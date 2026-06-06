നടൻ സലിം കുമാർ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ; കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വെൻ്റിലേറ്ററിൽ
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി സലിം കുമാറിന് കടുത്ത ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന് സ്ഥിതി മോശമായതോടെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 6, 2026 at 11:07 AM IST
എറണാകുളം: മലയാള സിനിമയിലെ പ്രശസ്ത ഹാസ്യനടനും ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവുമായ സലിം കുമാർ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ. കൊച്ചിയിലെ അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ആരോഗ്യനില വഷളായതിനെ തുടർന്ന് അടിയന്തരമായി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.
നിലവിൽ അദ്ദേഹം തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ വെൻ്റിലേറ്ററിലാണെന്ന് ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ സംഘത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് അദ്ദേഹം.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി സലിം കുമാറിന് കടുത്ത ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന് സ്ഥിതി മോശമായതോടെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ നടത്തിയ പ്രാഥമിക പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമാണ് തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ആരോഗ്യനില സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ പുറത്തുവിടുമെന്ന് ആശുപത്രി വക്താവ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ആശങ്കയോടെ സിനിമാ ലോകം
പ്രിയതാരത്തിൻ്റെ അസുഖവിവരം പുറത്തുവന്നതോടെ സിനിമാ ലോകവും ആരാധകരും കടുത്ത ആശങ്കയിലായി. നടൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇതിനകം ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സിനിമാ രംഗത്തെ സഹപ്രവർത്തകരും വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മികച്ച ചികിത്സയാണ് നൽകുന്നത്. വേഗത്തിലുള്ള രോഗമുക്തിക്കായി പ്രാർഥനയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഏവരും.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി കരൾ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെത്തുടർന്ന് താരം ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു. തനിക്ക് ലിവര് സിറോസിസ് എന്ന രോഗം വന്നത് മദ്യപാനം കൊണ്ടല്ലെന്നും അത് പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയ അസുഖമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. തൻ്റെ സഹോദരനും ഇതേ അസുഖമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ചിരിപ്പിച്ചും ചിന്തിപ്പിച്ചും
നോർത്ത് പറവൂരിലെ ചിറ്റാറ്റുകരയിൽ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം. കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കെ കലയോട് വലിയ താത്പര്യമുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം സ്കൂൾ തലത്തിലുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ മിമിക്രിയിലും നാടകത്തിലുമെല്ലാം പങ്കെടുത്ത് ഒട്ടേറെ സമ്മാനങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് നാടക കളരികളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ അഭിനയ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്.
നിരന്തരമായ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം സിനിമയിൽ തൻ്റേതായ ഒരിടം കണ്ടെത്തിയത്. എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളജിലെ പഠനകാലത്ത് സർവകലാശാല കലോത്സവങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്നു. ഇവിടെനിന്നും കൊച്ചിൻ കലാഭവനിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹം വിവിധ ടെലിവിഷൻ കോമഡി പരിപാടികളിലൂടെയാണ് ആദ്യകാലത്ത് മലയാളികളുടെ സ്വീകരണമുറിയിലേക്ക് എത്തിയത്. 1996ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഇഷ്ടമാണ് നൂറുവട്ടം എന്ന സിനിമയിലൂടെ വെള്ളിത്തിരയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. തുടർന്ന് വളരെ വേഗത്തിൽ മലയാള സിനിമയിലെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി സലിം കുമാർ മാറി.
തെങ്കാശിപ്പട്ടണം, കല്യാണരാമൻ, ചതിക്കാത്ത ചന്തു, മായാവി, രാജമാണിക്യം, മേരിക്കുണ്ടൊരു കുഞ്ഞാട് തുടങ്ങി നിരവധി ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകരെ അദ്ദേഹം പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ചു. സിനിമകളിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മികച്ച സംഭാഷണങ്ങൾ ഇന്നും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ട്രോളുകളായി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത്രത്തോളം മലയാളികളുടെ നിത്യജീവിതത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുള്ള അഭിനയശൈലി.
സ്ഥിരം ഹാസ്യ വേഷങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വലിയൊരു മാറ്റമായിരുന്നു 2010ൽ തിയറ്ററുകളിൽ എത്തിയ ആദാമിൻ്റെ മകൻ അബു എന്ന ചിത്രം. ഈ സിനിമയിലെ ഗംഭീര അഭിനയത്തിന് മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പുരസ്കാരവും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി. അയാളും ഞാനും തമ്മിൽ എന്ന ചിത്രത്തിലെ സ്വഭാവ നടനായുള്ള വേഷവും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.
മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ അവാർഡിന് പുറമെ ഒട്ടേറെ അംഗീകാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെലിവിഷൻ പരമ്പരകളിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ടെലിവിഷൻ അവാർഡും അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കി. മികച്ച ഹാസ്യ നടനുള്ള ഏഷ്യാനെറ്റ് ഫിലിം അവാർഡ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. അഭിനയത്തിന് പുറമെ സംവിധാന രംഗത്തും സലിം കുമാർ തൻ്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചു. കറുത്ത ജൂതൻ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മികച്ച കഥയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡും അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്.