയാണ് അച്ഛൻ യാത്രയായത്.
'വെള്ളിമൂങ്ങ' ഒരു വലിയ ഹിറ്റാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എപ്പോഴാണ്?
സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏഷ്യാനെറ്റ് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനപ്രിയ പരമ്പരയിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റിലീസ് ദിവസം തന്നെ എൻ്റെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും സിനിമ കാണാൻ പോയി. പടം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവർ എന്നെ വിളിച്ചു: "എടോ പടം നന്നായിട്ടുണ്ട്." ഞാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ "നീ കൊള്ളാം" എന്നായിരുന്നു മറുപടി. സന്തോഷം തോന്നി.
പക്ഷേ, അപ്പോഴും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല ഇത് മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റ് ആകാൻ പോകുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്ന്, ചലച്ചിത്രമേഖലയിൽ എനിക്ക് കസേര വലിച്ചിട്ട് തരാൻ പോകുന്ന ചിത്രമാണെന്ന്. അന്ന് രാത്രി പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഈ സിനിമയുടെ മൂല്യവും എൻ്റെ സിനിമാ ഭാവിയും മനസ്സിൽ ഒരു പ്രധാന ഘടകമായി ഉരുത്തിരിയുന്നത്.
വെള്ളിമൂങ്ങ' റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്നത്തെ പോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ബഹളങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല. ഏതോ ഒന്ന് രണ്ട് സാറ്റലൈറ്റ് ചാനലുകളിൽ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാണ് അഭിമുഖങ്ങൾ നൽകിയത്. ഇന്നത്തെ പോലൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹൈപ്പ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അന്നുതന്നെ എനിക്ക് ഇരട്ടി മൈലേജ് ലഭിച്ചേനെ.
'വെള്ളിമൂങ്ങ'യിൽ 30 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ വേഷമായിരുന്നല്ലോ. അതെങ്ങനെയാണ് ഏറ്റെടുത്തത്?
വെള്ളിമൂങ്ങ' എന്ന സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രായം 24 വയസ്സാണ്. എപ്പോഴും സിനിമകളിൽ എനിക്ക് പ്രായം കൂടിയ വേഷങ്ങളാണ് ലഭിക്കാറുള്ളത്. ക്യാരക്ടർ വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രായം ഒരു പ്രശ്നമല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല.
പക്ഷേ ഒരു തമാശ വെള്ളിമൂങ്ങ' എന്ന സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയ പ്രേക്ഷകരിൽ പലരും എനിക്ക് നല്ല പ്രായമുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇപ്പോഴും നമ്മളെക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞവർ പോലും വീണ ചേച്ചി എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കാറ്.
നമ്മളെക്കാൾ ഒരുപാട് പ്രായമുള്ളവർ നമ്മുടെ മുന്നിലെത്തി 'നമസ്കാരം വീണ ചേച്ചി' എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ കൂടിയാണ് നമസ്കാരം തിരിച്ചു പറയുന്നത്. എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള 'ചേച്ചി വിളികളിൽ' വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല.
'വെള്ളിമൂങ്ങ' സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിങ് പ്രശ്നം അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
ഉണ്ട്. 'വെള്ളിമൂങ്ങ' കാരണം വേറൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു സിനിമയിലെ കഥാപാത്രം ഹിറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതേ ടൈപ്പ് വേഷങ്ങൾ നമ്മളെ തേടിവരും. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അഞ്ചോളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെയും മെമ്പറുടെയും വേഷങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തു.
പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറോ പ്രസിഡൻ്റോ ആയ സ്ത്രീകഥാപാത്രമാണെങ്കിൽ അപ്പോള് "വീണ നായരെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം" എന്നാണ് പലപ്പോഴും പലരും പറയുന്നത്. ഇപ്പോള് അങ്ങനെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ പൊതുവേ ഞാൻ പിടിക്കാറില്ല.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ വിമർശനങ്ങളും സൈബർ ബുള്ളിംഗും സങ്കടപ്പെടുത്താറില്ലേ?
നമ്മൾ തുറന്നു സംസാരിക്കുന്ന എന്ത് കാര്യങ്ങളും കേൾക്കുകയോ കാണുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊരു പ്രശ്നമല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പലപ്പോഴും പങ്കുവെച്ചിട്ടുള്ളത്. അഭിപ്രായങ്ങൾക്കപ്പുറം ആരിലും ഒന്നും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല.
സൈബർ ബുള്ളിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ആദ്യ സമയത്തൊക്കെ നെഗറ്റീവ് കമൻ്റുകളും നെഗറ്റീവ് അഭിപ്രായങ്ങളും വരുമ്പോൾ സങ്കടം തോന്നിയിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ബിഗ് ബോസ് കഴിഞ്ഞ സമയത്തൊക്കെ അത് കൂടുതലായിരുന്നു.
