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'കല്യാണിക്ക്' കിടിലന്‍ ചുവടുകളുമായി ഗായത്രി സുരേഷ്; എനര്‍ജെറ്റിക് പെര്‍ഫോമന്‍സെന്ന് ആരാധകര്‍

അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ 'കല്യാണി' റീമിക്‌സ് പതിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

TRENDING KALYANI REMIX TRACK KALYANI REMIX SONG GAYATHRI SURESH TRENDING SONG
Gayathri Suresh (Photo: Instagram)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 1, 2026 at 3:55 PM IST

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സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വീണ്ടും തരംഗമായി 'കല്യാണി'. ഇത്തവണ വൈറൽ ട്രെൻഡിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത് നടി ഗായത്രി സുരേഷിന്‍റെ കിടിലൻ ഡാൻസ് വീഡിയോയാണ്. മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ജോയ്ക്കൊപ്പമാണ് ഗായത്രി 'കല്യാണി' റീമിക്സ് ട്രാക്കിന് ചുവടുവെച്ചത്.

"ഞങ്ങളുടെ കല്യാണി വേർഷൻ" എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് താരം വീഡിയോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ചത്. ശ്രേയ ഘോഷാൽ ആലപിച്ച ഹിന്ദി വരികൾക്കൊപ്പമുള്ള റീമിക്‌സ് പതിപ്പിൽ ഇരുവരും അതിമനോഹരമായ എനർജിയോടെയാണ് നൃത്തം ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ ആരാധകർ അത് ഏറ്റെടുത്തതോടെ മണിക്കൂറുകൾക്കകം 10 ലക്ഷത്തിലധികം കാഴ്ചക്കാരെ സ്വന്തമാക്കി.

ഗായത്രിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം നിറഞ്ഞ പ്രകടനത്തിനും മെയ്‌വഴക്കത്തിനും ആരാധകരിൽ നിന്ന് വലിയ അഭിനന്ദനങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. "ഒറിജിനൽ 'കല്യാണി' ആൽബത്തിൽ ഗായത്രി തന്നെയായിരുന്നെങ്കിൽ പെർഫെക്ട് ആയേനെ" എന്ന തരത്തിലുള്ള കമന്‍റുകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറയുകയാണ്. നിരവധി സിനിമാതാരങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

'കല്യാണി' ഇപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ സൂപ്പർഹിറ്റ്

2025 നവംബറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'കല്യാണി' ഇൻഡി പോപ് ഗാനം വലിയ ഹിറ്റായിരുന്നു. അർജുൻ, കെ ഡി എസ്, ഫിഫ്റ്റി 4, റോണ്‍ എന്നിവർ ചേർന്ന് ആലപിച്ച ഗാനത്തിന് 60 മില്യണിലധികം കാഴ്ചക്കാരാണ് ലഭിച്ചത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ റീലുകളുടെയും ഷോർട്ട് വീഡിയോകളുടെയും പ്രിയഗാനമായി 'കല്യാണി' മാറുകയും ചെയ്‌തു.

അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ 'കല്യാണി' റീമിക്‌സ് പതിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ശ്രേയ ഘോഷാലിന്‍റെ ശബ്ദത്തിൽ ഹിന്ദി വരികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഈ പതിപ്പിൽ സാനിയ അയ്യപ്പൻ പ്രധാന കഥാപാത്രമായി എത്തി. റീമിക്സ് പതിപ്പും ഇതിനകം 51 മില്യണിലധികം കാഴ്ചക്കാരെ നേടി ശ്രദ്ധേയമായ വിജയമാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്.

സെലിബ്രിറ്റികളടക്കം നിരവധി പേരാണ് 'കല്യാണി' റീമിക്സ് ട്രാക്കിൽ റീലുകൾ ഒരുക്കുന്നത്. ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഗായത്രി സുരേഷും എത്തിയതോടെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വീണ്ടും വൈറലായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഗായത്രിയുടെ എനർജി നിറഞ്ഞ പ്രകടനം ആരാധകരുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

സിനിമയിലും ടെലിവിഷന്‍ പരിപാടികളിലും നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ഗായത്രി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും സജീവമാണ്. തന്‍റെ വിശേഷങ്ങള്‍ ഗായത്രി ഇടയ്ക്കിടെ ആരാധകരുമായി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. കല്യാണിക്ക് ചുവട് വച്ചതോടെ ഗായത്രിയെ വാനോളം പുകഴ്ത്തുകയാണ് ആരാധകര്‍.

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