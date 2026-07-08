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അന്‍സിബ ഹസന്‍റെ പരാതി; മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം തേടി ടിനി ടോം

അന്‍സിബയുടെ പരാതിയില്‍ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം തേടി ടിനി ടോം. ജാമ്യാപേക്ഷ നല്‍കിയത് എറണാകുളം സെഷന്‍സ് കോടതിയില്‍.

ANSIBA AND TINI TOM ANSIBA HASSAN AMMA TINI TOM CASE UPDATES
Ansiba Hassan and Tini tom. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 8, 2026 at 12:22 PM IST

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എറണാകുളം: നടി അന്‍സിബ ഹസന്‍റെ പരാതിയില്‍ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം തേടി നടന്‍ ടിനി ടോം. എറണാകുളം സെഷന്‍സ് കോടതിയിലാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ നല്‍കിയത്. അന്‍സിബയുടെ പരാതിയില്‍ കടവന്ത്ര പൊലീസാണ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌തത്. നടിക്കെതിരെയുള്ള ജിഹാദി പരാമര്‍ശത്തിനെതിരെയാണ് കേസ്.

സ്‌ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കല്‍, ലൈംഗിക ചുവയോടെയുള്ള പെരുമാറ്റം, മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തല്‍ എന്നീ വകുപ്പുകളാണ് ടിനി ടോമിനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. കോടതിയുടെ നിര്‍ദേശത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ടിനി ടോമിനെതിരെ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌തത്.

നേരത്തെ അമ്മയില്‍ പരാതികള്‍ ഉന്നയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും തുടര്‍ നടപടികളൊന്നുമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് അന്‍സിബ നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോയത്. തന്നെ മതം മാറ്റാന്‍ ശ്രമിച്ചൂവെന്നും വംശീയവും വ്യക്തിപരവുമായി അധിക്ഷേപിച്ചെന്നും നടി പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. നേരത്തെ പൊലീസില്‍ പരാതിപ്പെട്ടെങ്കിലും ടിനി ടോമിനെതിരെ നടപടിയുണ്ടായില്ല. ഇതിന് പിന്നാലെ അന്‍സിബ ഹസന്‍ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് കേസെടുക്കാന്‍ കോടതി പൊലീസിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്.

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