നെഗറ്റീവ് വിമർശനങ്ങളെ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്?
ആര് എന്ത് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാലും അതിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും നോക്കിക്കാണുന്ന ആൾക്കാർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. ഈ ആൾക്കാർ ഉൾപ്പെടുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ തന്നെയാണ് നമ്മളെ വളർത്തുന്നതും താഴ്ത്തുന്നതും. ഈ രണ്ടു കാര്യവുമില്ലാതെ മലയാളിക്ക് ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന അവസ്ഥയാണ്.
വിമർശനങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം?
ഒരു സിനിമയുടെയോ വെബ് സീരീസിൻ്റെയോ പ്രമോഷനുപോലും സോഷ്യൽ മീഡിയ തന്നെയാണ് മുൻപന്തിയിൽ. സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മളെ എത്ര വേദനിപ്പിച്ചാലും, നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ക്യാമറയും തൂക്കി ഓൺലൈൻ ചാനലുകൾ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് മുഖം കൊടുക്കാതെ നടക്കണമെന്നും അവർ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ മറുപടി പറയാതിരിക്കണമെന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയുമില്ല.
സഭ്യമായ ഭാഷയിൽ അവർ എന്ത് ചോദിച്ചാലും സഭ്യതയോടുകൂടി ഞാൻ മറുപടി പറയും. സഭ്യതയില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചാകും മറുപടി. ആരെയും മനഃപൂർവം വേദനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഒന്നും ഇതുവരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നെഗറ്റീവുകൾ പറയുന്നവരും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരും അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ.
കരിയറിലെ ഒരു പ്രധാന തീരുമാനമായിരുന്നോ ബിഗ് ബോസിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം? അതൊരു നല്ല തീരുമാനമായിരുന്നോ?
തീർച്ചയായും! ആ തീരുമാനത്തിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഖേദമില്ല. ഇന്ന് രാവിലെയും എൻ്റെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിനോട് ഞാൻ ബിഗ് ബോസിൽ പോയതിൻ്റെ നല്ല കാര്യത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ബിഗ് ബോസിൽ പോയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ വലിയൊരു കടക്കെണി എന്നെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയേനെ. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരുപാട് കടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ബിഗ് ബോസിൽ പോയത്. കൊവിഡ് കാലത്തെ ഒക്കെ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ എന്നെ സഹായിച്ചത് ബിഗ് ബോസ് ആണ്.
നിർമാതാവ് എന്ന നിലയിൽ പ്രോജക്ടിൻ്റെ വിജയം എത്രത്തോളം ഉറപ്പാണ്?
ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവിന് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് മികച്ച ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ഒപ്പമുണ്ട്. എന്നാൽ അക്കാര്യത്തിലും ഞാൻ ഒരു പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടിരുന്നു. ആദ്യം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന വ്യക്തി കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം പിന്മാറി. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടും അത് പരിഹരിച്ച് തന്നെയാണ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവിൻ്റെ റിലീസ് വരെ ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്നത്.
ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സത്യമുള്ള പ്രോജക്ട് ആണ്. ഈ പ്രൊജക്ടർ വർക്ക് ചെയ്ത ആരെയും നിർമാതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. പ്രേക്ഷകർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രോജക്ടിനെ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം.
നൃത്തം ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമുകൾ ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഭരതനാട്യത്തിൽ അടുത്തിടെ ഒരു ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ചെയ്തിരുന്നു. കുറച്ചുകാലമായി വേദിയിൽ തുടർച്ചയായി പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങണം.
നിർമാണവും അഭിനയവും കുടുംബ കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന തിരക്കിലാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ, അങ്ങനെയൊരു തിരക്ക് ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ജീവിതം തിരക്കിൽ നിലനിർത്താൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്ത ജീവിതമാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട്.
അഭിനയ മേഖലയിലെ പുതിയ പ്രോജക്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
ഷാജി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ജോജു ജോർജ് ചിത്രമായ 'വരവിൽ' ഒരു നല്ല കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അതിൻ്റെ ചിത്രീകരണം കഴിഞ്ഞത്. പിന്നീട് ഒന്ന് രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്തു. ഞാൻ പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ചിത്രവും ചർച്ചകളിൽ ഉണ്ട്.
നിർമാണ മേഖലയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ തൽക്കാലം വെബ് സീരീസുകളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം. ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ ഒരു പിന്തുണ വെബ് സീരീസുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നു. ചലച്ചിത്ര നിർമാണത്തെക്കുറിച്ച് തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എന്ന് കരുതി ചെയ്തുകൂടായ്കയുമില്ല.
Also Read: 'ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ്'ലെ ചിരിപ്പിക്കുന്ന പ്രേതം; വിശേഷങ്ങളുമായി സംവിധായകന് സൈജു