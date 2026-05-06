ETV Bharat / entertainment

നടൻ സന്തോഷിൻ്റെ സംസ്‌കാരം തൃശൂരിൽ; ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ച് പ്രമുഖർ

പത്തനംതിട്ടയിൽ വച്ചാണ് സന്തോഷും ഭാര്യയും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറും ട്രക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം നടന്നത്. ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ സന്തോഷ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു.

Actor Santosh K Nair Celebrities pay tribute Santosh Santosh road Accident നടൻ സന്തോഷിൻ്റെ മരണം
നടൻ സന്തോഷിൻ്റെ സംസ്‌കാരം തൃശൂരിൽ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 6, 2026 at 1:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തൃശൂർ: വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച നടൻ സന്തോഷ് കെ നായരുടെ സംസ്‌കാരം ഇന്ന് തൃശൂരിൽ നടക്കും. ഗുരുവായൂരിലെ വീട്ടിലെ പൊതു ദർശനത്തിനുശേഷം തൃശൂർ പാറമേക്കാവ് ശാന്തി ഘട്ടിൽ സംസ്‌കാരം നടക്കും.
നടനെ അവസാനമായി കാണാൻ സിനിമ, സാംസ്‌കാരിക, രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധിപേർ ഗുരുവായൂരിലെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി.

പത്തനംതിട്ടയിൽ വച്ചാണ് സന്തോഷും ഭാര്യയും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറും ട്രക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം നടന്നത്. ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ സന്തോഷ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ ഭാര്യ രാജലക്ഷ്‌മിക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഇവർ നിലവിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

മെയ് അഞ്ചിന് പുലർച്ചെയാണ് ദാരുണമായ അപകടം സംഭവിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കോട്ടയത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു ഇവർ. സന്തോഷ് സഞ്ചരിച്ച കാർ പൂർണമായും നിയന്ത്രണം വിട്ടു. തുടർന്ന് എതിരെ വന്ന പാഴ്‌സല്‍ ലോറിയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗം പൂർണമായി തകർന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കാർ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് നാട്ടുകാർ ഇരുവരെയും പുറത്തെടുത്തത്. തുടർന്ന് ഉടൻതന്നെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും സന്തോഷിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. പുലർച്ചെയായതിനാൽ ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് അപകടകാരണമെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.

അപകടം നടന്നയുടൻ അഗ്നിരക്ഷാസേനയും പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു. ലോറി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. അപകട കാരണം മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഏനാത്ത് പൊലീസിനാണ് നിലവിൽ അന്വേഷണ ചുമതല.

സിനിമയിലെ സജീവ സാന്നിധ്യം

തിരുവനന്തപുരം പേട്ട സ്വദേശിയാണ് സന്തോഷ്. 1982ൽ പിജി വിശ്വംഭരൻ സംവിധാനം ചെയ്‌ത 'ഇത് നമ്മുടെ കഥ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. തുടർന്ന് 1980കളുടെ പകുതിയോടെ അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമയിൽ സജീവമായി. നടൻ മോഹൻലാലിൻ്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്താണ് സന്തോഷ്. തിരുവനന്തപുരം എംജി കോളജിൽ ഇരുവരും ഒന്നിച്ചാണ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത്.

നടൻ സന്തോഷിൻ്റെ സംസ്‌കാരം തൃശൂരിൽ (ETV Bharat)

'വിഷ്‌ണുലോകം', 'ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട്' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയ വേഷങ്ങൾ ചെയ്‌തു. 'പിൻനിലാവ്' എന്ന ചിത്രത്തിലെ ബഷീർ എന്ന കഥാപാത്രം വലിയ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. 'ഏപ്രിൽ 18' എന്ന സിനിമയിലെ ജേക്കബ് എന്ന കഥാപാത്രവും ജനശ്രദ്ധ നേടി. സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹം ഇതിനകം നൂറിലധികം കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകി. ദിലീപ് നായകനായ 'റൺവേ' എന്ന സിനിമയിലെ വില്ലൻ വേഷം ഏറെ പ്രശംസ നേടി. 2014ന് ശേഷം മലയാള സിനിമയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വലിയൊരു ഇടവേളയെടുത്തു. പിന്നീട് ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 2021ലാണ് അദ്ദേഹം അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് തിരികെ എത്തിയത്. നിലവിൽ തിയേറ്ററുകളിൽ മികച്ച പ്രതികരണം നേടുന്ന 'മോഹിനിയാട്ടം' എന്ന ചിത്രമാണ് അവസാനമായി ചെയ്‌തത്.

Also Read: നടന്‍ ജീവയുടെ പിതാവും പ്രശസ്‌ത നിര്‍മാതാവുമായ ആര്‍ ബി ചൗധരി വാഹനാപകടത്തില്‍ മരിച്ചു

TAGGED:

ACTOR SANTOSH K NAIR
CELEBRITIES PAY TRIBUTE SANTOSH
SANTOSH ROAD ACCIDENT
നടൻ സന്തോഷിൻ്റെ മരണം
ACTOR SANTOSH K NAIR FUNERAL

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.