ETV Bharat / entertainment

'ആരെങ്കിലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നല്ല, നീതി ലഭിക്കണം'; എന്നും അതിജീവിതയ്‌ക്കൊപ്പം- ആസിഫ് അലി

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയപ്പോഴാണ് ആസിഫ് അലി മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്.

ACTRESS ASSAULT CASE ASIF ALI KERALA ACTRESS ASSAULT CASE VERDICT ACTOR DILEEP ACQUITTED IN CASE
ആസിഫ് അലി (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 9, 2025 at 1:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഇടുക്കി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസില്‍ കോടതി വിധിയോട് പ്രതികരിച്ച് നടന്‍ ആസിഫ് അലി. കോടതി വിധിയെ മാനിക്കുന്നുവെന്നും അതിജീവിതയ്ക്ക് നീതി ലഭിക്കണം എന്നായിരുന്നു തന്‍റെ നിലപാടെന്നും ആസിഫ് അലി വ്യക്തമാക്കി. എട്ടുവര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ഇന്നലെ (ഡിസംബര്‍ 8)യാണ് കേസില്‍ കോടതിയുടെ അന്തിമ വിധി വന്നത്.

"വിധിയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാല്‍ അത് കോടതി നിന്ദയാകും. അതിജീവിതയ്ക്ക് നീതി ലഭിക്കണം എന്നായിരുന്നു തന്‍റെ നിലപാട്. അത് ആരെങ്കിലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നല്ല. വിധിയെപ്പറ്റി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാല്‍ കോടതി നിന്ദയാകും. കോടതി ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന് മനസിലാക്കിയവരെല്ലാം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അതിജീവിതയ്ക്കൊപ്പമാണ്", ആസിഫ് അലി പറഞ്ഞു.

തൊടുപുഴയില്‍ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയപ്പോഴാണ് ആസിഫ് അലി മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്. സിനിമാ സംഘനടകളില്‍ ദിലീപിനെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ആസിഫ് അലി പ്രതികരിച്ചു. ആരോപണവിധേയനായ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോടതി വിധി വരുമ്പോള്‍ അതിനെ അതിന്‍റേതായ രീതിയില്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നല്ലേ എല്ലാ സംഘടനകളും ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ആസിഫ് അലി ചോദിച്ചു.

ഇടുക്കി തൊടുപുഴ കുംഭങ്കല്‍ ബി ടി എം സ്കൂളിലാണ് രാവിലെ തന്നെ ആസിഫ് അലി വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയത്. സഹോദരന്‍ അസ്കര്‍ അലിയും ആസിഫിനൊപ്പം വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയിരുന്നു. തൊടുപുഴ നഗരസഭയിലെ പതിനേഴാം വാർഡിലെ വോട്ടറാണ് ആസിഫ് അലി.

"എന്ത് തിരക്കാണെങ്കിലും വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുടക്കാറില്ലെന്ന് ആസിഫ് അലി പറഞ്ഞു. ജനാധിപത്യത്തില്‍ വിശ്വാസമുണ്ട്. തന്‍റെ ചുറ്റും തെരഞ്ഞെടുപ്പും രാഷ്‌ട്രീയവുമുണ്ടെന്ന് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം താരം പറഞ്ഞു. കൂടെ കളിച്ചുവളര്‍ന്നവരാണ് ഇത്തവണ മത്സരിക്കുന്നതെന്ന പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എല്ലാവരും വളര്‍ന്നുവെന്നും പക്വതവന്നുവെന്നും തിരിച്ചറിയുന്ന അവസരം കൂടെയാണ്", ആസിഫ് അലി പറഞ്ഞു.

നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ ഒന്നു മുതൽ ആറു വരെ പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്നും അവർക്കെതിരെയുള്ള എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും തെളിഞ്ഞെന്നും എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് ജഡ്‌ജ് ഹണി എം.വർഗീസ് വിധിന്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. സുനിൽ എൻ.എസ്. (പൾസർ സുനി) - ഒന്നാം പ്രതി,മാർട്ടിൻ ആൻ്റണി - രണ്ടാം പ്രതി, ബി. മണികണ്ഠൻ - മൂന്നാം പ്രതി, വി.പി. വിജീഷ് - നാലാം പ്രതി, എച്ച്. സലിം (വടിവാൾ സലീം) - അഞ്ചാം പ്രതി, പ്രദീപ് - ആറാം പ്രതി എന്നിവരാണ് കുറ്റക്കാര്‍.

ആസിഫ് അലി (ETV Bharat)

ശിക്ഷാവിധി 12 ന് പറയും. കേസിൽ എട്ടാം പ്രതിയായിരുന്നു ദിലീപ്. ദിലീപിനെതിരെയുള്ള ഗൂഢാലോചനക്കുറ്റം തെളിഞ്ഞില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തിന്‍റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരന്‍ എന്ന് പ്രോസിക്യൂഷന്‍ ആരോപിക്കുന്ന എട്ടാം പ്രതിയായ ദിലീപിനെതിരെയും ബലാത്സംഗ കുറ്റം ചുമത്തിയിരുന്നു. ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയോടുള്ള വ്യക്തിവിരോധത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് ബലാത്സംഗത്തിന് ക്വട്ടേഷന്‍ നല്‍കിയതെന്നായിരുന്നു ദിലീപിനെതിരെയുള്ള കേസ്.

എന്നാല്‍ പ്രോസിക്യൂഷന്‍ കെട്ടിച്ചമച്ച തെളിവുകളാണ് കോടതിയില്‍ എത്തിയതെന്നായിരുന്നു ദിലീപിന്‍റെ വാദം. ദിലീപിനെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷന്‍ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് പോകുമെന്ന് അറിയിച്ചു. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ കുറ്റവിമുക്തനായതിന് പിന്നാലെ പൊലീസിനും മാധ്യമങ്ങൾക്കുമെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നടൻ ദിലീപ്. കേസിൽ നടന്ന യഥാർത്ഥ ​ഗൂഢാലോചന തനിക്കെതിരെയാണെന്ന് ദിലീപ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

Also Read:കോടതിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നു;നിയമം നീതിയുടെ വഴിക്ക് നീങ്ങട്ടെ, പ്രതികരിച്ച് അമ്മ അസോസിയേഷന്‍

TAGGED:

ACTRESS ASSAULT CASE
ASIF ALI
KERALA ACTRESS ASSAULT CASE VERDICT
ACTOR DILEEP ACQUITTED IN CASE
ASIF ALI ACTRESS ASSAULT CASE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.