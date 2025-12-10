Kerala Local Body Elections2025

'ഒരുമിച്ചല്ല; രണ്ടുവര്‍ഷത്തെ ദാമ്പത്യം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു'- ഹരിത ജി നായര്‍

15 വര്‍ഷത്തെ സൗഹൃദത്തിന് ശേഷമാണ് ഹരിതയും വിനായകും വിവാഹിതരായത്.

Haritha G Nair (Harithanair@Instagram)
December 10, 2025

വിവാഹ മോചിതയാണെന്ന് അറിയിച്ച് സിനിമാ- സീരിയല്‍ താരം ഹരിത ജി നായര്‍. കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വര്‍ഷമായി വേര്‍പിരിഞ്ഞു താമസിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഇപ്പോള്‍ ദാമ്പത്യവും അവസാനിപ്പിച്ചെന്ന് ഹരിത വ്യക്തമാക്കി. സിനിമാ എഡിറ്ററും ബാല്യകാല സുഹൃത്തുമായ വിനായകനേയാണ് ഹരിത വിവാഹം ചെയ്‌തത്.

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലൂടെയാണ് വിവാഹ മോചിതയായ വിവരം ഹരിത പങ്കുവച്ചത്. രണ്ടുവര്‍ഷത്തെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന് ശേഷമാണ് ഇരുവരും വേര്‍പിരിയുന്നത്. 2023 നവംബറിലായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹം. 15 വര്‍ഷത്തെ സൗഹൃദത്തിന് ശേഷമാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. ഇരുവരുടെയും വിവാഹം വലിയ ആഘോഷമായിരുന്നു.

ഹരിത സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റ്

"ഒന്നര വര്‍ഷത്തോളം വേര്‍പിരിഞ്ഞ് താമസിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനും വിനായകനും ഔദ്യോഗികമായി ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യകരവും സമാധാനപരവുമായ രീതിയില്‍ അവസാനിപ്പിച്ചു. ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങള്‍ വ്യക്തിപരമാണ്.ഞങ്ങള്‍ക്ക് രണ്ടുപേര്‍ക്കും ഇടയില്‍ മാത്രം അത് നിലനില്‍ക്കും. എപ്പോഴും പരസ്‌പരം ആശംസകള്‍ നേരുന്നത് ഞങ്ങള്‍ തുടരും. ഈ യാത്രയിലുടനീളം ഞങ്ങളുടെ രണ്ടു കുടുംബങ്ങളും വളരെയധികം പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടുംബം ഞങ്ങളെ മനസിലാക്കി എന്നതില്‍ ശരിക്കും ഞങ്ങള്‍ നന്ദിയുള്ളവരാണ്. ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയെ മാനിക്കാന്‍ മാധ്യമങ്ങളോടും ഞങ്ങളുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളോടും ഞങ്ങള്‍ അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ ദുഷ്‌കരമായ നിമിഷങ്ങളില്‍ ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കും നന്ദി. വാക്കുകളേക്കാള്‍ വലുതാണ് നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ . സമാധാനപരമായും ബഹുമാനത്തോടെയും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്‍ ദയവായി ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഇടം നല്‍കു... ജീവിക്കൂ.. ജീവിക്കാന്‍ അനുവദിക്കൂ...", ഹരിത കുറിച്ചു.

Haritha G Nair announces her divorce (Harithanair@Instagram)

ഹരിത വിവാഹമോചിതയായി എന്ന കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചതോടെ നിരാശയോടെയാണ് ആരാധകര്‍ ഈ വാര്‍ത്ത കണ്ടത്. പലരും എന്തുപറ്റിയെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്.

രണ്ടു കുടുംബങ്ങളും തമ്മില്‍ വര്‍ഷങ്ങളായുള്ള പരിചയമാണ് വിവാഹത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. കുടുംബങ്ങള്‍ ആലോചിച്ച് ഉറപ്പിച്ച വിവാഹമാണെന്നും ഇരുവരുടേയും പ്രണയ വിവാഹമല്ലെന്നും ഹരിത നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

കസ്തൂരി മാന്‍ എന്ന സീരിയലിലെ ശ്രീകുട്ടി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചാണ് ഹരിത അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് തിങ്കള്‍ക്കലമാന്‍, ശ്യാമാബരം തുടങ്ങിയ സീരിയലുകളിലും അഭിനയിച്ചു. ചെമ്പരത്തി എന്ന സീരിയലിലാണ് ഇപ്പോള്‍ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ജീത്തു ജോസഫ് സിനിമകളില്‍ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമാണ് വിനായക്. ദൃശ്യം 2, ട്വല്‍ത്ത് മാന്‍ തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ ശ്രദ്ധനേടിയ എഡിറ്ററാണ്. നുണക്കുഴി, നേരം എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലും പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

