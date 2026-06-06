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ചിരിയുടെ സുവർണകാലം മായ്ച്ച് സലിംകുമാർ വിടവാങ്ങി; പകരക്കാരനില്ലാത്ത പ്രതിഭയുടെ യാത്ര ഒരല്‍പം നേരത്തെ

ഒരു ദേശീയ പുരസ്കാരവും നാല് സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങളും കരസ്ഥമാക്കിയ ഈ പ്രതിഭയുടെ വിയോഗം മലയാള ചലച്ചിത്ര ലോകത്തിന് നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടമാണ്

SALIM KUMAR MALAYALAM MOVIE ACTOR CELEBRITY DEATH SALIM KUMAR PASSED AWAY
സലിംകുമാർ (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 6, 2026 at 11:56 PM IST

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അക്കി വിനായക്

​മലയാളികളെ പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത അത്ഭുത നടനും അതുല്യ പ്രതിഭയുമായ സലിംകുമാർ ഇനിയില്ല. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അലട്ടിയിരുന്ന അദ്ദേഹം ഒരല്പം നേരത്തെ തൻ്റെ സിനിമായാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചു വിടവാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായതിനെ തുടർന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്തായി സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് ഗണ്യമായി കുറച്ചിരുന്നെങ്കിലും, അടുത്തൊരു 50 വർഷത്തേക്ക് കൂടി മലയാളിക്ക് ആഘോഷിക്കാനുള്ള വക തൻ്റെ സുവർണ്ണകാലത്ത് അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദേശീയ പുരസ്കാരവും നാല് സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങളും കരസ്ഥമാക്കിയ ഈ പ്രതിഭയുടെ വിയോഗം മലയാള ചലച്ചിത്ര ലോകത്തിന് നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടമാണ്.

മിമിക്രി വേദിയില്‍നിന്ന് സിനിമയുടെ സുവര്‍ണ സിംഹാസനത്തിലേക്ക്

1969 ഒക്ടോബർ 10ന് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പറവൂരിൽ ജനനം. കോളജ് വിദ്യാഭ്യാസകാലത്ത് തന്നെ മിമിക്രി മേഖലയിലേക്ക് ചുവടുവച്ചു. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലോത്സവങ്ങളിൽ താരമായി. പിന്നീട് കൊച്ചിൻ കലാഭവനിലൂടെ പ്രൊഫഷണൽ വേദികളിലേക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. ചെറിയ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ സലിംകുമാർ കയറിഎത്തി. രൂപവും ഭാവവും ശൈലിയും കർക്കശമായിരുന്ന മലയാള സിനിമയുടെ അക്കാലത്തെ കാസ്റ്റിംഗ് സ്വഭാവത്തിൽ കോമഡി കഥാപാത്രങ്ങളിലേക്ക് സ്ഥിര സാന്നിധ്യമാകാൻ സലിംകുമാറിന് അധികസമയം വേണ്ടിവന്നില്ല.

2000 മുതൽ 2019 വരെയുള്ള സുവർണ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സലിംകുമാർ സിനിമകളുടെ വിജയ ഘടകമായി മാറി. ഓവർ ദ ടോപ്പ് എക്സ്പ്രഷനുകളിലൂടെ കോമഡി അവതരിപ്പിക്കാൻ മലയാളി ലൈസൻസ് നൽകിയ ഏകതാരമായി സലിംകുമാർ മാറി. സലിംകുമാറിൻ്റെ സിനിമയിലെ ഡയലോഗുകൾ ജനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തു. പുലിവാൽ കല്യാണവും ചതിക്കാത്ത ചന്തുവും സിഐഡി മൂസയും മഴത്തുള്ളി കിലുക്കവും മലയാളികൾ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് അടിച്ചു കാണുന്നതിന് സലിംകുമാർ ഒരു ഘടകമായി മാറി.

