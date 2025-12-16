ഐഎഫ്എഫ്കെ ഒരു പഠനക്കളരി; അഭിമാനത്തോടെ സാജു നവോദയ, സംവിധാന സംരംഭം ജനുവരിയിൽ

മുപ്പതാമത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രോത്സവം തനിക്ക് മികച്ച അനുഭവമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നതെന്ന് ചലച്ചിത്ര നടനും അക്കാദമി അംഗവുമായ സാജു നവോദയ. ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ ഭാഗമായ ശേഷം ആദ്യമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചലച്ചിത്രമേളയാണിത്. മേളയുടെ സംഘാടകരിൽ ഒരാളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അഭിമാനമുള്ള കാര്യമായി കരുതുന്നുവെന്നും അത് തനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതായും സാജു നവോദയ എന്ന പാഷാണം ഷാജി പറയുകയുണ്ടായി.
സംഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരക്കുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ മേളയിലെ മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ പലതും കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഒന്നുരണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു. അതൊക്കെ മികച്ചതായിരുന്നു. തിരക്ക് കാരണം പല ചിത്രങ്ങളും പലർക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പരമാവധി എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ചിത്രങ്ങൾ കാണാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിക്കൊടുക്കാൻ അക്കാദമിയുടെ ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ട് അശ്രാന്ത പരിശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് സാജു പറഞ്ഞു.
ഒരു കലാകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പലപ്പോഴും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള യാത്രകൾ കലാജീവിതത്തിൽ കുറവായിരുന്നു. പക്ഷേ തേങ്ങ ഉടച്ചാൽ മാത്രമാണ് താള് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന പ്രയോഗം പോലെ ഗുണനിലവാരമുള്ള ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേള ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തേ മതിയാകൂ എന്നും സാജു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും പോസിറ്റീവായി കാണാനുള്ള ഒരു സമീപനം ഉണ്ടാകണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു.മേളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടക്കുന്ന പലതരം വിവാദങ്ങളിലും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്രകടനം നടത്തി. സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ ഒക്കെ ചലച്ചിത്ര ആസ്വാദകരായി എത്തിച്ചേരുന്ന വേദിയാണ് ഈ മേള. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും മേളയുടെ വേദികളിൽ സ്വാഭാവികമാണ്. ഒരു കല്യാണ വീടായി മേളയെ സങ്കൽപ്പിച്ചാൽ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന അതിഥികൾ ഓരോരോ തരത്തിൽ ആകുമല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലുള്ള വിവാദങ്ങളും അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളും മേളയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് ബാധ്യതയാകില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സിനിമകളിൽ നിന്ന് ഇടവേള എടുത്തിരിക്കുകയാണ് പാഷാണം ഷാജി. സിനിമകളിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല എന്ന പ്രേക്ഷക പരാതി ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദ്യത്തിന് എന്നെ കാണുന്നില്ല എന്ന് പരാതി പ്രേക്ഷകർക്ക് മാത്രമാണുള്ളത് നിർമാതാക്കൾക്ക് അതില്ല എന്നായിരുന്നു. ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാനുള്ള യാത്രയിലാണ്. എല്ലാ ഘടകങ്ങളും പഠിച്ചും മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ് ഒരു ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു സംവിധായകനാകാനുള്ള യാത്രയിൽ മുപ്പതാമത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രോത്സവം ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളും പാഠങ്ങളും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. തിരക്കുള്ള അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ തനിക്ക് ആകില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇടവേള എടുത്തത്. ഒരു സ്ത്രീപക്ഷ ചലച്ചിത്രമാണ് സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നാല് കഥകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ആന്തോളജി ചിത്രമാണിത്. ജനുവരി രണ്ടാം വാരം സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നീങ്ങുന്നത്. ഗംഗ യമുന സിന്ധു സരസ്വതി എന്നാണ് താൻ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിനിമയുടെ പേരെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.
