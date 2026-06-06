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പ്രേക്ഷകരെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി പ്രിയനടൻ; സലിം കുമാർ അന്തരിച്ചു

മലയാളികളെ കുടുകുടാ ചിരിപ്പിച്ച നടൻ സലിം കുമാർ ഇനി ഓർമകളിൽ

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സലിം കുമാർ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 6, 2026 at 11:50 PM IST

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എറണാകുളം: മലയാള സിനിമയിലെ പ്രശസ്ത ഹാസ്യനടനും ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവുമായ സലിം കുമാർ അന്തരിച്ചു. 56 വയസ്സായിരുന്നു. കൊച്ചിയിലെ അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിൽ രാത്രി 10.43 ഓടെയാണ് അന്ത്യം എന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ചികിത്സകൾക്കിടയിലും സജീവം
കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി കരൾ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ചികിത്സയിലായിരുന്നു. രാവിലെ അവശതകളെത്തുടർന്ന് അടിയന്തരമായി അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു വെൻ്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ശാരീരികമായ അവശതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇക്കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് പറവൂരിൽ, പ്രചാരണവേദികളിൽ അദ്ദേഹം വളരെ സജീവമായിരുന്നു.

മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്ത സലിം കുമാർ തൻ്റെ സ്വതസിദ്ധമായ നർമ ശൈലിയിലൂടെയാണ് ജനങ്ങളോട് സംവദിച്ചത്. അസുഖത്തിൻ്റെ വിഷമതകൾ പുറത്തുകാണിക്കാതെ അതീവ ഊർജസ്വലനായാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരം പൊതുപരിപാടികളിൽ എത്തിയത് എന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തിയെയാണ് കാണിക്കുന്നത്.

പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത പ്രതിഭ
മലയാള സിനിമയിൽ പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത പ്രതിഭയായിരുന്നു ഈ അതുല്യ കലാകാരൻ. ഹാസ്യ വേഷങ്ങൾക്കൊപ്പം ക്യാരക്ടർ റോളുകളും ഒരുപോലെ അദ്ദേഹം അവിസ്മരണീയമാക്കി. 2010ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ആദാമിൻ്റെ മകൻ അബു എന്ന ചിത്രത്തിലെ അതിഗംഭീര പ്രകടനത്തിന് മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരവും കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരവും സലിം കുമാറിനെ തേടിയെത്തി.

2005ൽ അച്ഛനുറങ്ങാത്ത വീട് എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് രണ്ടാമത്തെ മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുരസ്കാരവും അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ചതിക്കാത്ത ചന്തു, പുലിവാല് കല്യാണം, മായാവി, കല്യാണരാമൻ, തിളക്കം, തെങ്കാശിപ്പട്ടണം തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി ചിത്രങ്ങളിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹാസ്യരംഗങ്ങൾ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്നും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്.

ജനകീയനായ കലാകാരൻ
മിമിക്രിയിലൂടെ കലാരംഗത്ത് എത്തിയ സലിം കുമാർ കൊച്ചിൻ കലാഭവനിലൂടെയാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയനാകുന്നത്. പിന്നീട് ടെലിവിഷൻ പരമ്പരകളിലൂടെ സിനിമയിലുമെത്തി. ഇഷ്ടമാണു നൂറുവട്ടം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം സിനിമയിൽ എത്തുന്നതെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് ടെലിവിഷൻ കോമഡി പരിപാടികളിലൂടെയാണ്. തൻ്റെ നീണ്ട അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ 250ൽ ഏറെ സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹം വേഷമിട്ടു. കറുത്ത ജൂതൻ, ദൈവമേ കൈതൊഴാം കെ കുമാറാകണം എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

1969 ഒക്ടോബർ പത്തിന് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വടക്കൻ പറവൂരിലാണ് സലിം കുമാർ ജനിച്ചത്. മഹാരാജാസ് കോളജിൽ വിദ്യാർഥിയായിരിക്കെയാണ് മിമിക്രി രംഗത്ത് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ സജീവമാകുന്നത്. ഹാസ്യ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ തൻ്റേതായൊരു ശൈലി രൂപപ്പെടുത്താൻ എക്കാലവും സലിം കുമാറിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം അനശ്വരമാക്കിയ മണവാളൻ, ഡാൻസ് മാസ്റ്റർ വിക്രം, അഡ്വക്കേറ്റ് മുകുന്ദനുണ്ണി തുടങ്ങിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയവയാണ്.

സമകാലിക കേരളത്തിലെ ട്രോളുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന മുഖങ്ങളിൽ ഒന്ന് സലിം കുമാറിൻ്റേതാണ്. തൻ്റെ നിലപാടുകൾ തുറന്നു പറയുന്ന കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹം എപ്പോഴും മുന്നിലായിരുന്നു. മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്നും ഓർത്തിരിക്കാവുന്ന ഡയലോഗുകൾ സമ്മാനിച്ച ഈ അതുല്യ പ്രതിഭയുടെ വിയോഗം മലയാള സിനിമയ്ക്കും കലാകേരളത്തിനും വലിയ നഷ്ടമാണ്. സുനിതയാണ് ഭാര്യ. ചന്ദു, ആരോമൽ എന്നിവർ മക്കളാണ്. തൻ്റെ ജന്മനാടായ വടക്കൻ പറവൂരിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച ശേഷം ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെയായിരിക്കും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക. സുനിതയാണ് ഭാര്യ. ചന്തു, ആരോമൽ എന്നിവർ മക്കളാണ്.

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