ചിരിയിൽ നിന്ന് ദേശീയ പുരസ്കാരത്തിൻ്റെ തിളക്കത്തിലേക്ക്

സലിംകുമാറിനുള്ളിലെ അഭിനേതാവിനെ സധൈര്യം പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത് സംവിധായകൻ ലാൽ ജോസ് ആയിരുന്നു. അച്ഛനുറങ്ങാത്ത വീട് എന്ന ചിത്രത്തിലെ അപ്രതീക്ഷിത കാസ്റ്റിംഗ്. അതുവരെ ചിരിയുടെ പര്യായമായിരുന്ന താരം ക്രൂര ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കപ്പെട്ട ഒരു മകളുടെ അച്ഛൻ്റെ വേദനകൾ ആഴത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച് മലയാളി പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിച്ചു. തന്നെക്കൊണ്ട് ഏതുതരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളും അഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അടിവരയിട്ട് പറയുകയായിരുന്നു സലിംകുമാർ, അച്ഛനുറങ്ങാത്ത വീട് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ. പിന്നീട് മികവുറ്റ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഒരു ഘോഷയാത്ര. സലിം അഹമ്മദ് സംവിധാനം ചെയ്ത ആദമിൻ്റെ മകൻ അബു എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം കരസ്ഥമാക്കുന്നു. അതേവർഷം ആടുകളം എന്ന ചിത്രത്തിന് തമിഴ്താരം ധനുഷിനും മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ദേശീയ പുരസ്കാരത്തിനുശേഷം ഒരു മുഴുവൻ ഗൗരവസ്വഭാവ കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നടനായി മാറാൻ സലിംകുമാർ ശ്രമിച്ചില്ല. പിന്നെയും അദ്ദേഹം മലയാളികളെ ഒരുപാട് ചിരിപ്പിച്ചു. അതിനിടയിൽ ക്യൂൻ പോലുള്ള സിനിമകളിൽ അതിഗംഭീര പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.


മാതാ അമൃതാനന്ദമയിയുമായുള്ള ബന്ധം

വിപ്ലവാത്മക ആശയങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിൽ അഗ്രഗണ്യനായിരുന്നു സലിംകുമാർ. തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം പുറത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും എതിർ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും മടി കാണിച്ചിട്ടില്ല. തൻ്റെ പിതാവിനെ പിന്തുടർന്ന് തികഞ്ഞ നിരീശ്വരവാദിയായി തന്നെയാണ് സലിംകുമാർ വളർന്നത്. ദൈവവിശ്വാസത്തിനെതിരായിരുന്ന സലിം കുമാർ പിൽക്കാലത്ത് മാതാ അമൃതാനന്ദമയിയെ പിന്തുണച്ചു. തനിക്കൊരു മാറാരോഗം വന്നപ്പോൾ തൻ്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും അല്ലാതെ മറ്റൊരാളും പിന്തുണയ്ക്ക് ഉണ്ടാകില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് സലിംകുമാറിന് ഉണ്ടായ കാലം. സർജറിക്ക് വിധേയനാകുന്നതിനു മുൻപ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് മാതാ അമൃതാനന്ദമയിയെ കാണാൻ സലിം കുമാർ തീരുമാനിച്ചത്. അതൊരു പക്ഷേ ഒരിക്കലും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരുന്നില്ല. അമൃതാനന്ദമയിയെ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോഴും സംസാരം ഹാസ്യം കലർന്ന രീതിയിൽ. അമ്മയുടെ ആശുപത്രി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രായം വളരെ കൂടുതലാണ്. എനിക്ക് 45 വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അതൊന്നു മാറ്റാൻ നിർദ്ദേശം നൽകണം. സലിംകുമാറിൻ്റെ സംസാരം ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ കേട്ട ശേഷം ധൈര്യമായിട്ട് സർജറിക്ക് വിധേയനാകൂ എന്ന് അമൃതാനന്ദമായി പറഞ്ഞു. നമുക്കൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ ആരാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അവരാണ് യഥാർഥ സുഹൃത്തുക്കൾ, യഥാർഥ ദൈവം- സലിംകുമാർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തും സഹ പ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന ദിലീപ് അറസ്റ്റിൽ ആയപ്പോഴും സലിംകുമാർ തൻ്റേതായ അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾ കൃത്യമായി നടത്തിയിരുന്നു. ദിലീപിനെതിരെ സംഭവിക്കുന്നത് മാധ്യമ വിചാരണയാണെന്ന് ആദ്യമായി തുറന്നു പറഞ്ഞ ചലച്ചിത്ര താരവും ഒരുപക്ഷേ സലിംകുമാറാണ്.


