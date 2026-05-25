'കണ്ണടച്ച് തുറക്കും മുന്പേ എന്റെ കുട്ടി വധുവായി'; സഹോദരിക്ക് ഹൃദയത്തില് പൊതിഞ്ഞ വിവാഹ ആശംസയുമായി രജിഷ വിജയന്
സഹോദരിയുടെ വിവാഹം ആഘോഷമാക്കി രജിഷ വിജയന്, ചിത്രങ്ങള് പങ്കുവച്ച് താരം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 25, 2026 at 3:10 PM IST
അനുരാഗ കരിക്കിന് വെള്ളം എന്ന സിനിമയിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയത്തില് ഇടം പിടിച്ച നടിയാണ രജിഷ വിജയന്. മലയാള സിനിമയിലെ മുന്നിര നായികമാരിലൊരാളായ രജിഷ വിജയന് ഇന്ന് തെന്നിന്ത്യന് സിനിമാ ലോകത്തും അറിയപ്പെടുന്ന താരമാണ്.
സോഷ്യല് മീഡിയയില് അത്ര സജീവമല്ലെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടെ രജിഷ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വിശേഷങ്ങള് നിമിഷ നേരം കൊണ്ടാണ് പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടാറുള്ളത്. ഇപ്പോഴിതാ തന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഒരു വിശേഷം പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് നടി. സഹോദരിയുടെ വിവാഹത്തിന് ആശംസകള് നേര്ന്ന് താരം പങ്കുവച്ച ഫോട്ടോയും കുറിപ്പുമാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ മനം കവരുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു താരത്തിന്റെ സഹോദരി അഞ്ജുഷ വിജയന്റെ വിവാഹം. ‘‘കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്ന വേഗത്തിലാണ് എന്റെ ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടി ഒരു വധുവായി മാറിയത്. നീ എപ്പോഴും എന്റെ ഡോളാണ്!’’, എന്നാണ് രജിഷ വിജയന് തന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് കുറിച്ചത്. സഹോദരിയുടെ മനോഹരമായ വിവാഹ ചിത്രങ്ങളും രജിഷ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. താരങ്ങളും ആരാധകരുമടക്കം നിരവധി പേരാണ് അഞ്ജുഷയ്ക്ക് വിവാഹാശംസകള് നേരുന്നത്. കോഴിക്കോട് സ്വദേശികളായ രജിഷയും അഞ്ജുഷയും വിജയൻ–ഷീല ദമ്പതികളുടെ മക്കളാണ്.
ടെലിവിഷൻ അവതാരകയായി കരിയർ ആരംഭിച്ച് പിന്നീട് വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് ചുവടുവച്ച താരമാണ് രജിഷ. ഖാലിദ് റഹ്മാന് സംവിധാനം ചെയ്ത് ആസിഫ് അലി നായകനായ അനുരാഗ കരിക്കിന് വെള്ളം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് രജിഷ വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
പിന്നീട് അഹമ്മദ് കബീര് സംവിധാനം ചെയ്ത ജൂണ് എന്ന ചത്രത്തില് ടൈറ്റില് റോള് ചെയ്തതോടെ കരിയറിലെ തന്നെ വലിയ വഴിത്തിരിവായി. പെൺകുട്ടിയുടെ കൗമാരം മുതൽ യൗവനം വരെയുള്ള വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ തനതു ശൈലിയിലുള്ള അഭിനയത്തിലൂടെ മനോഹരമാക്കി.
ഇന്ന് മലയാളത്തിന് പുറമെ തമിഴ്, തെലുഗു ഭാഷകളിലും തന്റേതായ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കാന് രജിഷയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. ധനുഷിനൊപ്പം അഭിനയിച്ച 'കർണ്ണൻ' എന്ന തമിഴ് ചിത്രം തെന്നിന്ത്യൻ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ രജിഷയ്ക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യത നൽകി. തുടർന്ന് കാർത്തി നായകനായ 'സർദാർ' എന്ന ചിത്രത്തിലും ശ്രദ്ധേയമായ വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്തു.
ശരത് മന്ദവനയുടെ സംവിധാനത്തില് പിറന്ന 'രാമറാവു ഓൺ ഡ്യൂട്ടി' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ താരം തെലുഗു സിനിമാലോകത്തേക്കും കാലെടുത്തു വച്ചു.
മാരി സെൽവരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ബൈസൺ' ആണ് രജിഷയുടേതായി ഒടുവിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ തമിഴ് ചിത്രം. ചിത്രത്തിൽ ധ്രുവിന്റെ സഹോദരിയുടെ വേഷത്തിലാണ് താരം എത്തിയത്.
മലയാളത്തില് മസ്തിഷ്ക മരണം എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയവും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പമുള്ള 'കളങ്കാവൽ' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് രജിഷ ഒടുവിൽ അഭിനയിച്ചത്.