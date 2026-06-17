പുതിയ മേക്കോവറിൽ ഞെട്ടിച്ച് ഗ്രേസ് ആന്റണി; സോഷ്യല് മീഡിയയില് തരംഗം തീര്ത്ത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വീഡിയോ
മാസങ്ങള് നീണ്ട കഠിന പ്രയത്നത്തിലൂടെ നടത്തിയ ശാരീരിക മാറ്റം സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ കോർത്തിണക്കിയ ഒരു വെയ്റ്റ് ലോസ് വിഡിയോ ആണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ താരം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 17, 2026 at 2:02 PM IST
സ്വതസിദ്ധമായ അഭിനയ ശൈലികൊണ്ട് പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിച്ച താരമാണ് ഗ്രേസ് ആന്റണി. എന്നാല് ഈ നടി പലതവണ സ്വന്തം വീട്ടില് നിന്നു പോലും ബോഡിഷെയിമിങ് നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. ശരീരത്തെ അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കമന്റുകള് പോലും ഡിപ്രഷനിലേക്ക് നയിച്ചുവെന്നും ഗ്രേസ് ആന്റണി തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഇപ്പോഴിതാ ആരാധകരേയും സിനിമാ പ്രേമികളെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയാണ് താരം തന്റെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയും അർപ്പണബോധത്തിലൂടെയും മാസങ്ങള്ക്കൊടുവില് വരുത്തിയ ശാരീരിക മാറ്റമാണ് ആരാധകര്ക്കായി പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
മാസങ്ങള് നീണ്ട കഠിന പ്രയത്നത്തിലൂടെ നടത്തിയ ശാരീരിക മാറ്റം സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ കോർത്തിണക്കിയ ഒരു വെയ്റ്റ് ലോസ് വിഡിയോ ആണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ താരം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
‘മാസങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ചില സെക്കൻഡുകളിൽ’ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് നടി ജിമ്മിലെ വർക്കൗട്ട് ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വിഡിയോ ആരാധകര്ക്കായി പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഗ്രേസ് ആന്റണി പങ്കുവച്ച വിഡിയോയിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയത് താരം നല്കിയ ഒരു ചോദ്യവും അതിനുള്ള മറുപടിയുമാണ്. ‘ആരാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രചോദനം?’ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ‘ഞാൻ തന്നെ!’ എന്നാണ് ഗ്രേസ് നൽകിയ ഉത്തരം. ശരീര ഭാരം കുറച്ച് ഫിറ്റായ ശേഷമുള്ള വീഡിയോ കാണിക്കുമ്പോള് താൻ തന്നെയാണ് തനിക്ക് പ്രചോദനമായതെന്ന് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറയുകയാണ് ഗ്രേസ്.
ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നേരിട്ട ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് തന്റെ മനക്കരുത്ത് കൊണ്ട് നൃത്തത്തിലേക്കും പൂർണ ഫിറ്റ്നസിലേക്കും തിരിച്ചെത്തിയത് എന്ന് ഗ്രേസ് ആന്റണി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ മാറ്റത്തിന് പിന്നിൽ വ്യക്തിഗത ട്രെയിനർ അലി ഷിഫാസിന്റെ കർശനമായ മാർഗ നിർദ്ദേശവുമുണ്ടായിരുന്നു
#hardwork, #proudofmyself, #weightlossjourney എന്നീ ഹാഷ്ടാഗുകളോടെ പങ്കുവച്ച വിഡിയോ ഇതിനോടകം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി കഴിഞ്ഞു. സെലിബ്രിറ്റികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് ഗ്രേസ് ആന്റണിയുടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടുന്നത്. നടിയുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തേയും കഠിന പ്രയത്നത്തിനും ആരാധകര് ആശംസകള് അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. പലര്ക്കും വലിയ പ്രചോദനമാണെന്നാണ് ഗ്രേസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ലുക്ക് എന്നാണ് ആരാധകര് കുറിക്കുന്നത്.
'ഈ കഠിനാധ്വാനത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വാക്കുകളില്ല' എന്നാണ് മറ്റൊരാൾ കുറിച്ചത്. ഹൃദയത്തിന്റേയും തീനാളത്തിന്റേയും ഇമോജികളാണ് ഗ്രേസ് ആന്റണിയുടെ പോസ്റ്റിന് താഴെ വന്നു നിറയുന്നത്.
നേരത്തേ എട്ട് മാസം കൊണ്ട് 15 കിലോ ഭാരം കുറച്ചപ്പോൾ ഗ്രേസ് ആന്റണി അക്കാര്യം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. 80 കിലോയായിരുന്ന തന്റെ ഭാരം 65 കിലോയായി കുറഞ്ഞുവെന്ന് കഴിഞ്ഞ നവംബറിലാണ് ഗ്രേസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.