​കൊച്ചിൻ ഹനീഫയുടെ പിന്തുണയും സിനിമയിലെ വഴിത്തിരിവുകളും

സലിംകുമാറിനെ ഏറ്റവും പിന്തുണച്ച നടന്മാരിൽ ഒരാളാണ് കൊച്ചിൻ ഹനീഫ. സലിംകുമാറും കൊച്ചിൻ ഹനീഫയും ഒന്നിച്ചു വരുന്ന കോമഡി രംഗങ്ങൾ മലയാളികൾക്ക് എക്കാലവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. കോമഡി സിനിമകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുമുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ധാരാളം ഉണ്ടാകും. നീ ചെയ്യടാ നീ ചെയ്യടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് സലിംകുമാറിനെ ഏറ്റവും അധികം പിന്തുണച്ചിട്ടുള്ളത് കൊച്ചിൻ ഹനീഫയാണ്. ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുമ്പോഴും സലിംകുമാർ കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൊച്ചിൻ ഹനീഫ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല.

സലിംകുമാറിൻ്റെ കരിയർ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ തെങ്കാശിപ്പട്ടണം തന്നെയാണ്. സത്യമേവ ജയതേ എന്ന വിജി തമ്പി ചിത്രത്തിൽ ഒരു കള്ളൻ്റെ ചെറിയ വേഷം സലിംകുമാർ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. അത് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ലാൽ ക്രിയേഷൻസിലെ ലാൽ സലിംകുമാറിനെ തെങ്കാശിപ്പട്ടണത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത്. യഥാർഥത്തിൽ തെങ്കാശിപ്പട്ടണം എന്ന സിനിമയിലെ സലിംകുമാർ അവതരിപ്പിച്ച വേഷം രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു. മറ്റു രണ്ടു പേരായിരുന്നു ആ വേഷങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷേ സലിംകുമാറിനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തശേഷം ആ രണ്ടു കഥാപാത്രങ്ങളും എഴുതി ഒന്നാക്കുകയായിരുന്നു. ദിലീപ് സലിംകുമാർ കോംബോ തെങ്കാശിപ്പണം എന്ന സിനിമയുടെ വിജയ ഘടകമായി മാറി.

സലിംകുമാർ സിനിമകളിലെ കോമഡി രംഗങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെട്ടിമാറ്റുക പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് പല സംവിധായകരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അന്തരിച്ച സംവിധായകൻ ഷാഫി അതിനൊരു ഉദാഹരണവും വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുലിവാൽ കല്യാണം എന്ന സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തീർത്തപ്പോൾ കോമഡിയുടെ ഒരു മാല പടക്കം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ ഏതൊക്കെ കളയണം ഏതൊക്കെ സിനിമയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് വല്ലാത്ത കൺഫ്യൂഷൻ. എല്ലാ കോമഡിയും ഒന്നിനൊന്നു മെച്ചം. ഒടുവിൽ പുലിവാൽ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ പല കോമഡികളും സലിംകുമാർ തന്നെ എൻ്റെ സിനിമകളിലും മറ്റുള്ളവരുടെ പിന്നീടുള്ള സിനിമകളിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് തൊമ്മനും മക്കളും എന്ന സിനിമയിലെ ഉണക്കമീൻ കോമഡി പുലിവാൽ കല്യാണം എന്ന സിനിമയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതായിരുന്നു.​പുകവലിയെന്ന ബലഹീനത

സലിംകുമാറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബലഹീനത ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പുകവലി തന്നെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം പൂർണമായി ക്ഷയിക്കുന്നതുവരെ അദ്ദേഹം പുകവലി തുടർന്നു. തിയേറ്ററിൽ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഇടക്കിടയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങി വലിക്കുന്ന സ്വഭാവം സലിംകുമാറിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഉറക്കത്തിൽ നിന്നു പോലും ചാടി എണീറ്റ് അദ്ദേഹം പുകവലിച്ചിരുന്നു. പുകവലിയുമായി അഗാധമായ ഒരു ചങ്ങാത്തമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പുകവലി ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം മാനസികമായി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി എന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

റിയലിസ്റ്റിക് അഭിനയ രീതികളോടുള്ള എതിര്‍പ്പ്

ഒരു മനുഷ്യൻ മനസ്സ് തുറന്നു ചിരിക്കുന്നത് സിനിമ കാണുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. സിനിമയ്ക്ക് മാത്രമാണ് കളങ്കമില്ലാത്ത ചിരി സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. താൻ അടക്കമുള്ളവർ നിഷ്കളങ്കമായി ചിരിക്കുന്നത് സിനിമ കാണുമ്പോൾ മാത്രമാണെന്ന് സലിംകുമാർ ഒരിക്കൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ആത്മാർഥതയുള്ള ചിരികൾ ഇല്ല. പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ സിനിമകളിൽ ചിരി കുറയുന്നതിനെ വിമർശിക്കാനും അദ്ദേഹം മടിച്ചില്ല.

