ഇനിയും വയ്യ!നാറിയ കഥകൾ ആണ് പുറത്തേക്ക് വന്നത്; കടിച്ചു തൂങ്ങാനാണ് ഉദ്ദേശ്യമെങ്കില് സത്യാഗ്രഹമിരിക്കും- ഉഷ
നടി ശ്വേതാ മേനോനെതിരെ രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി ഉഷ രംഗത്ത്. സംഘനടയില് കടിച്ചു തൂങ്ങി നില്ക്കാനാണ് ഉദ്ദേശ്യമെങ്കില് സ്ത്രീകള് സംഘടിച്ച് അമ്മയുടെ ഓഫിസിന് മുന്നില് സത്യാഗ്രഹ സമരമിരിക്കുമെന്ന് ഉഷ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 3, 2026 at 12:57 PM IST
മലയാള സിനിമാ താരസംഘടനയായ അമ്മയില് വീണ്ടും പ്രതിസന്ധി. താന് ഇപ്പോഴും പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണെന്ന് ശ്വേതാ മേനോന് വ്യക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെ രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി നടി ഉഷ.
ജനറല് ബോഡിയോഗത്തില് എല്ലാവരുടെയും മുന്നില് വച്ച് രാജി പ്രഖ്യാപനം നടത്തി പോയ ആള് ഇനിയും സംഘനടയില് കടിച്ചു തൂങ്ങി നില്ക്കാനാണ് ഉദ്ദേശ്യമെങ്കില് തങ്ങള് സ്ത്രീകള് സംഘടിച്ച് അമ്മയുടെ ഓഫിസിന് മുന്നില് സത്യാഗ്രഹ സമരമിരിക്കുമെന്ന് ഉഷ ഹസീന വ്യക്തമാക്കി. സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലൂടെയാണ് പ്രതികരണവുമായി ഉഷ രംഗത്ത് എത്തിയത്.
10 മാസം കൊണ്ടുതന്നെ ഇത്രയും നാണം കെട്ടുവെന്നും അത്രയ്ക്ക് നാറിയ കഥകൾ ആണ് ആ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നതെന്നും ഉഷ ആരോപിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ നിലനിൽപ്പാണ് ആവശ്യമെന്നും അതു തകർക്കാൻ ആരെയും സമ്മതിക്കില്ലെന്നും ഉഷ വ്യക്തമാക്കി.
ഉഷയുടെ കുറിപ്പിന്റെ പൂര്ണ രൂപം
"ശരിയായ കണക്കും റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിക്കാൻ ഭരണസമിതിക്ക് സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ജനറൽബോഡി ഭരണസമിതിയുടെ രാജിയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. രണ്ടുപ്രാവശ്യം ജനറൽബോഡിയിൽ ഈ ഭരണസമിതി തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൈപൊക്കുക എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ആകെ പൊക്കിയത് 17, 18 പേരാണ്. തുടരേണ്ട എന്നുള്ളവർ കൈ പൊക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും കൈപൊക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്, ഇതൊന്നല്ല രണ്ട് വട്ടം. തുടർന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഞാനും എന്റെ ടീമും രാജിവെക്കുന്നു എന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ ജനറൽ ബോഡിക്ക് മുമ്പാകെ അത് തിരുത്താൻ നിൽക്കാതെ അടുത്ത നിമിഷം ഞാൻ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് കൂടെ രാജിവയ്ക്കുകയാണ് ഇനി കോടതിയിൽ കാണാം മീഡിയയിലും എന്നു പറഞ്ഞാണ് പ്രസിഡന്റ് ഇറങ്ങിപ്പോയത്. ജനറൽബോഡിയെ തന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാൻ നിൽക്കാതെയാണ് പ്രാഥമിക അംഗത്വം കൂടെ രാജിവെക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയത്. പുറത്തുവന്ന മീഡിയയുടെ മുമ്പിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അതിനുശേഷം ജനറൽബോഡിയാണ് ഒരു കമ്മറ്റിയെ നിയോഗിച്ചത്. അതിന്റെ നേതൃത്വത്തിനായി എംഎൽഎ പിഷാരടിയേയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക. ലാലേട്ടൻ രാജിവെച്ച സാഹചര്യം ഇതല്ലായിരുന്നു. ഇത് ഒരു ഭരണസമിതി മുഴുവൻ ജനറൽ ബോഡിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം മുട്ടി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ദയവു ചെയ്ത് ഇനിയും വുമൺ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടരാൻ നിൽക്കരുത്. ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയെ കൂട്ടത്തോടെ ആക്രമിച്ച കമ്മിറ്റിയാണിത്. വുമൺ കാർഡ് പറയാൻ ഒരു യോഗ്യതയും ആ കമ്മിറ്റിക്കില്ല. കടിച്ചു തൂങ്ങാൻ ആണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ സംഘടിച്ച് അമ്മയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് വരും സത്യാഗ്രഹ സമരം ചെയ്യും. 10മാസം കൊണ്ടുതന്നെ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നാണം കെട്ടു. അത്രയ്ക്ക് നാറിയ കഥകൾ ആണ് ആ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നത്.ഇനിയും വയ്യ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ നിലനിൽപ്പാണ് ആവശ്യം… അതു തകർക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആരെയും സമ്മതിക്കില്ല", ഉഷ കുറിച്ചു.
അതേസമയം താരസംഘടനയായ അമ്മയില് നിന്ന് രാജി വച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ശ്വേത മേനോൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. ജൂണ് 21 ന് നടന്ന വാര്ഷിക ജനറല് ബോഡി യോഗത്തിന് പിന്നാലെ ശ്വേത മേനോന് പ്രസിഡന്റായ ഭരണ സമിതി ഒന്നാകെ രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിലാണ് വ്യക്തത വരുത്തി ശ്വേത മേനോൻ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഇത്രയും ദിവസം ഞാൻ മൗനം പാലിച്ചത് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു. ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ അമ്മയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയ വിവാദങ്ങൾ അവസാനിക്കുമെന്നാണ് താന് കരുതിയതെന്നും പക്ഷേ, എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ വിശ്വാസ്യതയെ തുടർച്ചയായി ആക്രമിക്കുകയും തൻ്റെ പേര് കളങ്കപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, തൻ്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാതെ ഇനി പിന്മാറില്ലയെന്നാണ് ശ്വേത കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.