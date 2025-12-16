Kerala Local Body Elections2025

'മലയാളത്തിന്‍റെ അഭിമാന താരം'; സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ക്രിസ്‌മസ് വിരുന്നില്‍ അതിഥിയായി ഭാവന

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സംഘടിപ്പിച്ച ക്രിസ്‌മസ്- പുതുവത്സര വിരുന്നിലാണ് നടി ഭാവന അതിഥിയായി എത്തിയത്.

സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ക്രിസ്‌മസ് വിരുന്നില്‍ അതിഥിയായി ഭാവന (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 16, 2025 at 3:17 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍റെ ക്രിസ്‌മസ്- പുതുവത്സര വിരുന്നില്‍ അതിഥിയായി എത്തി നടി ഭാവന. ചൊവ്വാഴ്‌ച ഉച്ചയ്ക്ക് തലസ്ഥാനത്ത് നടന്ന വിരുന്നിലാണ് താരം പങ്കെടുത്തത്. നടി വിരുന്നില്‍ പങ്കെടുത്തതിന്‍റെ ചിത്രം മന്ത്രി വി. ശിവന്‍കുട്ടിയുള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയും ചിത്രത്തിലുണ്ട്.

'സർക്കാരിന്‍റെ ക്രിസ്‌മസ് വിരുന്നിൽ ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്കും മലയാളത്തിന്‍റെ അഭിമാനതാരം ഭാവനയ്ക്കും ഒപ്പം...' എന്നു കുറിച്ചാണ് വി. ശിവന്‍ കുട്ടി ഫോട്ടോ പങ്കുവച്ചത്.

വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്‍, കര്‍ദ്ദിനാള്‍ മാര്‍ബസേലിയോസ് ക്ലിമ്മീസ് കതോലിക്കാ ബാവ, സ്വാമി ഗുരുരത്‌നം ജ്ഞാന തപസ്വി എന്നിവരുള്‍പ്പെടെയുള്ള മതനേതാക്കള്‍, സാമൂഹിക- സാംസ്‌കാരിക പ്രവര്‍ത്തകര്‍, രാഷ്ട്രീയനേതാക്കള്‍ എന്നിവരുള്‍പ്പെടെ സമൂഹത്തിന്‍റെ വിവിധ തുറകളില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ വിരുന്നില്‍ പങ്കെടുത്തു. തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിലാണ് വിരുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചത്.

ഗവര്‍ണര്‍ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ ആര്‍ലേക്കറെ വിരുന്നിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഗോവയിലായിരുന്നതിനാല്‍ അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കെടുക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ല. അതേസമയം 22 ന് നടക്കുന്ന ലോക്ഭവനിലെ ഗവര്‍ണരുടെ വിരുന്നില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുത്തേക്കും.

നേരത്തെ, 26-ാം കേരളാ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങ് നടി ഭാവനയായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തത്. ബംഗ്ലാദേശ് നടി അസ്‌മരി ഹഖ്, സംവിധായകന്‍ അനുരാഗ് കശ്യപ് എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പമാണ് ഭാവന അന്ന് വേദിയിലെത്തിയത്. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില്‍ നടി പങ്കെടുക്കുന്ന വിവരം നേരത്തെ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നില്ല. ചലച്ചിത്രമേള വേദിയില്‍ അപ്രതീക്ഷിത അതിഥിയായാണ് ഭാവന എത്തിയത്. ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയര്‍മാനും മേളയുടെ ഡയറക്ടറുമായ രഞ്ജിത് അതിഥികളെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോള്‍ മാത്രമാണ് ഇക്കാര്യം പുറത്തറിഞ്ഞത്. നിറഞ്ഞ കൈയ്യടിയോടെയാണ് സദസ് ഭാവനയെ വരവേറ്റത്. പോരാട്ടത്തിന്‍റെ പെണ്‍ പ്രതീകമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചാണ് ഭാവനയെ രഞ്ജിത് വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത്.

ഷാജി കൈലാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഹണ്ട് എന്ന ചിത്രമാണ് ഭാവനയുടേതായി റിലീസ് ചെയ്‌ത ഒടുവിലത്തെ മലയാള സിനിമ. ഈ വര്‍ഷം തന്നെ ദി ഡോര്‍ എന്നൊരു തമിഴ് ചിത്രത്തിലും താരം വേഷമിട്ടിരുന്നു. അനോമി, പിങ്ക് നോട്ട്, യുവർ സിൻസിയേർലി റാം എന്നീ സിനിമകളാണ് ഇനി ഭാവനയുടേതായി റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നത്.

മലയാളികളുടെ ഹൃദയം കവര്‍ന്ന നടിയാണ് ഭാവന. മലയാളം, തമിഴ്, കന്നഡ ഉള്‍പ്പെടെ തെന്നിന്ത്യയിലെ ഏറെക്കുറേ ഭാഷകളിലുമായി 60 ഓളം ചിത്രങ്ങളില്‍ താരം വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മള്‍ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് വെള്ളിത്തിരയില്‍ ഭാവന എത്തുന്നത്.