പുതിയകാലത്തെ റിയലിസ്റ്റിക് അഭിനയ രീതികളോട് സലിംകുമാറിന് വലിയ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനും നടനുമായ ചന്തു സലിംകുമാർ ഒരിക്കൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പുലിവാൽ കല്യാണം, ചതിക്കാത്ത ചന്തു പോലുള്ള സിനിമകൾ തുടർച്ചയായി മലയാളത്തിൽ സംഭവിക്കണം എന്ന് സലിംകുമാർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഓവർ ദ ടോപ്പ് പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന കലാകാരന്മാരാണ് യഥാർഥ അഭിനേതാക്കൾ എന്ന് സലിംകുമാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതായി ചന്തു വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ചന്തുവിൻ്റെ അത്തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കാനും സലിംകുമാർ മറന്നിരുന്നില്ല. മലയാളത്തിൽ ഓവർ ടോപ്പ് പ്രകടനം മനോഹരമായി കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ബാലു വർഗീസ്, സൗബിൻ ഷാഹിർ പോലുള്ളവരെ സലിംകുമാർ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അച്ഛാ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങി നല്ല റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമയാണ് അഭിനേതാക്കളുടെ പ്രകടനം ഒക്കെ നാച്ചുറൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കേ.. ഓക്കേ.. നന്നായി വരട്ടെ എന്നുമാത്രം പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ ആ വഴിയങ്ങ് പോകും. അച്ഛൻ ഒരുകാലത്ത് ചെയ്‌തതുപോലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നവരെ ബഹുമാനത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്- ചന്തു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അച്ഛൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാനും അച്ഛൻ്റെ മീറ്റർ പിടിക്കാനും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും ചന്തു പറഞ്ഞിരുന്നു. മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നതിൽ ഭയമില്ല പക്ഷേ തൻ്റെ അച്ഛനോടൊപ്പം അഭിനയിക്കുന്നതിൽ ഭയമുണ്ടെന്നും ചന്തു പറഞ്ഞു. തൻ്റെ പിതാവായ സലിംകുമാർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും അല്ലാതെയും ഒക്കെ നടത്തുന്ന അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളോട് തനിക്ക് യോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു വേദി ലഭിച്ചാൽ അച്ഛൻ നസ്സിലുള്ളതൊക്കെ അങ്ങ് തുറന്നു പറയും. പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ അത് വിടും. പക്ഷേ പിന്നീടുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പൊങ്കാല കാണുന്നത് ഞങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹം അത്തരം തിരിച്ചുള്ള വിമർശനങ്ങളെ കാര്യമാക്കാറില്ല.

എന്തിനോ വേണ്ടി തിളയ്ക്കുന്ന സാമ്പാർ

സലിംകുമാറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഡയലോഗ് എന്തിനോ വേണ്ടി തിളയ്ക്കുന്ന സാമ്പാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശക്തമായ നിർബന്ധപ്രകാരം സിനിമയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ്. കല്യാണരാമൻ സിനിമയുടെ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് സലിംകുമാർ ചോദിച്ചപ്പോൾ സംവിധായകനും ദിലീപും അടക്കമുള്ളവർ വേണ്ട ഒഴിവാക്കാം എന്നാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ സലിംകുമാറിൻ്റെ നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി സംവിധായകൻ ആ ഡയലോഗ് ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് ചരിത്രം. മലയാളിയുടെ നിത്യജീവിതത്തിലെ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ ഹാസ്യാത്മകമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ എന്തിനോ വേണ്ടി തിളക്കുന്ന സാമ്പാർ എന്ന ഹിറ്റ് ഡയലോഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.


