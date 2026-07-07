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അമ്മയിലെ പ്രശ്‌നം; ശ്വേത മേനോന്‍റെ ഹര്‍ജിയില്‍ കക്ഷിചേരാന്‍ അന്‍സിബ

കോടതിയുടെ മുൻ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും അപേക്ഷയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ANSIBA AMMA ISSUES SHWETA MENON AMMA AD HOC COMMITTEE
Ansiba Hassan. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 7, 2026 at 11:50 AM IST

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എറണാകുളം: അമ്മ അഡ്ഹോക്ക് കമ്മറ്റിക്കെതിരായ ശ്വേത മേനോന്‍റെ ഹർജിയിൽ കക്ഷി ചേരുന്നതിനായി നടി അൻസിബ അപേക്ഷ നൽകി. എറണാകുളം മുൻസിഫ് കോടതിയിലാണ് അപേക്ഷ നൽകിയത്. തന്‍റെ ഭാഗം കൂടി കേള്‍ക്കണമെന്ന് താരം അപേക്ഷയില്‍ പറയുന്നു. കോടതിയുടെ മുൻ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും അപേക്ഷയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ശ്വേതയുടെ ഹര്‍ജിയില്‍ അഡ്‌ഹോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം കോടതി നേരത്തെ തടഞ്ഞിരുന്നു. കോടതിയെടുക്കുന്ന തീരുമാന പ്രകാരമായിരിക്കും ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുക. കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്‍റായ രമേഷ്‌ പിഷാരടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജിവയ്‌ക്കുകയും ചെയ്‌തു. പിന്നാലെ വീണ്ടും ശ്വേത മോനോന്‍ സജീവമാകാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് അന്‍സിബയുടെ അപേക്ഷ നല്‍കാനുള്ള നീക്കം.

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ANSIBA
AMMA ISSUES
SHWETA MENON
AMMA AD HOC COMMITTEE
ACTRESS ANSIBA PETTITION

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