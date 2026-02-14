'സോളമൻ വരുമെന്ന് സോഫിയ കരുതിയില്ല, മുന്തിരിത്തോപ്പിലെ പ്രണയ ഓര്മകളുമായി ശാരി
പ്രണയകഥകളുടെ അമരക്കാരൻ സാക്ഷാൽ പത്മരാജൻ തന്നെയായിരുന്നു. പത്മരാജന്റെ വിഖ്യാത ചിത്രങ്ങളായ 'തൂവാനത്തുമ്പികൾ' ആണോ 'നമുക്ക് പാർക്കാൻ മുന്തിരിത്തോപ്പുകൾ' ആണോ മികച്ചത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായൊരു ഉത്തരം നൽകാൻ മലയാള സിനിമാ പ്രേമികൾക്ക് ഇന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല.
February 14, 2026
അക്കി വിനായക്
മരം ചുറ്റിയുള്ള പൈങ്കിളി പ്രണയകഥകളിൽ നിന്ന് ഹൃദയസ്പർശിയായ ജീവിതഗന്ധിയായ പ്രണയാവിഷ്കാരങ്ങളിലേക്ക് മലയാള സിനിമ ചുവടുമാറ്റിയിട്ട് അധികകാലമായിട്ടില്ല. എല്ലാ സിനിമകളിലും പ്രണയം ഒരു ഘടകമാണെങ്കിലും, പ്രണയം മാത്രം പ്രമേയമാക്കി പുറത്തിറങ്ങുന്ന സിനിമകൾ മലയാളത്തിൽ താരതമ്യേന കുറവാണെന്നു പറയാം. എങ്കിലും ഇവിടെ സംഭവിച്ച പ്രണയകഥകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും കാലാതീതമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഉദാത്തമായ സൃഷ്ടികളാണ്.
തൂവാനത്തുമ്പികളോ മുന്തിരിത്തോപ്പുകളോ?
ഈ വാലന്റൈൻസ് ദിനത്തിൽ ഇ ടിവി ഭാരത് അതിനൊരു ഉത്തരം കണ്ടെത്താനാണ് ശ്രമിച്ചത്. അതിനായി ഞങ്ങൾ സമീപിച്ചത് 'നമുക്ക് പാർക്കാൻ മുന്തിരിത്തോപ്പുകൾ' എന്ന സിനിമയിലെ പൂച്ചക്കണ്ണുകളുള്ള സോഫിയയെ അവിസ്മരണീയമാക്കിയ പ്രശസ്ത നടി ശാരിയെയായിരുന്നു.
"ഇടതുകണ്ണാണോ വലതുകണ്ണാണോ മികച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം നൽകാൻ സാധിക്കുമോ? രണ്ടു സിനിമകളും പത്മരാജൻ ക്ലാസിക്കുകളാണ്. രണ്ടിലും മോഹൻലാൽ ആണ് നായകൻ. രണ്ടു സിനിമകളും പ്രണയം മാത്രമല്ല, പുരോഗമനപരമായ ആശയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത് 'നമുക്ക് പാർക്കാൻ മുന്തിരിത്തോപ്പുകൾ' തന്നെയാണ്. കാരണം അത് എന്റെ സിനിമയാണ്," ശാരി തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി.
