വിജയ്യെ സെറ്റില് നിന്ന് കാണാതായി, അന്വേഷിച്ചു, ഒടുവിലതാ തൊട്ടുപിന്നില്: സിനിമാ ജീവിതം പറഞ്ഞ് നടൻ ശങ്കരനാരായണൻ
ജന്മം കൊണ്ട് മലയാളിയെങ്കിലും വേരുകള് തമിഴ്നാട്ടില്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തമിഴ് സിനിമയിലേക്ക് എത്താൻ ഭാഷ പ്രശ്നമായില്ല. വിജയ്യുടെ പിതാവായി അഭിനയിക്കാനും ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. മനസ് തുറന്ന് ശങ്കരനാരായണൻ.
Published : May 15, 2026 at 4:49 PM IST
അക്കി വിനായക്
തമിഴിലും മലയാളത്തിലുമായി മുപ്പതോളം സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ച കലാകാരനാണ് ശങ്കരനാരായണൻ. പേര് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പം മനസിലാകാത്ത മലയാളികളോട് തുപ്പാക്കി എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിൽ വിജയ്യുടെ പിതാവിന്റെ വേഷം അവതരിപ്പിച്ച കലാകാരൻ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയാൽ പേരിലെ അപരിചിതത്വം വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറും. രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം പറയാനില്ല എങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചരിത്രവിജയം നേടി മുഖ്യമന്ത്രി കസേര വരെ എത്തിയ വിജയ്യുടെ ജൈത്രയാത്രയിൽ സന്തുഷ്ടനാണ് ശങ്കരനാരായണനും.
സിനിമ ശങ്കരനാരായണന്റെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല. സ്വതന്ത്ര നാടക ഭക്താവായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലത്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായി ലഭിച്ചതാണ് സിനിമ അവസരങ്ങൾ. പിന്നീട് തുടരെ തുടരെ മുപ്പതോളം സിനിമകൾ. അതിൽ തമിഴ് സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടംപിടിച്ച ചിത്രങ്ങളും ഉണ്ട്. മലയാളത്തിൽ ഒരേയൊരു സിനിമയിൽ മാത്രമാണ് ശങ്കരനാരായണൻ വേഷമിട്ടിട്ടുള്ളത്. 2020 ഓടെ കലാ ജീവിതത്തിന് താൽക്കാലിക ഇടവേള നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതിന് പിന്നിലും ശങ്കരനാരായണന് കാരണങ്ങളുണ്ട്. വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് ശങ്കരനാരായണൻ ഇടിവി ഭാരത് പ്രേക്ഷകരോട് സംസാരിക്കുകയാണ്.
ജോലിയുടെ ഭാഗമായാണ് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും ചെന്നൈയിലേക്ക് തീവണ്ടി കയറുന്നത്. കേരളത്തിലാണ് ജനനം എങ്കിലും കുടുംബവേര് തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ഭാഷ ഒരു പ്രശ്നമായില്ല. ജോലിയോടൊപ്പം തമിഴ് സ്വതന്ത്ര നാടകങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. കൂട്ടായ്മകളുടെ ഭാഗമായും സ്വതന്ത്രമായും ഇൻഡിപെൻഡൻഡ് നാടകങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ശങ്കരനാരായണൻ അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.
തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ടെലിവിഷൻ ഷോ ആയിരുന്നു നാളയ ഇയക്കുണർ. അതായത് നാളത്തെ സംവിധായകൻ എന്നർഥം. തമിഴ് സിനിമയിലെ പ്രശസ്തരായ കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ്, നളൻ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ഈ റിയാലിറ്റി ഷോയിലൂടെ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വന്നവരാണ്. ശങ്കരനാരായണൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന നാടക ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതൃസ്ഥാനീയനും അടുത്ത സുഹൃത്തുമായ ജ്ഞാനി ശങ്കറിന് ഈ റിയാലിറ്റി ഷോയിലെ ഒരു മത്സരാർഥി തന്റെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ അഭിനയിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷേ ആ അവസരം അദ്ദേഹം സ്നേഹപൂർവ്വം നിഷേധിക്കുകയും ശങ്കരനാരായണന്റെ പേര് പകരം നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.
