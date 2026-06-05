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'കുട്ടിയായാലും വിവാഹം കഴിച്ചാലും പറയും, അങ്ങേയറ്റം തളര്‍ന്നിരിക്കുവാണ്'; ഗര്‍ഭിണി പോസ്റ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്‌തതെന്ന്- സജ്‌ന

റസൂല്‍ പൂക്കുട്ടിക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രവും പങ്കുവച്ചായിരുന്നു സജ്‌ന നൂര്‍ രണ്ടര മാസം ഗര്‍ഭിണിയാണെന്ന തരത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്റ്റ് പ്രചരിച്ചത്.

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Sajna Noor (Photo: Sajna Face book)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 5, 2026 at 2:52 PM IST

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മുന്‍ ബിഗ് ബോസ് താരം സജ്‌ന നൂര്‍ ഗര്‍ഭിണിയാണെന്ന വാര്‍ത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വലിയ രീതിയില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ രണ്ടര മാസം ഗര്‍ഭിണിയാണെന്ന് അറിയിച്ച് പങ്കുവച്ച ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റ് തന്‍റെ അറിവോടെയല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് താരം.

തന്‍റെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ആരോ ഹാക്ക് ചെയ്‌തിരിക്കുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സജ്‌ന. ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടില്‍ പങ്കുവച്ച വീഡിയോയിലൂടെയാണ് സജ്‌ന ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

സജ്‌നയുടെ വാക്കുകള്‍

"എന്‍റെ കുറച്ച് വിവാദ വിഡിയോകള്‍ ഇപ്പോള്‍ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറേ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ വച്ചിട്ട്. ഈ അക്കൗണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയമെ ആയിട്ടുള്ളൂ. എന്‍റെ അക്കൗണ്ട് ഹാക്കായി പോയേക്കുവായിരുന്നു.

എനിക്കറിയത്തില്ല എങ്ങനെ ഹാക്ക് ആയെന്ന്. എനിക്ക് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യാന്‍ പറ്റുന്നില്ല. ഈ വാര്‍ത്ത ഞാന്‍ അറിയുന്നത് സുഹൃത്തുക്കള്‍ എനിക്ക് മെസേജ് അയച്ചപ്പോഴാണ്. കണ്‍ഗ്രാറ്റ്സൊക്കെ പറഞ്ഞ് മെസേജ് അയച്ചപ്പോഴാണ്, കാര്യങ്ങള്‍ തിരക്കി, ലിങ്ക് ഇട്ട് തന്നപ്പോഴാണ് ഞാനിത് അറിയുന്നത്. എന്‍റെ അക്കൗണ്ട് ഡീല്‍ ചെയ്യുന്നത് ഷാലു ആണ്. ഞാന്‍ പാനിക്കായി ഷാലുവിനെ വിളിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, എനിക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണാവുന്നില്ല നീ നോക്കെന്ന് പറഞ്ഞു.

അവള്‍ക്കും അത് ഓപ്പണാക്കാന്‍ പറ്റിയില്ല. അവസാനം എന്തൊക്കെയോ ചെയ്‌ത് അവള്‍ റിക്കവര്‍ ചെയ്‌ത് എടുത്തതാണ്. അതില്‍ വന്ന പോസ്റ്റുകളെല്ലാം ഞങ്ങള്‍ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വൃത്തിക്കെട്ട രീതിയില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുകയാണ്. ദയവ് ചെയ്‌ത് എന്നെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യരുത്. ഞാനിത് കേസ് കൊടുക്കും. എന്നെയും അദ്ദേഹത്തെയും വച്ച് ഒരുപാട് വൃത്തികെട്ട രീതിയില്‍ വിഡിയോകള്‍ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാന്‍ ഇത് പറയുന്നത്.

ഇങ്ങനെ ഒരു വിഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അവസ്ഥയിലുമല്ല ഞാന്‍. ഞാന്‍ അങ്ങേയറ്റം തളര്‍ന്നിരിക്കുവാണ്. ഒന്ന് റിക്കവറായി വരുന്നതെ ഉള്ളൂ. ഓരോ ട്രോമയില്‍ നിന്നും റിക്കവറാകുന്നതെ ഉള്ളൂ. ആര് കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്താലും എന്‍റെ മക്കള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഞാന്‍ ജീവിക്കും. ഇതാരാണെന്ന് ഞാന്‍ പറയുന്നില്ല. നാളെ പരാതി കൊടുത്ത് ആളെ കണ്ടുപിടിക്കും.

ആര് ചെയ്‌താലും അവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരും. എനിക്ക് കുട്ടിയായാലും വിവാഹം കഴിച്ചാലും ഞാൻ പറയും. ഞാൻ വിഡിയോയിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും. അതുവരെ ആരും വിശ്വസിക്കരുത്. ഉപകാരം ചെയ്‌തില്ലെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കരുത്. ഇത് ചെയ്‌തത് ആരായാലും അത് ഞാന്‍ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരും. നിമയമത്തിന്‍റെ വഴിയെ ഞാൻ നീങ്ങിക്കോളാം", സജ്‌ന വിഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു.

മുന്‍ ബിഗ് ബോസ് താരം സജ്‌ന നൂര്‍ ഗര്‍ഭിണിയാണെന്ന വാര്‍ത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പ്രചരിച്ചത്. ഇതോടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ ചൂടുള്ള ചര്‍ച്ചയായി മാറുകയും ചെയ്‌തു.

താന്‍ ഒന്‍പത് ആഴ്‌ച ഗര്‍ഭിണിയാണെന്ന വിവിരം ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടില്‍ ഒരു ചിത്രം പങ്കുവച്ചാണ് സജ്‌ന അറിയിച്ചത്. സുഹൃത്തായ റസൂല്‍ പൂക്കുട്ടിയോടൊപ്പമുള്ള ഒരു ചിത്രവും ഇതിനോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ബേബി ബബിന്‍റെ ഫോട്ടോ ഉള്‍പ്പെടെയാണ് ഗര്‍ഭിണിയാണെന്ന പോസ്റ്റ് ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് പോസ്റ്റ് വൈറാലയതോടെ അല്പസമയത്തിനുള്ളില്‍ തന്നെ ഇത് ഡിലീറ്റ് ആവുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

ബിഗ് ബോസ് മൂന്നാം സീസണില്‍ മത്സരാര്‍ഥിയായിരുന്നു സജ്നയും മുന്‍ഭര്‍ത്താവ് ഫിറോസ് ഖാനും. ഷോയില്‍ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ദമ്പതികളായിരുന്നു ഇരുവരും. പിന്നീട് അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് വേര്‍പിരിയുകയായിരുന്നു. രണ്ടുപേരുടെയും രണ്ടാം വിവാഹമായിരുന്നു അത്. എന്നാല്‍ റസൂല്‍ പൂക്കുട്ടിയുമായുള്ള സജ്നയുടെ ബന്ധമാണ് വേര്‍പിരിയാന്‍ കാരണമായതെന്ന അഭ്യൂഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു. റസൂല്‍ പൂക്കുട്ടി തന്‍റെ നല്ല സുഹൃത്താണെന്ന് സജ്‌ന നേരത്തെ വ്യക്താക്കിയിരുന്നു.

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ACTRESS SAJNA NOOR
CELEBRITY DIVORCE
SAJNA INSTAGRAM HACKED
RESUL POOKUTTY
SAJNA CLARIFIES PREGNANCY RUMORS

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