1986-ൽ മികച്ച നടിക്കുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം ശാരിക്ക് നേടിക്കൊടുത്ത ചിത്രമാണത്. തന്റെ കരിയറിനെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ച ഈ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരിൽ ഇന്നും പ്രേക്ഷകർ തന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നു എന്നത് വലിയ ഭാഗ്യമായി അവർ കരുതുന്നു. മലയാളി പ്രേക്ഷകർ തന്നെ കാണുമ്പോൾ 'സോഫിയ' എന്ന് വിളിക്കുന്നുവെന്നും, പുതിയ തലമുറ പോലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീലുകളിലൂടെയും മറ്റും ഈ സിനിമയിലെ രംഗങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് സംസാരിക്കാറുണ്ടെന്നും അവർ സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. രണ്ട് ക്ലാസിക്കുകളിലും മോഹൻലാൽ നായകനായി എത്തിയത് അദ്ദേഹമെന്ന നടന്റെ വലിപ്പവും ഭാഗ്യവുമാണെന്ന് ശാരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ടാങ്കർ ലോറിയിൽ വന്ന സോളമനും വിപ്ലവകരമായ ക്ലൈമാക്സും
'നമുക്ക് പാർക്കാൻ മുന്തിരിത്തോപ്പുകൾ' എന്ന സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിന് ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ലൈംഗികമായി അതിക്രമിക്കപ്പെട്ട നായികമാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയോ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുകയോ ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു, വളർത്തച്ഛനാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട സോഫിയയെ സ്വീകരിക്കാൻ സോളമൻ ടാങ്കർ ലോറിയുമായി എത്തുന്നത്.
"എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ കരുതി ഇനി സോളമൻ വരില്ലായിരിക്കുമെന്ന്" എന്ന് നിസഹായയായി സോഫിയ ചോദിക്കുമ്പോൾ, ദേഷ്യത്തോടെയും നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടെയും അവളെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്ന സോളമൻ പ്രണയത്തിന്റെയും ധീരതയുടെയും ഉദാത്തമായ പ്രതീകമായി മാറുന്നു. ദുഷ്ടനായ വളർത്തച്ഛനെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തി സോഫിയയെ തന്റെ ടാങ്കർ ലോറിയിലേക്ക് കയറ്റുന്ന സോളമൻ, സാധാരണ സിനിമാ സങ്കൽപ്പങ്ങളെ പൊളിച്ചെഴുതിയ നായകനാണ്. ടാങ്കർ ലോറിയിൽ തന്റെ മുന്തിരിത്തോപ്പിലേക്ക് സോഫിയയെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സോളമനെ നോക്കി ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മ ചിരിക്കുന്ന ആ രംഗം പ്രേക്ഷകന്റെ കൂടി ചിരിയായി മാറുകയാണ്. ഇത്രയും റിയലിസ്റ്റിക് ആയ പ്രണയകഥ മലയാളത്തിൽ വേറെയില്ല.
ഈ വാലന്റൈൻസ് ദിനത്തിൽ തന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ തന്റെ കരിയറിലെ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും ശാരി സംസാരിച്ചു. 2023-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'കുഞ്ഞമ്മീസ് ഹോസ്പിറ്റൽ' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ശാരി അവസാനമായി മലയാളത്തിൽ അഭിനയിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ജഗൻ ഷാജി കൈലാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ദിലീപ് ചിത്രത്തിൽ ശക്തമായൊരു കഥാപാത്രത്തെ അവർ അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പത്മരാജൻ സിനിമകളിലേക്കുള്ള തന്റെ പ്രവേശനത്തെക്കുറിച്ച് ശാരി ഓർക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: "എന്റെ കണ്ണുകളുടെ പ്രത്യേകതയായിരിക്കണം പത്മരാജൻ സാറിനെ ആകർഷിച്ചത്.
'ദേശാടനക്കിളികൾ കരയാറില്ല' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം 'മുന്തിരിത്തോപ്പുകളി'ലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചു. കണ്ണുകളുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ കഴിയില്ല. സംവിധായകൻ പറഞ്ഞുതരുന്ന രീതിയിൽ കഥാപാത്രത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കണം. അന്ന് ചെറിയ പ്രായമായതുകൊണ്ട് ആ സിനിമയുടെ വിപ്ലവകരമായ പ്രമേയത്തിന്റെ ആഴം പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. സംവിധായകൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് അഭിനയിച്ചു എന്ന് മാത്രം. പക്ഷേ പക്വത വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ച ഭാഗ്യം എത്ര വലുതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പല ഫിലിം അക്കാദമികളിലും ഈ സിനിമ ഇന്നും ഒരു പാഠപുസ്തകമാണ്."
