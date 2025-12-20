സ്നേഹിച്ചും കലഹിച്ചും അവര്! ജന്മദിനത്തില് അച്ഛന്റെ വിയോഗം; വിങ്ങിപ്പൊട്ടി ധ്യാന് ശ്രീനിവാസന്
തന്റെ 37 ാം ജന്മദിനത്തിലാണ് പിതാവ് ശ്രീനിവാസന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗ വാര്ത്ത ധ്യാന് ശ്രീനിവാസനെ തേടിയെത്തുന്നത്.
മലയാള സിനിമാ മേഖലയ്ക്ക് തീരാനഷ്ടമാണ് നടന് ശ്രീനിവാസന്റെ മരണം. എന്നാല് തന്റെ ജന്മദിനത്തില് അച്ഛന്റെ വേര്പാട് സംഭവിച്ചത് ധ്യാനിനെ സങ്കടക്കടലിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ധ്യാനിന്റെ 37 ാം ജന്മദിനമായ ഡിസംബര് 20 നാണ് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ നടന് ശ്രീനിവാസനും വിട പറയുന്നത്.
സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ധ്യാന് കോഴിക്കോട്ടായിരുന്നു. അച്ഛന്റെ അപ്രതീക്ഷിതമായ വിയോഗ വാര്ത്തയറിഞ്ഞ് രാവിലെ പതിനൊന്നരയോടെയാണ് ധ്യാന് ശ്രീനിവാസന് കണ്ടനാട്ടെ വീട്ടില് എത്തിയത്. ചേതനയറ്റ അച്ഛന്റെ ശരീരത്തിന് മുന്നില് നിന്ന് ധ്യാന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. ധ്യാനിനെ കണ്ടതോടെ അമ്മ വിമലയ്ക്കും സങ്കടം അടക്കാന് കഴിഞ്ഞില്ല. കണ്ടുനില്ക്കുന്നവര്ക്കു പോലും ആശ്വസിപ്പിക്കാന് പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു.
ശ്രീനിവാസനും ധ്യാനും തമ്മിലുള്ള അച്ഛന് - മകന് ബന്ധത്തെ ഏറെ രസത്തോടെയാണ് മലയാളികള് നോക്കികണ്ടത്. പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും കലഹിച്ചും മുന്നോട്ടു പോയ അച്ഛനെയും മകനേയും നോക്കി നില്ക്കാന് മലയാളികള് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. പൊതുയിടങ്ങളില് ധ്യന് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളോട് നര്മരസത്തില് പലപ്പോഴും ശ്രീനിവാസന് വിമര്ശിച്ചിരുന്നു.
ശ്രീനിവാസനെ പോലെ തനിക്ക് നേരെ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് കുറിക്കൊള്ളുന്ന മറുപടികള് ധ്യന് ശ്രീനിവാസന്റെയും ശൈലിയാണ്. അത് പല അഭിമുഖങ്ങളിലും പൊതുപരിപാടികളിലും പ്രകടമാകാറുമുണ്ട്.
ഹോക്കി താരം ധ്യാന് ചന്ദിനോടുള്ള ആരാധന കൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ മകന് ധ്യാന് എന്ന് പേരിട്ടതെന്ന് ശ്രീനിവാസന് ഒരു ചടങ്ങില് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വിനീതിനും പേര് നല്കിയത്. താന് ഹൈസ്കൂളില് പഠിക്കുന്നതിനിടയില് സ്പോര്ട്സ് വാര്ത്തകള് വായിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും അക്കാലത്ത് വിനീത് കുമാര് എന്ന ഹോക്കിതാരമുണ്ടായിരുന്നു. തനിക്ക് ആദ്യമൊരു മകന് ഉണ്ടായപ്പോള് വിനീത് കുമാറിന്റെ കുമാര് വെട്ടിയാണ് പേരിട്ടതെന്നും ശ്രീനിവാസന് പറയുകയുണ്ടായി.
പൊതുയിടങ്ങളില് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോള് വിനീത് ശ്രീനിവാസന് പൊതുവേ സൗമ്യതയോടെയാണ് പെരുമാറുന്നത്. എന്നാല് അച്ഛന് ശ്രീനിവാസന്റെ നര്മരസത്തിലുള്ള വിമര്ശനവും കുറി കൊള്ളുന്ന മറുപടിയുമൊക്കെ പകര്ത്തിയ ആളാണ് ധ്യാന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛന്റെ മകന് തന്നെ എന്ന പേര് ധ്യാന് സമ്പാദിച്ചു. എന്നാല് ധ്യാനിനോട് ഏറ്റവും കൂടുതല് വഴക്കിട്ടതും വിമര്ശിച്ചതുമൊക്കെ ശ്രീനിവാസന് തന്നെയായിരുന്നു.
ഇടയ്ക്ക് മദ്യപാനം ലഹരിയാക്കിയിരുന്ന സമയത്ത് അച്ഛന് വീട്ടില് നിന്ന് പുറത്താക്കിയതിനെ കുറിച്ചും ആ സമയം അച്ഛനെ ചീത്ത വിളിച്ചതും വീട്ടില് നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന കാര്യമൊക്കെ ധ്യാന് ഇതിനിടെ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ലവ് ആക്ഷന് ഡ്രാമയിലെ നിവിന് പോളിയെ പോലെയായിരുന്നു താനെന്നും ധ്യാന് പറഞ്ഞു. പഠനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അച്ഛനുമായി തെറ്റി പിരിഞ്ഞെന്നും ധ്യാന് പറയുകയുണ്ടായി. കുഞ്ഞു വന്നതോടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാം മാറി. തന്റെ റീ ഹാബ് ആണ് ഈ സിനിമകള് എന്നും ഒരു ദിവസംപോലും സിനിമ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ല. ആ റീ ഹാബിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് താനെന്നും ധ്യാന് പറഞ്ഞു.
