'ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനിയും തുടരും'! ഭാവനയെ ചേര്ത്ത് പിടിച്ച് നവീന്
നവീനുമായുള്ള റൊമാന്റിക് ഫോട്ടോയുമായി ഭാവന. വിവാഹ വാര്ഷിക ദിനത്തില് മനോഹര കുറിപ്പുമായി താരം.
Published : January 22, 2026 at 4:28 PM IST
മലയാളികളുടെ ഹൃദയം കവര്ന്ന താരമാണ് ഭാവന. താരത്തിന്റെ എട്ടാം വിവാഹ വാര്ഷികമാണ് ഇന്ന് (ജനുവരി 22). ഭര്ത്താവ് നവീനിന് വിവാഹ വാര്ഷിക ആശംസകള് നേര്ന്നു കൊണ്ടുള്ള ഭാവനയുടെ ഒരു കുറിപ്പാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ആരാധകരുടെ മനം കവരുന്നത്. നവീനൊപ്പമുള്ള ഫോട്ടോയ്ക്കൊപ്പമാണ് ഭാവന കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചത്.
ഭാവനയെ നവീന് ചേര്ത്തുപിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റൊമാന്റിക് ഫോട്ടോയാണ് താരം ഈ ദിവസത്തില് പങ്കുവച്ചത്.
"ഇത്രയും നാള് നിന്നെ ഞാന് ശല്യപ്പെടുത്തിയത് എത്രമാത്രം ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നീ അറിയണം. ആനന്ദവും സന്തോഷവും കുസൃതിയും നിറഞ്ഞ 365 ദിവസങ്ങള്ക്കായി ഇനിയും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്", ഭാവന കുറിച്ചു.
ഭാവനയുടെ പോസ്റ്റിന് താഴെ മഞ്ജുവാര്യര് ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഒട്ടേറെ പേരാണ് ആശംസയുമായി എത്തിയത്. ലവ് ലവ് ലവ് എന്നാണ് മഞ്ജു വാര്യര് കുറിച്ചത്. ഇങ്ങനെ ചേർത്തു നിർത്തുന്നതിൽപ്പരം എന്തു വേണം വിവാഹ വാര്ഷിക ആശംസകള്. ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്നേഹ തണൽ ആകട്ടെ, എന്നെന്നും ഇതുപോലെ ചേർത്ത് നിർത്തി ഒരുമിച്ചു സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ഇങ്ങനെ ചേർന്നു നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം പ്രിയപ്പെട്ടവരേ, നിന്റെ മുഖത്തെ ഈ സന്തോഷം അത് കാണുമ്പോൾ മനസ് നിറയുന്നു.. ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ വിവാഹവാർഷിക ആശംസകൾ നേരുന്നു ഇങ്ങനെ നീളുന്നു ആരാധകരുടെ കമന്റുകള്.
2018 ജനുവരി 22 നായിരുന്നു നടി ഭാവനയുടെയും കന്നഡ സിനിമാ സംവിധായകന് നവീനിമായുള്ള വിവാഹം. അഞ്ച് വര്ഷത്തെ പ്രണയത്തിന് ശേഷമാണ് തൃശൂരില് വച്ച് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്.
റോമിയോ എന്ന കന്നഡ ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെയിലാണ് ഇരുവരും തമ്മില് പ്രണയത്തിലാകുന്നത്.ആന്ധ്ര സ്വദേശിയായ നവീന് സകുടുംബം ബംഗളുരുവിലാണ് താമസം. ഭാവനയും വിവാഹത്തോടെ ബെംഗളൂരുവിലായിരുന്നു. ജീവിതത്തില് താന് എടുത്ത ഏറ്റവും നല്ല തീരുമാനമാണ് നവിന് എന്നും ഭാവന മുന്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു.
വിവാഹത്തിന് ശേഷം സിനിമയില് നിന്ന് ഇടവേള എടുത്തിരുന്ന ഭാവന ഇപ്പോള് സജീവമാണ്. ഫെബ്രുവരി ആറിന് ഭാവന നായികയായി എത്തുന്ന അനോമി യാണ് പുതിയ ചിത്രം ഭാവനയുടെ 90 ാമത്തെ ചിത്രമാണിത്.
റിയാസ് മാരത്ത് എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് അനോമി. ഷെബിന് ബെന്സണ്, ദൃശ്യ രഘുനാഥ്, തുടങ്ങിയവരാണ് മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
ഷാജി കൈലാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഹണ്ട് എന്ന ചിത്രമാണ് ഭാവനയുടേതായി റിലീസ് ചെയ്ത ഒടുവിലത്തെ മലയാള സിനിമ. ഈ വര്ഷം തന്നെ ദി ഡോര് എന്നൊരു തമിഴ് ചിത്രത്തിലും താരം വേഷമിട്ടിരുന്നു. അനോമി ഉള്പ്പെടെ പിങ്ക് നോട്ട്, യുവർ സിൻസിയേർലി റാം എന്നീ സിനിമകളാണ് ഇനി ഭാവനയുടേതായി റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നത്.
മലയാളികളുടെ ഹൃദയത്തില് സ്ഥാനം പിടിച്ച ഈ നായിക ഏറെക്കുറേ ഭാഷകളിലും വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ഭാവന വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
