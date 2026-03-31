'എന്തു മനോഹരമായ നിമിഷം'; നടി ജനനി അയ്യര്‍ വിവാഹിതയായി- ചിത്രങ്ങള്‍

ത്രി ഡോട്‌സ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍റെ നായികയായാണ് ജനനി മലയാളത്തില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്.

Wedding bells for Janani Iyer (Instagram @ Janani Iyer)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 31, 2026 at 1:19 PM IST

ലയാളം, തമിഴ് സിനിമകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയായ നടി ജനനി അയ്യര്‍ വിവാഹിതയായി. വര്‍ഷങ്ങളായി തന്‍റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് സായ് റോഷന്‍ ശ്യാം ആണ് ജനനിയുടെ കഴുത്തില്‍ താലി ചാര്‍ത്തിയത്. വിവാഹ ചിത്രങ്ങള്‍ ജനനി തന്നെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. പൈലറ്റ് ആണ് സായ് റോഷന്‍.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഏപ്രിലില്‍ ആയിരുന്നു ജനനിയുടെയും സായ്‌യുടെയും വിവാഹ നിശ്ചയം. ഇതിന്‍റെ ചിത്രങ്ങളും താരം നേരത്തെ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഒഫിഷ്യലി മിസ്റ്റര്‍ ആന്‍ഡ് മിസിസ് എന്ന ക്യാപ്‌ഷനോടെയാണ് വിവാഹ ചിത്രങ്ങള്‍ നടി പങ്കുവച്ചത്. നടന്‍ സണ്ണി വെയ്‌ന്‍, തമിഴ് താരം ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്‌മി, ഗായത്രി ശങ്കര്‍ എന്നിവരുള്‍പ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് വധുവരന്മാര്‍ക്ക് ആശംസയുമായി എത്തുന്നത്.

മോഡലിങ്ങിലൂടെയാണ് ജനനി അയ്യര്‍ കരിയര്‍ ആരംഭിക്കുന്നത്. 2011 ല്‍ ബാല സംവിധാനം ചെയ്‌ത അവന്‍ ഇവന്‍ എന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തിലൂടെയ വെള്ളിത്തിരയില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. കോമഡി ഡ്രാമ ചിത്രമായ അവന്‍ ഇവനില്‍ നിഷ്‌കളങ്കയായ ഒരു പൊലീസ് കോണ്‍സ്റ്റബിളിന്‍റെ വേഷത്തിലാണ് ജനനി എത്തിയത്. വിശാലായിരുന്നു ചിത്രത്തിലെ നായകന്‍.

സിനിമയില്‍ എത്തുന്നതിന് മുന്‍പ് ഏകദേശം നൂറ്റിയന്‍പതില്‍ പരം പരസ്യചിത്രങ്ങളില്‍ ജനനി വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്. ബിഗ് ബോസ് തമിഴ് സീസണ്‍ 2 വില്‍ തേര്‍ഡ് റണ്ണര്‍ അപ് ആയിരുന്നു താരം.

ത്രീഡോട്ട്സ് എന്ന ചിത്രത്തില്‍ കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍റെ നായികയായി ജനനി അയ്യര്‍ മലയാളത്തിലും വേഷമിട്ടിരുന്നു. ശ്രീനാഥ് രാജേന്ദ്രന്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത് ടൊവിനോ തോമസ്, ഭരത്, സണ്ണി വെയ്‌ന്‍ എന്നിവര്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ കൂതറ എന്ന ചിത്രത്തിലും ജനനി അഭിനയിച്ചിരുന്നു. മോഹന്‍ലാല്‍ അതിഥി വേഷത്തില്‍ എത്തിയ ചിത്രം കൂടിയാണ് കൂതറ.

രമേഷ് പി സംവിധാനം ചെയ്‌ത് അശോക് സെല്‍വന്‍ നായകനായി എത്തിയ തെഗിടി എന്ന ക്രൈം തില്ലര്‍ തമിഴ് ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ജനനിയെ കൂടുതല്‍ പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യമാക്കിയത്. ഈ ചിത്രത്തിലെ വിണ്‍മീന്‍ എന്ന ഗാനവും വലിയ ഹിറ്റായിരുന്നു. പിന്നീട് ആസിഫ് അലി നായകനായ മോസയിലെ കുതിര മീനുകള്‍ എന്ന ചിത്രത്തിലും വേഷമിട്ടു. പൃഥ്വിരാജിനോടൊപ്പം സെവന്ത് ഡേ, ഇത് താന്‍ ഡാ പൊലീസ് എന്നീ മലയാള ചിത്രങ്ങളിലും വേഷമിട്ടു. ബലൂണ്‍ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ വീണ്ടും തമിഴിലേക്ക് താരം തിരിച്ചു വന്നു.

തമിഴ്നാട് ചെന്നൈ കത്തിവക്കത്ത് സ്വദേശിയാണ് ജനനി അയ്യര്‍. ചെന്നൈയിലെ സവീത എഞ്ചിനിയറിംഗ് കോളജില്‍ നിന്ന് ബി എ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ് ആന്‍ഡ് എഞ്ചിനിയറിംഗില്‍ ബിരുദം നേടി. പിന്നീടാണ് സിനിമയില്‍ സജീവമാകുന്നത്.

