അമ്മയിലെ പൊട്ടിത്തെറി; താരസംഘടനയില് നിന്ന് രാജിവച്ച് മല്ലിക സുകുമാരന്, ശ്വേതയ്ക്കൊപ്പമെന്ന് നടി
കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മുതലാണ് താര സംഘടനയായ അമ്മയുടെ ഭരണസമിതിയിൽ പൊട്ടിത്തെറികൾ സംഭവിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഇതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ഭിന്നിപ്പ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇന്നലെ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് നടന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 22, 2026 at 3:22 PM IST
നടി മല്ലിക സുകുമാരന് താരസംഘടനയായ അമ്മയില് നിന്ന് രാജി വച്ചു. അമ്മയിലെ ഭിന്നതകളും നാടകീയ സംഭവങ്ങളുമാണ് മുതിര്ന്ന നടി മല്ലിക സുകുമാരന് സംഘടനയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വം രാജിവയ്ക്കാന് കാരണമായത്. സോഷ്യല് മീഡിയ പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് താന് പടിയിറങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം അറിയിച്ചത്.
സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പ്
"സ്നേഹപൂർവം പടിയിറങ്ങുന്നു… 'അമ്മ'യിൽ നിന്നും… സത്യത്തിനൊപ്പം… ന്യായത്തിനൊപ്പം… ശ്വേതയ്ക്കൊപ്പം.", എന്ന് മാത്രമാണ് മല്ലികാ സുകുമാരൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത്. മല്ലികാ സുകുമാരന്റെ തീരുമാനത്തെ അനുകൂലിച്ച് നിരവധി പേരാണ് പോസ്റ്റിന് താഴെ കമന്റുമായി എത്തുന്നത്.
കഴിഞ്ഞദിവസം നടന്ന 'അമ്മ' ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിൽ വലിയ പൊട്ടിത്തെറിയാണുണ്ടായത്. പ്രത്യേക ജനറല് ബോഡി യോഗത്തിന് ശേഷം നടി ശ്വേതാ മേനോന്റെ ഭരണസമിതി കൂട്ടരാജി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ ശ്വേത മേനോന് സംഘടനയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വവും ഒഴിഞ്ഞു.തുടര്ന്നാണ് മല്ലിക സുകുമാരന്റെയും രാജി.
അമ്മ ജനറല് ബോഡിയോഗത്തില് വാര്ഷിക കണക്കുകള് പാസാക്കാന് കഴിയാത്തതിനെ തുടര്ന്നുണ്ടായ തര്ക്കങ്ങളാണ് ഭരണസമിതി ഒന്നടങ്കം രാജിവയ്ക്കാന് കാരണമായത്. കണക്കുകളുടെ പിഴവുകള്ക്ക് ഉത്തരവാദികളായ ജനറല് സെക്രട്ടറിയും ട്രഷററും മൗനം പാലിച്ചപ്പോള് കുറ്റബോധം കൊണ്ടാണ് പ്രസിഡന്റായ ശ്വേത രാജിവയ്ക്കാന് കാരണമായതെന്ന് മല്ലിക സുകുമാരന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന്റെ പേരിലാണ് ശ്വേത വേട്ടയാടപ്പെടുന്നതെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. ശ്വേത അമ്മയില് നിന്ന് രാജിവച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മല്ലിക സുകുമാരന്റേയും രാജി പ്രഖ്യാപനം.
ഇന്നലെ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിനിടയില് ശ്വേതയല്ല രാജിവയ്ക്കേണ്ടതെന്ന നിലപാടായിരുന്നു മല്ലിക സുകുമാരനെടുത്തത്. "പെണ്ണുങ്ങള് പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ പെരുമാറണം. ശ്വേതയല്ല രാജിവയ്ക്കേണ്ടത് കുറ്റം ചെയ്ത ആളുകള് ആണ് രാജിവയ്ക്കേണ്ടത്",. എന്നായിരുന്നു മല്ലികയുടെ വാക്കുകള്.
ഭരണസമിതിയുടെ പതനത്തോടെ രമേഷ് പിഷാരടി കണ്വീനറായും കെ. ബി. ഗണേഷ് കുമാര്, ആശാ അരവിന്ദ് തുടങ്ങിയവര് അംഗങ്ങളായ താത്കാലിക അഡ്ഹോക് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് സംഘനടയുടെ ഭരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന് ജനറല് ബോഡി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ആശാ അരവിന്ദും രാജിവച്ചു എന്ന വിവരമാണ് ഇപ്പോള് പുറത്തുവരുന്നത്. സഹപ്രവര്ത്തകരുടെ രാജിയ അപ്രതീക്ഷിതമെന്ന് ആശ പ്രതികരിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മുതലാണ് താര സംഘടനയായ അമ്മയുടെ ഭരണസമിതിയിൽ പൊട്ടിത്തെറികൾ സംഭവിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഇതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ഭിന്നിപ്പ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇന്നലത്തെ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ്. സംഘടനയിൽ നിന്ന് പ്രാഥമിക അംഗത്വം വരെ ശ്വേതാ മേനോൻ രാജിവച്ചു. ഭരണസമിതിയെ തകർക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ശ്വേതാ മേനോൻ പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി.
കുറ്റാരോപിതരായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുടെ പക്കലേയ്ക്ക് സംഘടനയുടെ ഭരണം എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നെന്നും ശ്വേതാ മോനോൻ ഉന്നയിച്ചു. ട്രെഷറിയായ ഉണ്ണി ശിവപാൽ പെട്ടെന്ന് സംഘടനയിൽ നിന്നും മാറി നിന്നതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മൂല കാരണം. മാത്രമല്ല ഭരണസമിതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നടൻ ബാബുരാജിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ ന്യായീകരിക്കാൻ ആകില്ലെന്നും നാണക്കേട് ഓർത്താണ് പല കാര്യങ്ങളും പുറത്തു പറയാതിരിക്കുന്നതെന്നും ശ്വേത വിശദീകരിച്ചു.