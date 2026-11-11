ദീർഘകാല പ്രണയത്തിന് സാഫല്യം; നടി പ്രിയ ഭവാനി ശങ്കര് വിവാഹിതയായി! വീഡിയോ പുറത്ത്
രവി തേജ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രം 'ഇരുമുടി'യാണ് പ്രിയ ഭവാനിയുടേതായി അടുത്തിടെ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ സിനിമ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2026 at 6:11 PM IST
തെന്നിന്ത്യൻ താരം പ്രിയ ഭവാനി ശങ്കര് വിവാഹിതയായി. നീണ്ടനാളത്തെ പ്രണയത്തിനൊടുവില് കാമുകന് രാജ്വേല് ആണ് താരത്തിന്റെ കഴുത്തില് താലി ചാര്ത്തിയത്. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന സ്വകാര്യ ചടങ്ങിലായിരുന്നു വിവാഹം.
വർഷങ്ങളായുള്ള പ്രണയത്തിനൊടുവിലാണ് ഇരുവരും ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവാഹത്തിന്റെ മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. പത്ത് വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട പ്രണയത്തിലൊടുവിലാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്.
കോളേജ് പഠനകാലത്ത് ആരംഭിച്ച സൗഹൃദം പ്രണയമായി മാറുകയായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് ഇരുവരും പരസ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. വിവാഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും സോഷ്യല് മീഡിയയില് ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ കവരുന്നുണ്ട്.
വെള്ള നിറത്തിലുള്ള കുര്ത്തി ധരിച്ച് വിവാഹ വേദിയിലേക്ക് രാജ്വേല് എത്തുന്നതും പൂച്ചെണ്ടുകളുമായി കുടുംബാംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നതുമൊക്കെ വീഡിയോയില് കാണാം. ചുവപ്പും സ്വർണനിറവും കലർന്ന മനോഹരമായ സാരിയണിഞ്ഞ് പ്രിയ ഭവാനി പിന്നാലെ വിവാഹവേദിയിലേക്ക് വരുന്നതും താരത്തെ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നതുമൊക്കെ വീഡിയോയില് കാണാം.
November 11th Actress #PriyaBhavaniShankar and her long time boyfriend #RajvelRaj begin a beautiful new chapter together, celebrating their marriage in an intimate ceremony surrounded by loved ones. #WeddingCelebration #NewBeginnings #KollywoodWedding https://t.co/ObHqU7Jroj— Actor Kayal Devaraj (@kayaldevaraj) November 11, 2026
വിവാഹമണ്ഡപത്തിൽ വെച്ച് വരനും വധുവും പരസ്പരം ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതും സന്തോഷം പങ്കിടുന്നതും വീഡിയോയിലുണ്ട്. രാജ്വേൽ പ്രിയയുടെ കഴുത്തിൽ താലി ചാർത്തുന്ന നിമിഷമാണ് വീഡിയോയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാഴ്ചകളിലൊന്ന്. വിവാഹദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ താരത്തിന് ആശംസകളുമായി ആരാധകരും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, വിവാഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ചിത്രങ്ങളൊന്നും പ്രിയയോ രാജ്വേലോ ഇതുവരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടില്ല. എന്നാല് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ വിവാഹത്തിന്റെ സൂചനകള് താരം നല്കിയിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച വിവാഹത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള ചടങ്ങിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രം പ്രിയ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.
പച്ചനിറത്തിലുള്ള സാരിയും മുടിയിൽ മുല്ലപ്പൂവും അണിഞ്ഞ് അതീവ സുന്ദരിയായാണ് താരം ചിത്രത്തിലെത്തിയത്. രാജ്വേലിനൊപ്പമുള്ള ആഘോഷത്തിന്റെ ചിത്രവും ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. വിവാഹസംഗീതവും മറ്റ് ആഘോഷങ്ങളും ഇരുവരുടെയും വിവാഹത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള ചടങ്ങുകളാണെന്ന സൂചന നൽകിയിരുന്നു.
സിനിമയിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തമിഴ് വാർത്താ ചാനലിൽ വാർത്താ അവതാരകയായാണ് പ്രിയ ഭവാനി ശങ്കർ കരിയർ ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് ടെലിവിഷൻ പരമ്പരകളിലൂടെയും പരിപാടികളിലൂടെയും ശ്രദ്ധ നേടി. 'കല്യാണം മുതൽ കാതൽ വരൈ' ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടെലിവിഷൻ പരിപാടികളിൽ അഭിനയിച്ച താരം പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ സ്വീകാര്യത നേടി.
2017ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'മേയാദ മാൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് തമിഴ് സിനിമയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. തുടർന്ന് 'മോൺസ്റ്റർ', 'മാഫിയ: ചാപ്റ്റർ 1', 'ഓ മനപ്പെണ്ണേ!', 'തിരുചിത്രമ്പലം' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയായി. തമിഴിന് പുറമെ തെലുഗുവിലും സജീവമായ പ്രിയ 2023ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'കല്യാണം കമനീയം' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് തെലുഗുവില് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. തെലുഗു ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ചിത്രമായ 'ഇരുമുടി'യാണ് താരത്തിന്റെ അടുത്തിടെ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം.