കെനീഷയുടെ ഗംഭീര പാട്ട്! ചുവട് വച്ച് രവി മോഹന്; ഏറ്റെടുത്ത് കാണികള്
ഉത്സവ് 2026 ൽ ദേവി രത്നം പുരസ്കാരം ഏറ്റു വാങ്ങി തമിഴ് താരം രവി മോഹൻ ഗംഭീര സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസുമായി കെനീഷ.
Published : May 13, 2026 at 2:20 PM IST
കെനീഷയുടെ പാട്ടിന് ചുവട് വച്ച് രവി മോഹന് (ജയം രവി). പല്ലശ്ശന പഴയകാവ് ശ്രീ മീൻകുളത്തി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന "ഉത്സവ് 2026" ഭാഗമായാണ് കെനീഷയുടെ ലൈവ് സംഗീത പരിപാടിക്കിടെ താരത്തിന്റെ ഡാന്സ്. ക്ഷേത്രം ഏര്പ്പെടുത്തിയ ദേവി രത്ന അവാര്ഡ് രവി മോഹനായിരുന്നു.
രവി മോഹന്റെ ഡാന്സും കെനീഷയുടെ പാട്ടുമൊക്കെ കാണികളും ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളുടെയും ദേവി രത്ന പുരസ്കാര ദാന ചടങ്ങുകളുടെയും ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ കേരളത്തിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും ഭക്തരും സിനിമാ പ്രേമികളും സംഗീതപ്രേമികളും വൻതോതിൽ പങ്കെടുത്തു. രവി മോഹന്റെ സാന്നിധ്യം ആഘോഷങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ആവേശം പകരുകയും, ജനപ്രിയ നടനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ആരാധകർ വൻതോതിൽ ഒത്തുകൂടുകയും ചെയ്തു.
രവിമോഹൻ്റെ സംഭാവനകൾക്കും പ്രേക്ഷകർക്കിടയിലെ ജനപ്രീതിക്കുമുള്ള അംഗീകാരമായി അദ്ദേഹത്തിന് അഭിമാനകരമായ "ദേവിരത്നം" അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ചതാണ് ആഘോഷങ്ങളുടെ പ്രധാന ആകർഷണം. ഈ ബഹുമതി, പരിപാടിക്ക് കൂടുതൽ മഹത്വം നൽകുകയും വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായ ഭക്തരിൽ നിന്നും ആരാധകരിൽ നിന്നും വലിയ കയ്യടിയും പ്രശംസയും ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
പരിപാടിയിൽ, രവി മോഹൻ മീൻകുളത്തി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ സാംസ്കാരികവും ആത്മീയവുമായ പാരമ്പര്യത്തെ പ്രശംസിക്കുകയും ഭക്തി, പാരമ്പര്യം, കല, വിനോദം എന്നിവ മനോഹരമായി സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരമൊരു ഊർജ്ജസ്വലമായ ഉത്സവം നടത്തിയതിന് സംഘാടകരെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉത്സവ ആഘോഷങ്ങളുടെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റുകളിലൊന്നായി മാറുകയും പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് വലിയ കയ്യടി നേടുകയും ചെയ്തു.
തന്റെ ബാൻഡിനൊപ്പം ഗംഭീരമായ ലൈവ് മ്യൂസിക്കൽ പെർഫോമൻസിലൂടെ ജനക്കൂട്ടത്തെ ആകർഷിച്ച ഗായിക കെനീഷ, ഈ സായാഹ്നത്തിന് കൂടുതൽ ഊർജ്ജം പകർന്നു. ആദ്യാവസാനം പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിക്കുന്ന മെലഡികളും ഊർജ്ജസ്വലമായ ഗാനങ്ങളും ഈ പ്രകടനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അവരുടെ സ്റ്റേജ് സാന്നിധ്യം, ശക്തമായ ശബ്ദം, ജനക്കൂട്ടവുമായുള്ള ആശയവിനിമയം എന്നിവ ക്ഷേത്ര മൈതാനത്ത് ഒരു ഉത്സവവും ആഘോഷപരവുമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു.
ആത്മീയത, സംസ്കാരം, സിനിമ, സംഗീതം എന്നിവയുടെ സംയോജനം പരിപാടി വൻ വിജയമാക്കി മാറ്റി. ഇതിൽ പങ്കെടുത്തവർ, ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അവിസ്മരണീയമായ പതിപ്പുകളിൽ ഒന്നായി ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചു. ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായതിന് ഭക്തർക്കും പ്രേക്ഷകർക്കും, ഈ അവസരം സവിശേഷമാക്കിയതിന് രവി മോഹനും കെനീഷയ്ക്കും സംഘാടകർ ഒരുപോലെ നന്ദി പറഞ്ഞു.