'പൂച്ചക്കണ്ണുകൾ' ഒളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ച പത്മരാജൻ
തന്റെ കണ്ണുകളെക്കുറിച്ച് ശാരിക്ക് ആദ്യകാലത്ത് ഒരു അപകർഷതാബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ ശ്രദ്ധേയമാണ്. 'ദേശാടനക്കിളികൾ കരയാറില്ല' എന്ന ചിത്രത്തിൽ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് തന്റെ പൂച്ചക്കണ്ണ് മറയ്ക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. സംവിധായകന്റെ നിർദ്ദേശമില്ലാതെയാണ് ചെന്നൈയിലെ ഷൂട്ടിംഗിനിടെ ലെൻസ് വെച്ചത്. എന്നാൽ ക്യാമറാമാൻ വേണു സർ വ്യൂ ഫൈൻഡറിലൂടെ ഇത് കണ്ടെത്തുകയും പത്മരാജനോട് പരാതിപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മുഖത്ത് ഒരു തരത്തിലുള്ള കൃത്രിമത്വവും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പത്മരാജൻ ശാരിയെ ഒരുപാട് വഴക്ക് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഒരു സിനിമയിലും കണ്ണുകൾ മറയ്ക്കാൻ ശാരി ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. ആ കണ്ണുകൾ പിന്നീട് മലയാളിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സോഫിയയുടെ അടയാളമായി മാറി.
സിനിമയുടെ ആദ്യ ഷോട്ട് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ "ഈ സിനിമയിൽ ശാരിക്ക് ഒരു അവാർഡ് ഉണ്ട്" എന്ന് പത്മരാജൻ പ്രവചിച്ചിരുന്നു. ഒരു പുതുമുഖം എന്ന നിലയിൽ തന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞതാകുമെന്ന് ശാരി കരുതിയെങ്കിലും, ആ പ്രവചനം ഫലിച്ചു. സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് സോഫിയയെ തേടിയെത്തി. പത്മരാജൻ സാറിന് സിനിമയോടും കഥാപാത്രങ്ങളോടും അത്രമേൽ ആത്മവിശ്വാസമായിരുന്നു. മോഹൻലാൽ, തിലകൻ, കവിയൂർ പൊന്നമ്മ, വിനീത് തുടങ്ങിയ വലിയ നിരയോടൊപ്പം സ്ക്രീൻ പങ്കിടാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നുവെന്ന് ശാരി പറയുന്നു.
ഭാഷാപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ചും ശാരി മനസ്സ് തുറന്നു. "ദേശാടനക്കിളികളും മുന്തിരിത്തോപ്പുകളും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മലയാളം അത്ര അറിയില്ലായിരുന്നു. ഡയലോഗിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞുതരുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. പക്ഷേ അതിലെ ഓരോ വാക്കിന്റെയും ആഴവും ഇമോഷനും പൂർണ്ണമായി തിരിച്ചറിയാൻ വൈകി.
ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞാണ് പത്മരാജൻ സാറിന്റെ ഓരോ ഡയലോഗുകൾക്കുമുള്ളിലെ ഇന്നർ മീനിംഗുകൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്." എങ്കിലും ആ പ്രൊപ്പോസിംഗ് രംഗം ഇന്നും ലോക ക്ലാസിക്കുകൾക്ക് ഒപ്പമാണ്. ബൈബിൾ വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രണയം പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആ രീതി ഇന്നും മലയാള സിനിമയിൽ മറ്റൊരു സംവിധായകനും പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അത്ര ഫ്രഷ് ആയ ആശയമാണ്.
