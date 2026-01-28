ETV Bharat / entertainment

ദൃശ്യം 3യ്ക്ക് മുന്‍പേ മറ്റൊരു ത്രില്ലറുമായി ജീത്തു ജോസഫും മീനയും; റിലീസ് ഉടന്‍

ദൃശ്യം മൂന്നാം ഭാഗം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നതിന് മുന്‍പ് ജീത്തു ജോസഫ്- മീന കോമ്പിനേഷനില്‍ മറ്റൊരു ത്രില്ലര്‍ വരുന്നുണ്ട്.

Web Series Poster (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 28, 2026 at 10:41 AM IST

2 Min Read
ജീത്തു ജോസഫ് ചിത്രങ്ങളോട് പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് പ്രത്യേക താത്പര്യമാണ്. മലയാള ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ത്രില്ലറുകളിലൊന്നാണ് മോഹന്‍ലാല്‍- മീന പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ദൃശ്യം. ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെയൊക്കെ പ്രേക്ഷകര്‍ ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചതുമാണ്.

ചിത്രത്തിലെ ജോര്‍ജുകുട്ടി (മോഹന്‍ലാല്‍)യുടെ ഭാര്യ റാണി എന്ന കഥാപാത്രമായി മീന മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്‌ച വച്ചത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ തുടര്‍ ഭാഗങ്ങളായ ദൃശ്യം രണ്ടാം ഭാഗത്തിലും മീന എത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ദൃശ്യത്തിന്‍റെ മൂന്നാം ഭാഗവും റിലീസിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഈ വര്‍ഷം ഏപ്രില്‍ 2 ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുമെന്നാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ദൃശ്യം മൂന്നാം ഭാഗം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നതിന് മുന്‍പ് ജീത്തു ജോസഫ്- മീന കോമ്പിനേഷനില്‍ മറ്റൊരു ത്രില്ലര്‍ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വെബ്‌സീരിസായിട്ടാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തുക. സുമേഷ് നന്ദകുമാര്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന റോസ്‌ലിന്‍ എന്ന വെബ്‌സീരിസിലാണ് മീന പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നത്. ഇതിന്‍റെ ഷോ റണ്ണറാണ് ജീത്തു ജോസഫ്. മാത്യു ജോര്‍ജാണ് സീരീസ് നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെയാണ് സീരിസ് പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തുക. ഇതിന്‍റെ രചന നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് വിനായക് ശശികുമാറാണ്. മീനയ്ക്കൊപ്പം പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിനീത് ആണ്. സഞ്ജന ദീപു ആണ് ടൈറ്റില്‍ റോളില്‍ എത്തുന്നത്.

സഞ്ജന അവതരിപ്പിക്കുന്ന റോസ്‌ലിന്‍ എന്ന കഥാപാത്രം തുടര്‍ച്ചയായി ദുസ്വപ്‌നം കാണുകയാണ്. ഒരു അപരിചിതന്‍ തന്നെ പിന്തുടരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ റോസ്‌ലിനും അവളുടെ കുടുംബവും കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് കഥ വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹക്കിം ഷാ ആണ് സീരിസിലെ മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ കഥാപാത്രത്തെ അവതിരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലെ ആദ്യ മലയാള സീരിസായിരിക്കും ഇത്.

എന്നാല്‍ സീരിസിന്‍റെ റിലീസ് തിയതി ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഫെബ്രുവരിയിലോ മാര്‍ച്ചിലോ സീരിസ് പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തുമെന്നാണ് ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാര്‍ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നേരത്തെ നിവിന്‍ പോളി കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ഫാര്‍മ ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെ പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ചത്.

കേരള ക്രൈം ഫയൽസ് സീസൺ 3, റഹ്‌മാന്‍ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായ 1000 ബേബീസ് സീസൺ 2, മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന അണലി എന്നിവയാണ് ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിന്‍റേതായി വരാനിരിക്കുന്ന മറ്റ് സീരിസുകൾ.

