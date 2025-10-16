ETV Bharat / entertainment

"ഏറ്റവും മോശം തലമുറയില്‍ ഏറ്റവും ശരിയായ വ്യക്‌തിയെ ഞാന്‍ കണ്ടെത്തി"; അര്‍ച്ചന കവി വിവാഹിതയായി

അര്‍ച്ചന കവിയും റിക് വര്‍ഗീസും വിവാഹിതയായി. അര്‍ച്ചന കവിയാണ് വിവാഹ വാര്‍ത്ത സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചത്. ഏറ്റവും മോശം തലമുറയില്‍ ഏറ്റവും ശരിയായ വ്യക്‌തിയെ കണ്ടെത്തി എന്ന് അര്‍ച്ചന.

Archana Kavi wedding (Dhanya Varma Instagram story)
നടി അര്‍ച്ചന കവി വീണ്ടും വിവാഹിതയായി. റിക് വര്‍ഗീസാണ് വരന്‍. അര്‍ച്ചന കവി തന്നെയാണ് വിവാഹ വാര്‍ത്ത സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും മോശം തലമുറയില്‍ ഏറ്റവും ശരിയായ വ്യക്‌തിയെ താന്‍ കണ്ടെത്തി എന്നാണ് തന്‍റെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് അര്‍ച്ചന കവി പറയുന്നത്.

ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാം സ്‌റ്റോറിയിലൂടെയാണ് അര്‍ച്ചന ഇക്കാര്യം പങ്കുവച്ചത്. "ഏറ്റവും മോശം തലമുറയില്‍ ഏറ്റവും ശരിയായ വ്യക്‌തിയെ ഞാന്‍ കണ്ടെത്തിയെന്ന് എനിക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാന്‍ കഴിയും. എല്ലാവര്‍ക്കും അതിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു," ഇപ്രകാരമാണ് അര്‍ച്ചന കുറിച്ചത്.

അതേസമയം അവതാരകയും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയുമായ ധന്യ വര്‍മയും അര്‍ച്ചനയുടെ വിവാഹ വാര്‍ത്ത സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. അര്‍ച്ചനയുടെ വിവാഹ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും ധന്യ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. "എന്‍റെ പ്രിയപ്പെട്ടവള്‍ വിവാഹിതയായി" എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടു കൂടിയാണ് ധന്യ ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാമില്‍ പോസ്‌റ്റ് പങ്കുവച്ചത്.

ഇതിന് പിന്നാലെ നിരവധി പേരാണ് അര്‍ച്ചനയ്‌ക്കും റിക്കിനും ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് രംഗത്തെത്തിയത്. അര്‍ച്ചനയുടെ രണ്ടാം വിവാഹമാണിത്. കൊമേഡിയന്‍ അബീഷ് മാത്യുവായിരുന്നു ആദ്യ ഭര്‍ത്താവ്. 2016ല്‍ വിവാഹിതരായ അര്‍ച്ചനയും അബീഷും 2021ല്‍ വേര്‍പിരിഞ്ഞിരുന്നു.

'നീലത്താമര' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അര്‍ച്ചന വെള്ളിത്തിരയില്‍ എത്തുന്നത്. ശേഷം 'മമ്മി ആന്‍റ്‌ മീ', 'സോള്‍ട്ട് ആന്‍റ് പെപ്പര്‍', 'ഹണീ ബി' തുടങ്ങി നിരവധി സിനിമകളില്‍ തിളങ്ങിയ താരം ഇടക്കാലത്ത് സിനിമയില്‍ നിന്നും വിട്ടുനിന്നിരുന്നു. പത്ത് വര്‍ഷത്തെ ഇടവേളയ്‌ക്ക് ശേഷം ടൊവിനോ തോമസിന്‍റെ 'ഐഡന്‍റിറ്റി' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അര്‍ച്ചന വീണ്ടും സിനിമയിലെത്തുന്നത്.