അങ്ങനെയാണ് നാടകമേഖലയിൽ നിന്നും ക്യാമറകളുടെ ലോകത്തേക്ക് ശങ്കരനാരായണൻ ചവിട്ടി കയറുന്നത്. തുടർന്ന് പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ നാളൻ അടക്കമുള്ളവരുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളിൽ അഭിനയിച്ചു. ആ ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ കണ്ടിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ എ ആർ മുരുഗദോസ് ഏഴാം അറിവ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഒരു വേഷം അവതരിപ്പിക്കാൻ ശങ്കരനാരായണനെ ക്ഷണിക്കുന്നത്. ശ്രുതി ഹാസനോടൊപ്പം അഭിനയിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ രംഗം മാത്രം. തുടർന്ന് തൊട്ടടുത്ത വർഷം തന്നെ തുപ്പാക്കി എന്ന സിനിമയിൽ വിജയ്യുടെ പിതാവായിട്ട് വേഷമിടാൻ എ ആർ മുരുകദോസിന്റെ ഓഫിസിൽനിന്ന് ക്ഷണം ലഭിക്കുന്നു.
ഒരുതരത്തിലുമുള്ള താരജാഡയും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിത്വമാണ് നടൻ വിജയ് എന്ന് ശങ്കരനാരായണൻ പറയുകയുണ്ടായി. ഒരു സൂപ്പർതാര സിനിമയുടെ എല്ലാ ബഹളങ്ങളും പ്രതീക്ഷിച്ചു തന്നെയാണ് ബോംബെയിലേക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങിനായി വണ്ടി കയറിയത്. പക്ഷേ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും നേരെ വിപരീതമായിരുന്നു സാഹചര്യങ്ങൾ. വളരെ ശാന്തവും ലളിതവുമായ അന്തരീക്ഷം. വിജയ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ പെണ്ണുകാണൽ സീനാണ് തുപ്പാക്കി എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ആദ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ സീൻ അഭിനയിക്കാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുമ്പോൾ നടൻ വിജയ്യെ അവിടെയൊന്നും കാണാനില്ല.
ശങ്കരനാരായണൻ അദ്ദേഹത്തെ അന്വേഷിച്ചു. പക്ഷേ വളരെ ശാന്തനായി ഒന്നും മിണ്ടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊട്ടു പിന്നിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു വിജയ്. വിജയ്യോടൊപ്പം അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്റെ പ്രകടനത്തെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു എന്നും ശങ്കരനാരായണൻ പറഞ്ഞു. ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഇടവേളകളിൽ തങ്ങളോടൊപ്പം വന്നിരുന്ന സമയം ചെലവഴിക്കാനും സംസാരിക്കാനും വിജയ് സമയം കണ്ടെത്തി. ഒരു സെൽഫി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഫോണെടുത്ത് ഫോട്ടോ എടുത്തു തന്നതെന്ന് ശങ്കരനാരായണൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു.
പിന്നീട് തുടർച്ചയായി മുപ്പതോളം സിനിമകൾ. അവസരങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഓരോ സിനിമ കഴിയുമ്പോഴും അടുത്ത സിനിമ തേടിയെത്തിയതാണ്. തനി ഒരുവൻ സൂദു കൗ, റോമിയോ ജൂലിയറ്റ്, ദില്ലുക്ക് ദുഡ്ഡ് തുടങ്ങിയ നിരവധി സിനിമകളിൽ ശങ്കരനാരായണൻ വേഷമിട്ടു. സൂദു കൗ എന്ന സിനിമയിലെ ബാങ്ക് മാനേജരുടെ വേഷം ഇന്നും തമിഴ് പ്രേക്ഷകർ ഓർത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ശങ്കരനാരായണൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇപ്പോഴും തമിഴ്നാട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആ സിനിമയിലെ ഡയലോഗിനെയും കഥാപാത്രത്തെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പ്രേക്ഷകർ കുശലാന്വേഷണം നടത്താറുണ്ട് - ശങ്കരനാരായണൻ പറയുന്നു.
2014 ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ശങ്കരനാരായണൻ താമസം മാറ്റി. അപ്പോഴും സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് തുടർന്നു. മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ് എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് രംഗങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചെങ്കിലും സിനിമ വന്നപ്പോൾ തന്റെ വളരെ കുറച്ചു രംഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നും ശങ്കരനാരായണൻ വ്യക്തമാക്കി. കൊവിഡ് കാലവും അടുത്ത സുഹൃത്തായ ജ്ഞാനി ശങ്കറിന്റെ മരണവുമാണ് തൽക്കാലം സിനിമകളിൽ നിന്ന് ഇടവേള എടുക്കാൻ ശങ്കരനാരായണനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.
