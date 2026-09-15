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'20-ല്‍ കണ്ടു, 30-ല്‍ വിവാഹം'; അഹാന കൃഷ്‌ണയും നിമിഷ് രവിയും വിവാഹിതരായി, ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കിട്ട് താരം

അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്ന സ്വകാര്യ ചടങ്ങായാണ് വിവാഹം നടന്നത്. വിവാഹത്തിനു മുന്നോടിയായി കഴിഞ്ഞദിവസം പ്രീ വെഡിങ് ചടങ്ങുകളും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു

Ahaana Krishna and Nimish Ravi Get Married
അഹാന കൃഷ്‌ണ- നിമിഷ് രവി വിവാഹ ചിത്രങ്ങള്‍ (instagram.com/ahaana_krishna/)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 15, 2026 at 7:50 PM IST

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ലച്ചിത്ര താരം അഹാന കൃഷ്ണനെയും ചായാഗ്രാഹകൻ നിമിഷ് രവിയും വിവാഹിതരായി. സെപ്റ്റംബർ 13ന് തിരുവനന്തപുരം കോവളത്തുള്ള സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിൽ വച്ചായിരുന്നു വിവാഹ ചടങ്ങ്. ഇരുവരും ഒന്നായ നിമിഷങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ താരങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിവാഹ ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാന്‍ നടന്‍ ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ എത്തിയിരുന്നു. ‘20-ാം വയസ്സിൽ കണ്ടുമുട്ടി, 30-ാം വയസ്സിൽ വിവാഹം കഴിച്ചു! എൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്ത്, കാമുകൻ, പങ്കാളി, കംഫര്‍ട്ട് പില്ലോ, കപ് കേക്ക്. ഒടുവിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവ്! നിനക്കൊപ്പമുള്ളപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് എപ്പോഴും ശാന്തവും മനോഹരവുമാണ്. ഒരുമിച്ച് വയസ്സനാകാനും നമ്മുടേതായ ഒരു ലോകം പടുത്തുയർത്താനും... ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരേ ടീമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ!' വിവാഹ ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ച് അഹാന സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍ കുറിച്ചു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി, ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നം അതേപടി യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ ഒരുപാട് പേർ എന്നോടൊപ്പം കൈകോർത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു- അമ്മുനിമ്മു ഹാഷ്ടാഗോടെ അഹാന കുറിച്ചു.

Ahaana Krishna and Nimish Ravi Get Married
അഹാന കൃഷ്‌ണ- നിമിഷ് രവി വിവാഹ ചിത്രം (instagram.com/ahaana_krishna/)

അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്ന സ്വകാര്യ ചടങ്ങായാണ് വിവാഹം നടന്നത്. വിവാഹത്തിനു മുന്നോടിയായി കഴിഞ്ഞദിവസം പ്രീ വെഡിങ് ചടങ്ങുകളും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ കൂടിയായ അഹാന കൃഷ്ണയും ഛായാഗ്രഹകൻ നിമിഷ് രവിയുമായുള്ള സൗഹൃദം ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇരുവരും വിവാഹിതരാകാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള സൂചനയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറച്ചുനാളുകൾക്കു മുൻപ് ചർച്ചയായി.

ടോവിനോ തോമസും അഹാന കൃഷ്ണയും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച ലൂക്കാ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് നിമിഷ് രവി സ്വതന്ത്ര ഛായാഗ്രഹനായി മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. പിന്നീട് കുറുപ്പ് ലോക തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ വിലപിടിപ്പുള്ള ക്യാമറമാനായി മാറുന്നു. അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ സൂര്യ നായകനായ വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ് എന്ന ചിത്രത്തിനു വേണ്ടിയും ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചത് നിമിഷായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്ന ജയ് ഹനുമാൻ, ഉടൻ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്ന ലോക രണ്ടാം ഭാഗം തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെയും ഛായാഗ്രഹകൻ നിമിഷ് രവി തന്നെയാണ്.

Ahaana Krishna and Nimish Ravi Get Married
അഹാന കൃഷ്‌ണ- നിമിഷ് രവി വിവാഹ ചിത്രം (instagram.com/ahaana_krishna/)
നിമിഷ് രവിയുടെയും അഹാന കൃഷ്ണയുടെയും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിരവധി തെന്നിന്ത്യൻ താരങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു. നടൻ റിഷഭ് ഷെട്ടിയും കുടുംബവും പ്രധാന അതിഥികളായി. നിലവിൽ നിമിഷ് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്ന ജയ് ഹനുമാൻ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ നായകനാണ് റിഷഭ്. Conclusion:

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AHAANA KRISHNA
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