മീശമാധവനെ ഓർത്ത് വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു


ചെറിയ വേഷങ്ങളിലൊക്കെ അഭിനയിച്ച ചെറിയ സിനിമകൾ സലിംകുമാറിൻ്റെ കലാ ജീവിതത്തിന് പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യവും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 90 കളുടെ മധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ച പല ചെറിയ സിനിമകളും സാമ്പത്തിക ലാഭം മുൻനിർത്തി നിർമാതാക്കൾ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സിനിമകളാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു. നല്ല സിനിമയെന്നു കരുതി അഭിനയിച്ച പല സിനിമകളും അക്കാലത്തെ ട്രെൻഡിനനുസരിച്ച് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയെടുത്തു. കുഴപ്പം പിടിച്ച സിനിമയാണെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ അഭിനയിച്ച ചിത്രമല്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ച് സലിംകുമാർ അത്തരം സിനിമകൾ കാണാൻ പോയ സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിലാണ് ഇതൊരു കുഴപ്പം പിടിച്ച ചിത്രമാണെന്ന് സലിംകുമാർ വരെ തിരിച്ചറിയുന്നത്. നിവർത്തിയില്ലാതെ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ഈ സിനിമകളിൽ ഒക്കെയാണോ നിങ്ങൾ അഭിനയിക്കുന്നത് എന്നുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ ചോദ്യവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മീശ മാധവൻ എന്ന സിനിമയിലെ മുകുന്ദനുണ്ണി എന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് കഥാപാത്രത്ത ഓർത്ത് ഇപ്പോൾ വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കമൻ്റും സലിംകുമാർ ഒരിക്കൽ ഓർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്.


ഒരു വഴക്കു കാരണം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കഥാപാത്രം


മൂസ എന്ന സിനിമയിൽ ക്യാപ്റ്റൻ രാജു ചെയ്ത കഥാപാത്രവും സലിംകുമാർ ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭ്രാന്തൻ കഥാപാത്രവും ഒന്നായിരുന്നു. ആവേശം സലിംകുമാറിനെ കൊണ്ട് അഭിനയിപ്പിക്കാനായിരുന്നു അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെ ആദ്യ തീരുമാനം. പക്ഷേ ആ ഒരു കാര്യം സലിംകുമാർ അംഗീകരിച്ചില്ല. ഭ്രാന്തൻ കഥാപാത്രം പ്രത്യേകമാക്കി എഴുതി ഞാൻ അത് ചെയ്തു കൊള്ളാം എന്ന് സലിംകുമാർ അറിയിച്ചു. പക്ഷേ അണിയറ പ്രവർത്തകർ വഴങ്ങാത്തതിനാൽ സലിംകുമാർ സിഐഡി മൂസയുടെ ചർച്ചാ വേളയിൽ നിന്ന് വഴക്കിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി. അങ്ങനെ വഴക്കിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയത് കൊണ്ടാണ് ആ കഥാപാത്രത്തെ രണ്ടായിട്ട് എഴുതാനും ഡിറ്റക്ടീവ് കഥാപാത്രം ക്യാപ്റ്റൻ രാജു അഭിനയിക്കാനും ഭ്രാന്തൻ കഥാപാത്രം സലിംകുമാർ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കാനും കാരണമായത്.

മീശമാധവൻ എന്ന സിനിമയിൽ മുകുന്ദൻ ഉണ്ണി എന്ന സലിംകുമാറിൻ്റെ കഥാപാത്രം പറയുന്ന നെടുനീളൻ ഡയലോഗ് ഓർക്കാത്തവരായി ആരുമില്ല. ഇന്ദ്രജിത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തോട് മാസ്സ് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞശേഷം സലിംകുമാർ ഒരു സോഡ പൊട്ടിച്ചു കുടിക്കും. പക്ഷേ ആ സീൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സലിംകുമാറിൻ്റെ കയ്യിൽ സോഡ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് ലാൽ ജോസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ടേക്കിൽ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞുതീർത്തതും സലിംകുമാർ സോഡാ പൊട്ടിച്ചു കുടിച്ചു. അത്രയും നേരം അതിവിദഗ്ധമായി സോഡാ തൻ്റെ കോട്ടിനുള്ളിൽ സലിംകുമാർ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. സലിംകുമാറിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല അപ്രതീക്ഷിത നീക്കങ്ങളും തന്നെ ഞെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സംവിധായകൻ ലാൽ ജോസ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.റിയാസ് നർമ്മകഥ അടക്കമുള്ള പല പ്രമുഖ നടന്മാരും ഇ ടി വി ഭരത്തിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിനിടയിൽ പലപ്പോഴും തങ്ങളുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ സലിംകുമാർ സിനിമകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുമായി ഇടകലർത്തി വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. തങ്ങളുടെ മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ തിയറ്ററിൽ ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും സ്വയം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഉദയനാണ് താരം എന്ന സിനിമയിലെ പ്രശസ്തമായ സലിംകുമാർ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മീമിന് സമാനമായാണ്. മലയാളത്തിൻ്റെ ചിരി വസന്തം മായുമ്പോൾ ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ. പകരത്തിന് ആളില്ല. Also Read:- പ്രേക്ഷകരെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി പ്രിയനടൻ; സലിം കുമാർ അന്തരിച്ചു

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