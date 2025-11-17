ETV Bharat / entertainment

"ഞാന്‍ ഇപ്പോള്‍ സിംഗിള്‍, ജീവിതത്തിലെ മനോഹരമായ ഘട്ടത്തില്‍"; മൂന്നാമതും വിവാഹമോചിതയായി മീരാ വാസുദേവ്

നടി മീരാ വാസുദേവ് വീണ്ടും വിവാഹമോചിതയായി. ക്യാമറാമാന്‍ വിപിന്‍ പുതിയങ്കവുമായുള്ള വിവാഹ ബന്ധം അവസാനിച്ചതായി മീര സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചു. 2025 ഓഗസ്‌റ്റ് മുതല്‍ താന്‍ സിംഗിള്‍ ആണെന്നും മീര കുറിച്ചു.

Meera Vasudev divorce Vipin Puthiyankam മീരാ വാസുദേവ്
Meera Vasudev (Meera Vasudev Instagram page)
ETV Bharat Entertainment Team

November 17, 2025

നടി മീരാ വാസുദേവ് വിവാഹമോചിതയായി. ക്യാമറാമാനായ വിപിന്‍ പുതിയങ്കവുമായുള്ള വിവാഹ ബന്ധമാണ് ഇപ്പോള്‍ അവസാനിപ്പിച്ചതെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ച് താരം. 2025 ഓഗസ്‌റ്റ് മുതല്‍ താന്‍ സിംഗിളാണെന്നും ഇതെന്‍റെ ഔദ്യോഗിത പ്രഖ്യാപനമാണെന്നും മീര സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചു.

"ഞാന്‍, നടി മീര വാസുദേവന്‍. 2025 ഓഗസ്‌റ്റ് മുതല്‍ ഞാന്‍ സിംഗിള്‍ ആണെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഞാന്‍ എന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരവും സമാധാനപരവുമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ്" -ഇപ്രകാരമാണ് മീര കുറിച്ചത്.

ഒരു വര്‍ഷം നീണ്ട വിവാഹ ബന്ധത്തിന് ശേഷമാണ് ഇരുവരും വേര്‍പിരിയുന്നത്. വിപിനുമൊത്തുള്ള വിവാഹ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും താരം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ നിന്നും നീക്കിയിട്ടുണ്ട്. 'കുടുംബവിളക്ക്' സീരിയലിന്‍റെ സെറ്റില്‍ വെച്ചാണ് ഇരുവരും പരിചയപ്പെടുന്നതും പിന്നീട് പ്രണയത്തിലാവുന്നതും പ്രണയം വിവാഹത്തില്‍ ചെന്നെത്തിച്ചതും.

2024 മേയ് മാസത്തിലാണ് 43 കാരിയായ മീരയും വിപിനും വിവാഹിതരായത്. കൊയമ്പത്തൂരില്‍ വെച്ചായിരുന്നു വിവാഹം. പാലക്കാട് സ്വദേശിയായ വിപിന്‍ ഏതാനും ഡോക്യുമെന്‍ററികള്‍ക്ക് പിന്നിലും പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഛായാഗ്രാഹകനായ വിശാല്‍ അഗര്‍വാള്‍ ആയിരുന്നു മീരയുടെ ആദ്യ ഭര്‍ത്താവ്. 2005ല്‍ വിവാഹിതരായെങ്കിലും 2008ല്‍ ഇരുവരും വേര്‍പിരിഞ്ഞു. ശേഷം 2008ല്‍ നടന്‍ ജോണ്‍ കൊക്കനെ വിവാഹം ചെയ്‌തു. ഈ ബന്ധത്തില്‍ അരിഹ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു മകനുണ്ട് മീരയ്‌ക്ക്. എന്നാല്‍ 2012ല്‍ ഈ ബന്ധവും അവസാനിച്ചിരുന്നു. ശേഷം സിംഗിള്‍ മദറായി ജീവിക്കുകയായിരുന്നു മീര.

2005ല്‍ ബ്ലെസ്സി സംവിധാനം ചെയ്‌ത 'തന്മാത്ര' എന്ന സിനിമയില്‍ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ നായികയായാണ് മീര മലയാള സിനിമയില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. ശേഷം മിനിസ്‌ക്രീനിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു താരം. 'കുടുംബവിളക്ക്', 'മധുരനൊമ്പരക്കാറ്റ്' തുടങ്ങീ സീരിയലുകളിലൂടെ മലയാളികളുടെ പ്രിയങ്കരിയായി മാറുകയായിരുന്നു താരം.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുംബൈയിൽ ഒരു തമിഴ് കുടുംബത്തില്‍ വാസുദേവന്‍റെയും ഹേമലതയുടെയും മൂത്ത മകളായാണ് മീരയുടെ ജനനം. ബോളിവുഡ് താരം സൽമാൻ ഖാൻ നായകനായ 'ജാനം സമച്ചാ കരോ' (1999) എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ബാലതാരമായിട്ടാണ് മീര അഭിനയരംഗത്തെത്തുന്നത്. മിലിന്ദ് സോമനൊപ്പം 'റൂൾസ്: പ്യാർ കാ സൂപ്പർഹിറ്റ് ഫോർമുല' (2003) എന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് മീര ചലച്ചിത്ര മേഖലയില്‍ നായികയായി പ്രവേശനം നടത്തുന്നത്. എന്നാല്‍ തെലുങ്ക് ചിത്രം 'ഗോൾമാൽ' (2003) ആണ് മീരയുടേതായി ആദ്യം റിലീസ് ചെയ്‌ത ചിത്രം.