ബോധപൂർവ്വമായ സ്ത്രീപക്ഷ ചിന്താഗതികളും പുരോഗമനപരമായ ആശയങ്ങളും 1980-കളിൽ തന്നെ പത്മരാജൻ തന്റെ സിനിമകളിലൂടെ സമൂഹത്തിന് നൽകിയിരുന്നു. മലയാളികൾ ഇന്ന് പുരോഗമനപരമായി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പത്മരാജൻ സിനിമകൾക്കും വലിയ പങ്കുണ്ടെന്ന് ശാരി വിശ്വസിക്കുന്നു. രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള തീവ്രമായ സ്നേഹം പറഞ്ഞ 'ദേശാടനക്കിളികൾ കരയാറില്ല' അക്കാലത്ത് എത്ര വലിയ വിപ്ലവകരമായ ആശയമായിരുന്നു എന്ന് അവർ ഓർക്കുന്നു. പീഡനം ഏറ്റുവാങ്ങിയ പെൺകുട്ടിക്ക് സന്തോഷകരമായ ഒരു ഭാവി ജീവിതം ഉണ്ടെന്ന് സധൈര്യം വിളിച്ചുപറഞ്ഞ സിനിമയായിരുന്നു മുന്തിരിത്തോപ്പുകൾ. ഇത്തരം വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് സമൂഹത്തെ മാറ്റിമറിച്ചത്.
ഷൂട്ടിംഗിനിടയിലെ 'ചെങ്കണ്ണ്' വിശേഷങ്ങൾ
'മുന്തിരിത്തോപ്പുകൾ' ചിത്രീകരണ വേളയിലെ മറ്റൊരു രസകരമായ അനുഭവം ചെങ്കണ്ണ് പിടിപെട്ടതാണ്. പാട്ട് രംഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശാരിക്ക് ചെങ്കണ്ണ് വന്നു. നിർബന്ധമായ ചില ഷോട്ടുകൾ എടുക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ മോഹൻലാലിന് അത് പകരുമോ എന്ന് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ സാരമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെങ്കിലും രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മോഹൻലാലിനും ചെങ്കണ്ണ് പിടിപെട്ടത് അവർ ഓർക്കുന്നു. ഇത്തരം സാഹസങ്ങൾക്കും വെല്ലുവിളികൾക്കും ഇടയിലാണ് മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ ഈ ക്ലാസിക് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത്.
താൻ അഭിനയിച്ച 'പൊന്മുട്ടയിടുന്ന താറാവ്' എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ചും ശാരി വാചാലയായി. ശ്രീനിവാസന്റെ എഴുത്തിലെ ഗാംഭീര്യവും ആ സിനിമയിലെ സാധാരണക്കാരന്റെ പ്രണയവും ഇന്നും മലയാളികൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. "ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാനിപ്പോൾ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കാറില്ല" എന്ന ശ്രീനിവാസന്റെ ഡയലോഗ് ഇന്നും ഉള്ളു പൊള്ളിക്കുന്നതാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു.
തട്ടാൻ ഭാസ്കരനും ഹൃദയം പൊള്ളിക്കുന്ന ഡയലോഗുകളും
സ്വർണപ്പണിക്കാരനായ ഭാസ്കരന്റെ അടുത്തേക്ക് കമ്മൽ വിൽക്കാൻ ചെല്ലുന്ന സോഫിയ (പൊന്മുട്ടയിടുന്ന താറാവിലെ കഥാപാത്രം) ഇന്നും ശാരിയുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്നു. മലയാളത്തിലെ മികച്ച എഴുത്തുകാരുടെ കരുത്തുറ്റ രചനകൾ കൊണ്ടാണ് പഴയ സിനിമകൾ ഇന്നും പുതുമയോടെ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് ശാരി അടിവരയിടുന്നു. കാലം എത്ര കഴിഞ്ഞാലും പത്മരാജൻ എന്ന ഗന്ധർവ്വൻ സൃഷ്ടിച്ച സോഫിയയും സോളമനും മലയാളികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ മുന്തിരിവള്ളികൾ തളിർക്കുന്നതും മാതളനാരങ്ങകൾ പൂവിടുന്നതും നോക്കി എന്നും ജീവിക്കും.