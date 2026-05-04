ജന്മദിനമോ വോട്ടെണ്ണലോ! തിരുപ്പതിയില് ദര്ശനം നടത്തി തൃഷ; സോഷ്യല് മീഡിയയില് സജീവ ചര്ച്ച
നടി ക്ഷേത്രദര്ശനം നടത്തുന്നതിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യല് മീഡിയയില് തരംഗം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 4, 2026 at 12:35 PM IST
തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രത്തില് ദര്ശനം നടത്തി നടി തെന്നിന്ത്യന് താരം തൃഷ കൃഷ്ണന്. 43ാമത് ജന്മദിനവും തമിഴ്നാട് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ പ്രത്യേകതയുള്ള ദിവസത്തിലാണ് താരം ക്ഷേത്രദര്ശനം നടത്തിയത്.
നടനും ടിവികെ നേതാവുമായ വിജയ്യുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിന് പിന്നാലെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഏറെ ചര്ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട പേരാണ് തൃഷയുടേത്. നടി രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ഇല്ലെങ്കിലും വിജയ്യുമായുള്ള സൗഹൃദം എതിര്പാര്ട്ടികള് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണായുധമാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു. ഇതോടൊപ്പം വലിയ സൈബര് ആക്രമണങ്ങളും താരം നേരിട്ടിരുന്നു.
നടി ക്ഷേത്രദര്ശനം നടത്തുന്നതിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യല് മീഡിയയില് തരംഗമാകുകയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുന്ന വേളയില് തൃഷ തിരുപ്പതി ദര്ശനം നടത്തിയത് വിജയ്യുടെ രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടിയുമായാണ് പലരും ബന്ധപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ വലിയ രീതിയില് ചര്ച്ചയാവുകയും ചെയ്തു. തമിഴക വെട്രിയ കഴകത്തിന്റെ വിജയത്തിനായി പ്രാര്ഥിക്കാനാണ് തൃഷ വെങ്കിടേശ്വര സ്വാമിയുടെ മുന്നിലെത്തിയതെന്നാണ് ചിലര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.
ലോകേഷ് കനകരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത ലിയോ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം വിജയ്യും തൃഷയും പ്രണയത്തിലാണെന്ന തരത്തില് വലിയ വാര്ത്തകള് പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഒരേ നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഒരു വിവാഹ വിരുന്നിന് ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് എത്തിയത് ഈ അഭ്യൂഹങ്ങള്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയിരുന്നു. വിജയ്യുടെ വിവാഹ മോചനവാര്ത്തകള്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് പൊതുപരിപാടിയില് എത്തിയത്.
അതേസമയം വിജയ്യുടെ ഭാര്യ സംഗീത നല്കിയ വിവാഹമോചന ഹര്ജിയില് ഒരു നടിയെ കുറിച്ച് പരാമര്ശിച്ചിരുന്നു. അത് തൃഷയെ കുറിച്ചെന്നായിരുന്നു പ്രചാരണം. ഇതോടെ ഇത് എതിര്പാര്ട്ടികള് പ്രചാരണായുധമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു.
1999 ല് ആണ് വിജയ്യും സംഗീതയും വിവാഹിതരാകുന്നത്. ജെയ്സണ് സഞ്ജയ്, ദിവ്യ സാക്ഷ എന്നീ രണ്ടുമക്കളുണ്ട്. 27 വര്ഷത്തെ ദാമ്പത്യത്തിന് ശേഷമാണ് വിവാഹ മോചനത്തിനായി സംഗീത കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
ചെങ്കൽപേട്ട് ജില്ലാ കുടുംബ കോടതിയിലാണ് വിവാഹമോചന ഹർജി നൽകിയത്. വിജയ്യ്ക്ക് മറ്റൊരു നടിയുമായി വിവാഹേതര ബന്ധമുണ്ടെന്ന് 2021 ഏപ്രിലിൽ കണ്ടെത്തിയതായും ഇത് തന്നെ മാനസികമായി തളർത്തിയെന്നുമാണ് ഇവർ വിവാഹമോചന ഹര്ജിയില് പറയുന്നത്. താന് ഈ ബന്ധം അറിഞ്ഞതോടെ അത് ഒഴിവാക്കാമെന്ന് വിജയ് ഉറപ്പു നല്കിയിരുന്നു. എന്നാല് യാതൊരു പശ്ചാത്തവും കൂടാതെ ഇത് തുടരുകയാണെന്നും ഹര്ജിയില് പറയുന്നുണ്ട്.
മണിരത്നത്തിന്റെ തഗ് ലൈഫിലാണ് തൃഷ ഒടുവില് വേഷമിട്ട ചിത്രം. ഒട്ടേറെ പ്രൊജക്ടുകള് അണിയറയില് തൃഷയുടേതായി ഒരുങ്ങുന്നുമുണ്ട്. സൂര്യ നായകനാകുന്ന കറുപ്പ് ആണ് നടിയുടേതായി റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന പുതിയ ചിത്രം.മെയ് 14 ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തും. വിശ്വംഭര എന്ന സിനിമയിലൂടെ തെലുഗുവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരവ് നടത്തുന്ന ചിത്രത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ആരാധകര്.
രണ്ടു വര്ഷം മുന്പാണ് വിജയ് ടിവികെ എന്ന പാര്ട്ടി രൂപീകരിച്ചത്. പാര്ട്ടി ആദ്യമായാണ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കുന്നത്. ഏപ്രില് 23 ന് നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷം തൃഷ ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് വോട്ട് ചെയ്ത വിരലിന്റെ പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഇതിന് വിജയ്യുടെ സിനിമയിലെ പാട്ടാണ് തൃഷ പശ്ചാത്തലത്തില് ഉപയോഗിച്ചത്.
അതേസമയം തമിഴ്നാട്ടില് വോട്ടെണ്ണല് പുരോഗമിക്കുമ്പോള് വലിയ മുന്നേറ്റവുമായി തമിഴക വെട്രിയ കഴകം (ടിവികെ) മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ 234 മണ്ഡലങ്ങളിലും വോട്ടെണ്ണല് പുരോഗമിക്കുമ്പോള് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കിയത് വിജയയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തെയാണ്. 105 സീറ്റുകളിലാണ് ടിവികെ മുന്നേറുന്നത്.