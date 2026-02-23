ആവേശത്തോടെ അജിത്തിന്റെ റേസിങ് പിറ്റില് മഞ്ജു വാര്യര്; ചിത്രങ്ങള് ഏറ്റെടുത്ത് സോഷ്യല് മീഡിയ
ഇന്ത്യൻ നടന്മാരിൽ അന്താരാഷ്ട്ര റേസിങ് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഏകവ്യക്തിയാണ് അജിത്ത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 23, 2026 at 12:09 PM IST
തമിഴ് നടന് അജിത്ത് കുമാറിന്റെ റേസിങ് കമ്പം എല്ലാവര്ക്കുമറിയാവുന്നതാണ്. സ്വന്തം റേസിങ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചതും 'അജിത് കുമാര് റേസിങ്' എന്ന പേര് നല്കിയതുമൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടെ ആരാധകര്ക്കിടയില് ചര്ച്ചയാവാറുമുണ്ട്.
ഇപ്പോഴിതാ അജിത്ത് കുമാറിന്റെ റേസിങ് പിറ്റില് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയതാരം മഞ്ജു വാര്യര് സന്ദര്ശിച്ചതാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയിലെ ചര്ച്ച. നടി തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ചത്. ചിത്രങ്ങള് നിമിഷങ്ങള്ക്കകമാണ് തരംഗമായി മാറിയത്.
മഞ്ജു വാര്യരുടെ കുറിപ്പ്
"നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ഉണർത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തണമെന്ന് കാണിച്ചു തന്നതിന് നന്ദി എ.കെ സാർ. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ റേസിംഗ് പിറ്റിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാനും അവിടുത്തെ ആവേശവും ഉദ്വേഗവും തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ അനുവാദം കാണിച്ച ആ മനസ്സിനും നന്ദി! അവിസ്മരണീയമായ ഒരു അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു", മഞ്ജു വാര്യര് കുറിച്ചു.
മഞ്ജു വാര്യരും അജിത്തും തമ്മിലുള്ള നല്ല സൗഹൃദത്തെ കുറിച്ച് ആരാധകര്ക്കറിയാം. എച്ച്. വിനോദ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'തുനിവ്' എന്ന ചിത്രത്തില് ഇരുവരും ഒരുമിച്ചെത്തിയിരുന്നു. ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണ വേളയില് ഇരു താരങ്ങളും ലഡാക്കിലേക്ക് റോഡ് ട്രിപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു. ജീവിതത്തില് ഒരിക്കലും മറക്കാന് പറ്റാത്ത അനുഭവങ്ങള് ആ സമയത്ത് റോഡ് ട്രിപ്പിലൂടെ ലഭിച്ചുവെന്നാണ് മഞ്ജു വാര്യര് പറഞ്ഞിരുന്നത്.
ഇതിന് ശേഷം സ്വന്തമായി ബി എം ഡബ്ല്യു ബൈക്ക് സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. അജിത്ത് കുമാറിന്റെ സാഹസതയോടുള്ള താത്പര്യമാണ് തന്നെയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ആകര്ഷിച്ചതെന്ന് മഞ്ജു ഇതിന് മുന്പ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ നടന്മാരിൽ അന്താരാഷ്ട്ര റേസിങ് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഏകവ്യക്തിയാണ് അജിത്ത്. നിലവില് പ്രീമിയര് കപ്പ് മോട്ടോര് റേസിങ് ചാമ്പ്യനഷിപ്പിന്റെ ഒരുക്കത്തിലാണ് അജിത്ത് കുമാര്.
ഇത്തരം ട്രിപ്പിലൂടെയൊക്കെ ആളുകളെ യാത്ര ചെയ്യാന് പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് അജിത്ത് ഒരിക്കല് പറഞ്ഞിരുന്നു. "യാത്രയാണ് ഏറ്റവും നല്ല മെഡിറ്റേഷന് എന്നാണ് വ്യക്തിപരമായി തന്റെ അഭിപ്രായമെന്നും. നമ്മള് ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന് മുന്പ് തന്നെ അവരെ വിലയിരുത്താറുണ്ട്. നിങ്ങള് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോള്, വ്യത്യസ്ത നാടുകളില് നിന്നുള്ളവരെയും പല മതത്തില്പ്പെട്ട ആളുകളെയും കണ്ടുമുട്ടുന്നു. അവരുടെ സംസ്കാരം അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. നിങ്ങള് ആളുകളോട് സഹാനുഭൂതിയോടെ പെരുമാറാന് തുടങ്ങുന്നു. അത് നിങ്ങളെ മികച്ച വ്യക്തിയാക്കുന്നു. അജിത്ത് പറഞ്ഞു". യാത്ര നിങ്ങളെ എങ്ങനെ മികച്ചൊരു വ്യക്തിയാക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് താരം പറഞ്ഞത്.
ചെന്നൈ, മുംബൈ, ഡൽഹി എന്നിങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഒട്ടേറെ റേസിങ് സർക്യൂട്ടുകൾ പിന്നിട്ട് ജർമനിയിലും മലേഷ്യയിലും നടന്ന റേസിങ്ങുകളും കടന്ന് ഫോർമുല 2 ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വരെ താരം എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Also Read:'വാടാ…'; ഫിലിം ഫെയര് അവാര്ഡ് വാങ്ങുന്നതിനിടെ ആസിഫിനേയും ബേസിലിനേയും ഒപ്പം നിര്ത്തി മമ്മൂട്ടി