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'ചില യാത്രകൾ തികച്ചും അസാധാരണമാണ്'; മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്‌യെ നേരില്‍ കണ്ട് ശിവകാര്‍ത്തികേയനും വരലക്ഷ്‌മിയും

വിജയ്‌യെ നേരില്‍ കാണാന്‍ വരലക്ഷ്‌മി ശരത് കുമാറും ഭർത്താവ് നിക്കോളായ് സച്‌ദേവുമാണ് എത്തിയത്.

SHIVAKARTHIKEYAN MEETS VIJAY VARALAXMI SARATHKUMAR TAMILNADU CM VIJAY THALAPATHY VIJAY
Sivakarthikeyan and Varalakshmi meets CM Vijay (Photo: Instagram)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 16, 2026 at 3:42 PM IST

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മിഴ് സൂപ്പര്‍ താരത്തില്‍ നിന്ന് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന പദവിയിലേക്ക് നടന്‍ വിജയ്‌യുടെ യാത്ര ഒരു സിനിമ കാണുന്നത് പോലെയാണ് ആരാധകരും സിനിമാ ലോകവും കണ്ടത്. സിനിമാ ജീവിതത്തോട് പൂര്‍ണമായും വിട പറഞ്ഞാണ് വിജയ്‌ രാഷ്‌ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി ജോസഫ് വിജയ്‌യെ നേരില്‍ കാണാനും ആശംസകള്‍ അറിയിക്കാനും സിനിമാ ലോകത്തുള്ളവും സുഹൃത്തുക്കളുമടക്കം നിരവധി പേര്‍ എത്തിയിരുന്നു.

ഒടുവിലിതാ നടന്‍ ശിവകാര്‍ത്തികേയനും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെത്തി ആശംസകള്‍ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പൂച്ചെണ്ട് നല്‍കിയാണ് താരം വിജയ്‌യെ അനുമോദിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ശിവകാര്‍ത്തികേയന്‍ തന്നെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിത്രങ്ങളോടൊപ്പം ശിവകാര്‍ത്തികേയന്‍ കുറിച്ച വാക്കുകളാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചയായിരിക്കുന്നത്.

വെള്ളിത്തിരയില്‍ നിന്ന് രാഷ്‌ട്രീയത്തിലേക്കും തുടര്‍ന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്കുമുള്ള വിജയ്‌യുടെ യാത്രയെ അസാധാരണം എന്നാണ് ശിവകാര്‍ത്തികേയന്‍ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധവും സ്നേഹവും വ്യക്തമാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പ്.

"ഹൃദയങ്ങളെ രസിപ്പിക്കുന്നത് മുതൽ സംസ്ഥാനത്തെ നയിക്കുന്നത് വരെ… ചില യാത്രകൾ തികച്ചും അസാധാരണമാണ്. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ് സാറിനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു ബഹുമതിയായി കരുതുന്നു.

രസിഗൻ എക്സ്പ്രസ് മുതൽ, വിജയ് അവാർഡ് വേദി വരെ, ഗോട്ട് സിനിമയിൽ ഒന്നിച്ച് സ്ക്രീൻ പങ്കിട്ടത് മുതൽ... ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള ഈ നിമിഷം വരെ, സാർ. ഇത് എപ്പോഴും ഏറ്റവും സവിശേഷമായ ഒന്നായിരിക്കും. ആ സഹോദരബന്ധം, ആ ആത്മബന്ധം തുടരുന്നു. തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജോസഫ് വിജയ്‌യോടൊപ്പം", ശിവ കാർത്തികേയൻ കുറിച്ചു.

അതേസമയം വിജയ്‌യെ നേരില്‍ കാണാന്‍ വരലക്ഷ്‌മി ശരത് കുമാറും ഭർത്താവ് നിക്കോളായ് സച്‌ദേവും എത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്‍റെ ചിത്രങ്ങള്‍ വരലക്ഷ്മി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

താന്‍ കടുത്ത വിജയ്‌ ആരാധികയാണെന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് താരത്തിന്‍റെ വൈകാരിക കുറിപ്പ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വിജയ് നായകനായ 'സർക്കാർ' എന്ന ചിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വില്ലൻ വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്തത്തിന്‍റെ ഓർമകളും വരലക്ഷ്‌മി പങ്കിട്ടു.

വരലക്ഷ്മിയുടെ കുറിപ്പിന്‍റെ പൂർണരൂപം:

"ഈ പോസ്റ്റിൽ എന്ത് എഴുതണം എന്ന് ഞാൻ കുറേ ആലോചിച്ചു. പക്ഷേ, ഇതിനോടകം തന്നെ എല്ലാവരും എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ.. അതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം പറയാം..

ആളുകൾ നൂറു കൂട്ടം വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും.. പക്ഷേ ഒടുവിൽ, വിജയം നമ്മുടെ സ്വന്തം സി. ജോസഫ് വിജയ്ക്കാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്, ആ പദവിയിൽ അദ്ദേഹം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും..!!

കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ആർക്കും എളുപ്പമാണ്. എന്നാൽ ആദ്യത്തെ ശ്രമത്തിൽ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിന് അസാധാരണമായ ധൈര്യവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും തമിഴ് ജനതയുടെ അളവറ്റ സ്നേഹവും വേണം..! ഈ വലിയ ജനവിധിയെ നമുക്ക് ആദരവോടെ നെഞ്ചിലേറ്റാം.

വാക്കുകളേക്കാൾ ശക്തി പ്രവർത്തികൾക്കാണല്ലോ. സദാസമയവും കുറ്റങ്ങൾ മാത്രം തിരയുന്നവരോട് കാലം മറുപടി പറയും. അതുവരെ, അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് കാണാൻ നമുക്ക് അൽപം ക്ഷമയോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും പിന്തുണയോടെയും കാത്തിരിക്കാം. ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് സാർ.. അന്നും ഇന്നും ഞാൻ ഒരു കടുത്ത "വിജയ് വെറിയൻ" തന്നെയാണ്!

ഞങ്ങളെ കാണാനും ഇത്രയധികം സമയം ഞങ്ങൾക്കായി നീക്കിവച്ചതിനും ഒരുപാട് നന്ദി. ‘സർക്കാർ’ സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചിരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു.. ഇതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ നിയോഗമെന്ന്. അന്നും ഇന്നും ആ വിനയത്തിനും സ്നേഹത്തിനും ഒരു മാറ്റവുമില്ല..

.തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന ആ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ ഞാൻ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഈശ്വരൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സാർ.. നിങ്ങളുടെ ഈ പുതിയ വഴിയിൽ തമിഴ്നാട് കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കുതിക്കട്ടെ.",വരലക്ഷ്മി കുറിച്ചു.

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SHIVAKARTHIKEYAN MEETS VIJAY
VARALAXMI SARATHKUMAR
TAMILNADU CM VIJAY
THALAPATHY VIJAY
SHIVAKARTHIKEYAN MEETS CM VIJAY

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