എട്ടു വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് കേസിൽ വിധി വന്നത്. കേസിൽ ഒന്നു മുതൽ ആറു വരെ പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്നും അവർക്കെതിരെയുള്ള എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും തെളിഞ്ഞെന്നും എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജ് ഹണി എം.വർഗീസ് വിധിന്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു.
Published : December 8, 2025 at 12:32 PM IST
എറണാകുളം: അതിജീവിതയ്ക്കൊപ്പം കൂടുതൽ ചേർന്നു നിൽക്കുന്നുവെന്ന് നടി റിമ കല്ലിങ്കല്. എട്ടുവര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിലെ വിധി വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് റിമയുടെയും രമ്യ നമ്പീശന്റെയും പ്രതികരണം. പള്സര് സുനിയടക്കം ഒന്നു മുതല് ആറു വരെയുള്ള പ്രതികളാണ് കുറ്റക്കാരാണെന്ന് പ്രിന്സിപ്പല് സെഷന് കോടതി ഇന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. നടന് ദിലീപിനെ കേസില് നിന്ന് കുറ്റവിമുക്തമാക്കി.
അവള്ക്കൊപ്പം എന്ന പോസ്റ്റ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് റിമയുടെയും രമ്യയുടെയും പ്രതികരണം. എല്ലായ്പ്പോഴും, മുന്പത്തേക്കാള് ശക്തമായി എന്നാണ് റിമ ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് കുറിച്ചത്. റിമ പങ്കുവച്ച ‘അവൾക്കൊപ്പം’ എന്ന ചിത്രമാണ് രമ്യ നമ്പീശനും പങ്കുവച്ചത്.
നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസില് അതിജീവിതെ പിന്തുണച്ച് നിലപാട് എടുത്തതിന്റെ പേരില് കരിയറില് വലിയ തിരിച്ചടികളാണ് ഇരുതാരങ്ങള്ക്കും നേരിടേണ്ടി വന്നത്. പലരും പരസ്യമായി നിലപാട് അറിയിക്കാന് മടിച്ചപ്പോഴാണ് അതിജീവിതയ്ക്കു വേണ്ടി റിമയും പാർവതി തിരുവോത്തും രമ്യ നമ്പീശനും അടക്കമുള്ള യുവനടിമാർ ശബ്ദമുയര്ത്തിയത്.
ശിക്ഷാവിധി 12 ന് പറയും. കേസിൽ എട്ടാം പ്രതിയായിരുന്നു ദിലീപ്. ദിലീപിനെതിരെയുള്ള ഗൂഢാലോചനക്കുറ്റം തെളിഞ്ഞില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തിന്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരന് എന്ന് പ്രോസിക്യൂഷന് ആരോപിക്കുന്ന എട്ടാം പ്രതിയായ ദിലീപിനെതിരെയും ബലാത്സംഗ കുറ്റം ചുമത്തിയിരുന്നു. ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയോടുള്ള വ്യക്തിവിരോധത്തെ തുടര്ന്നാണ് ബലാത്സംഗത്തിന് ക്വട്ടേഷന് നല്കിയതെന്നായിരുന്നു ദിലീപിനെതിരെയുള്ള കേസ്. എന്നാല് പ്രോസിക്യൂഷന് കെട്ടിച്ചമച്ച തെളിവുകളാണ് കോടതിയില് എത്തിയതെന്നായിരുന്നു ദിലീപിന്റെ വാദം. ദിലീപിനെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷന് ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് പോകുമെന്ന് അറിയിച്ചു.
ജയിലുണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടുപ്രതികളെ വിളിച്ച് കള്ളക്കഥ മെനഞ്ഞു, കള്ളക്കഥ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചു,കള്ളക്കഥ പൊളിഞ്ഞു. സമൂഹത്തില് എന്റെ കരിയര്, ജീവിതം നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയാണ് ചെയ്തത്.
