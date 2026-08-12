മണിക്കൂറുകളോളം ഫോണ് ഉപയോഗം; കഴുത്തിന് ഗുരുതര പ്രശ്നം, ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയായി നടി ഷക്കീല
കഴുത്തിലെ ഞരമ്പുകളെ ബാധിച്ച പ്രശ്നം ഗുരുതരമായി, ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമായി വന്നുവെന്ന് ഷക്കീല.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 12, 2026 at 1:15 PM IST
തുടർച്ചയായി മണിക്കൂറുകളോളം സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കഴുത്തിന് സങ്കീർണമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള് നേരിട്ടതായി നടി ഷക്കീല. ആരോഗ്യപ്രശ്നത്തെ തുടർന്ന് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയായ താരം ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സയ്ക്കും വിശ്രമത്തിനും ശേഷം വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി.
ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെയും വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷമുള്ളതുമായ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഷക്കീല തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
കഴുത്തിന് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് കോളർ നെക്ക് ധരിച്ച നിലയിലാണ് വീഡിയോയിൽ ഷക്കീലയെ കാണുന്നത്. കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിനും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനുമെല്ലാം മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം തേടേണ്ടി വന്ന അവസ്ഥയും വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് ആരാധകരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും തന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ രസകരമായ ശൈലി നിലനിർത്തിയാണ് താരം വീഡിയോ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
തുടർച്ചയായ ഫോൺ ഉപയോഗമാണ് തനിക്ക് ഇത്തരമൊരു ആരോഗ്യപ്രശ്നത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് ഷക്കീല പറയുന്നത്. കിടക്കയിൽ ചരിഞ്ഞുകിടന്ന് മണിക്കൂറുകളോളം മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഗെയിം കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും താരം തുറന്നുപറഞ്ഞു.
ഒരു ദിവസം തുടർച്ചയായി ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂർ വരെ ഫോണിൽ ഗെയിം കളിച്ചിരുന്നതായും ഇടയ്ക്ക് ചായയോ കാപ്പിയോ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എഴുന്നേൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നതെന്നും ഷക്കീല പറഞ്ഞു. ചായ കുടിച്ച ശേഷം വീണ്ടും അതേ രീതിയിൽ ഗെയിം കളിക്കുന്നത് തുടരുമായിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം യൂട്യൂബിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും റീലുകൾ കാണുന്നതും പതിവായിരുന്നുവെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.
ഇത്തരത്തിൽ ദീർഘനേരം ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശീലം ഒടുവിൽ കഴുത്തിനെ ബാധിച്ചെന്നാണ് ഷക്കീല പറയുന്നത്. കഴുത്തിലെ ഞരമ്പുകളെ ബാധിച്ച പ്രശ്നം ഗുരുതരമായതോടെ ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമായി വന്നുവെന്നും താരം പറഞ്ഞു.
തന്റെ അനുഭവം പങ്കുവെച്ച ഷക്കീല, സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോഗത്തിൽ എല്ലാവരും ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും ആവശ്യത്തിലധികം ഫോൺ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും ആരാധകരോട് അഭ്യർഥിച്ചു.
"ഫോൺ നമുക്ക് ഏറെ ഉപകാരമുള്ള വസ്തുവാണ്. പക്ഷേ ആവശ്യത്തിലധികം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക", എന്നാണ് താരം വീഡിയോയിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്.
കുട്ടികളുടെ കൈകളിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ നൽകുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഷക്കീല ആവശ്യപ്പെട്ടു. മാതാപിതാക്കളും സ്വന്തം ഫോൺ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും താരം പറയുന്നു. തന്റെ വീഡിയോകൾ പോലും ആവശ്യമില്ലാതെ കാണുന്നതിന് പകരം ഉപകാരപ്രദമായ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന സന്ദേശവും താരം പങ്കുവെച്ചു.
ആരോഗ്യപ്രശ്നത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയ്ക്കായി വലിയ തുക ചെലവായെന്നും ഷക്കീല വീഡിയോയിൽ സൂചിപ്പിച്ചു. മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയോളം ചെലവും കടുത്ത വേദനയും നേരിടേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഫോൺ ഉപയോഗത്തിന്റെ ദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് താരം ആരാധകർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്.
ഫോൺ, ഗെയിമുകൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ, റീലുകൾ എന്നിവയിൽ മണിക്കൂറുകളോളം സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ശീലം പലർക്കുമുണ്ടെന്നും അത് ആരോഗ്യത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും താരത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
ഷക്കീലയുടെ വീഡിയോ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ നിരവധി ആരാധകരാണ് താരത്തിന് പിന്തുണയുമായി എത്തിയത്. എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്നും ആരോഗ്യത്തോടെ തിരിച്ചെത്തട്ടെയെന്നും ആശംസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിരവധി കമന്റുകളാണ് വീഡിയോയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.