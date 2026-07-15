'ഉത്തരവാദികളെ വെറുതെ വിടില്ല, ആരായാലും ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും! കേസ് കൊടുക്കുന്നു'; അന്ന രേഷ്മ രാജന്
സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ അശ്ലീല ചിത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചതിനെതിരെ നിയമനടപടിക്കൊരുങ്ങി നടി അന്ന രേഷ്മ രാജന്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 15, 2026 at 2:13 PM IST
തന്റെ ഫോട്ടോ മോശമായി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രചരിപ്പിച്ചതിനെതിരെ രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി അന്ന രേഷ്മ രാജന്. വ്യാജ ചിത്രം പുറത്തുവിട്ട ഇന്സ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങളും നടി വെളിപ്പെടുത്തി. ഇതിനെതിരെ കൃത്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും കേരള പൊലീസിനോടും സൈബര് സെല്ലിനോടും അന്ന ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അന്നയുടെ വാക്കുകള്
"എന്റെ സൽപ്പേരിന് കളങ്കം വരുത്തുക എന്ന ദുരുദ്ദേശ്യത്തോടെ, ഈ ചിത്രം അശ്ലീലകരവും അപകീർത്തികരവുമായ രീതിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ലജ്ജാകരവും, അംഗീകരിക്കാനാവാത്തതും, എന്റെ സ്വകാര്യതയുടെയും അന്തസ്സിന്റെയും ഗുരുതരമായ ലംഘനവുമാണ്.
ഞാൻ ഈ അക്കൗണ്ട് ഔദ്യോഗികമായി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, കൂടാതെ ബാധകമായ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒരു പൊലീസ് പരാതി ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഈ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഉള്ളടക്കം ഉണ്ടാക്കുകയോ പങ്കുവയ്ക്കുകയോ ചെയ്തവർ ആരായാലും ഉത്തരം പറയേണ്ടിവരും. നിയമപരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും, നീതി ഉറപ്പാക്കും വരെ ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകും.
ദയവായി ഇത്തരം അധിക്ഷേപകരമായ ഉള്ളടക്കത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ പങ്കുവയ്ക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.",– അന്ന രേഷ്മ രാജന് കുറിച്ചു.
എഡിറ്റ് ചെയ്ത ചിത്രം പങ്കുവച്ചാണ് നടി രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയത്. നേരത്തെയും അന്നയുടെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയും നടി കടുത്ത വിമര്ശനവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. ലിച്ചി എന്ന വിളിപ്പേരുള്ള അന്ന രാജന് ഉദ്ഘാടന വേദികളിലെ വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ പേരില് സോഷ്യല് മീഡിയയില് നിരന്തരമായി വിമര്ശനങ്ങള് നേരിടാറുണ്ട്.
ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശേരി സംവിധാനം ചെയ്ത അങ്കമാലി ഡയറീസ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അന്ന രാജന് വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് എത്തിയത്. ഈ ചിത്രത്തില് ലിച്ചി എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് താരം എത്തിയത്. ഇതോടെ ലിച്ചി എന്ന പേരിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകര്ക്കിടയില് നിന്ന് ലഭിച്ചത്. സിനിമയിൽ വരുന്നതിനു മുമ്പ് നഴ്സ് ആയി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു അന്ന.
ലാൽ ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ‘വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം’, ‘മധുരരാജ’, ‘അയ്യപ്പനും കോശിയും’ തുടങ്ങിയ ശ്രദ്ധേയമായ ചിത്രങ്ങളിലും അന്ന അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാവീദ് എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് അന്ന ഒടുവില് വേഷമിട്ടത്. രജനികാന്ത് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ജയിലര് 2 ആണ് അന്ന രാജന് വേഷമിടുന്ന പുതിയ ചിത്രം. താരത്തിന്റെ തമിഴ് അരങ്ങേറ്റ ചിത്രം കൂടിയാണിത്.