Kerala Local Body Elections2025

ETV Bharat / entertainment

തലൈവർക്ക് ഇന്ന് 75ാം പിറന്നാൾ, ആരാധക ഹൃദയം കീഴടക്കിയ തമിഴകത്തിൻ്റെ തലൈവർ 'രജനികാന്ത്'

തമിഴകത്തെ എക്കാലത്തേയും വലിയ സൂപ്പർസ്റ്റാർ ബി​ഗ് സ്ക്രീനിൽ എത്തിയിട്ട് 50 വർഷം തികയുന്ന വേള ആഘോഷിക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് ആരാധകർ.

RAJINIKANTH 75 BIRTHDAY RAJINIKANTH BIRTHDAY CELEBRATION TAMIL SUPER STAR KOLLYWOOD
Rajinikanth turns 75 (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 12, 2025 at 3:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മിഴകത്തിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ മന്നൻ രജനീകാന്തിന് ഇന്ന് 75ാം 'പുറന്തനാൾ'. ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ ആരാധകരായുള്ള രജനിക്ക് ആശംസകൾ നേരുകയാണ് സിനിമാലോകം. തമിഴകത്തെ എക്കാലത്തേയും വലിയ സൂപ്പർസ്റ്റാർ ബി​ഗ് സ്ക്രീനിൽ എത്തിയിട്ട് 50 വർഷം തികയുന്ന വേള ആഘോഷിക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് ആരാധകർ. മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയനടൻ മോഹൻലാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി രജനീകാന്തിന് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ നേർന്നു.

RAJINIKANTH 75 BIRTHDAY RAJINIKANTHBIRTHDAY CELEBRATION TAMIL SUPER STAR KOLLYWOOD
Rajinikanth (Getty images)

'സിനിമയെ പുനർനിർവചിച്ച, തലമുറകളെ പ്രചോദിപ്പിച്ച സൂപ്പർസ്റ്റാറിന് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ' എന്ന് തെന്നിന്ത്യൻ നായിക സിമ്രാൻ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. എഐഎഡിഎംകെ നേതാവും തമിഴ്‌നാട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ എടപ്പാടി കെ. പളനിസ്വാമിയും അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസകൾ നേർന്നു.

RAJINIKANTH 75 BIRTHDAY RAJINIKANTH BIRTHDAY CELEBRATION TAMIL SUPER STAR KOLLYWOOD
Rajinikanth (Getty images)

തലൈവരുടെ ആരാധകനായ കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ആശംസകൾ അറിയിച്ചു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉടനീളം #HBDSuperstarRajinikanth എന്ന ഹാഷ്‌ടാഗുമായി പ്രിയ താരത്തിന് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ നേരുകയാണ് ആരാധകർ.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ് ആപ്പ് ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മഹാരാഷ്ട്ര പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ വേരുകളുള്ള ആളാണ് രജനിയെങ്കിലും ഉയിരും മനസും നൽകി രജനിയെ സ്‌നേഹിച്ചത് തമിഴകമാണ്. 1975 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ അപൂർവ രാഗങ്ങൾ എന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തിലൂടെ അഭിനയരംഗത്തേക്ക് കാലെടുത്ത് വച്ചു. വില്ലൻ വേഷങ്ങിലൂടെ സിനിമാസ്വദകർക്ക് മുന്നിൽ എത്തി. പിന്നീട് നായകനടനായി ഹിറ്റുകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടു. 1980കൾ തമിഴകം രജനിയുടെ വളർച്ചയ്‌ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.

RAJINIKANTH 75 BIRTHDAY RAJINIKANTH BIRTHDAY CELEBRATION TAMIL SUPER STAR KOLLYWOOD
Rajinikanth (Getty images)

തൊണ്ണൂറുകളാണ് രജനിയിലെ സൂപ്പർസ്റ്റാറിനെ ഉണർത്തിയത്. പടയപ്പ,ബാഷ, ദളപതി, അണ്ണാമലൈ എന്നീ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ രജനി പതിയെ സൂപ്പർസ്റ്റാർ പദവിയിലേയ്‌ക്ക് എത്തി. ബാഷയും ദളപതിയും പടയപ്പയുമെല്ലാം ആരാധകർക്കിടയിൽ ആവേശം സൃഷ്‌ടിച്ചു. 'ഏൻ വഴി തനി വഴി' എന്ന് രജനി പറയുമ്പോൾ ആരാധകർ അത് ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചു.

RAJINIKANTH 75 BIRTHDAY RAJINIKANTH BIRTHDAY CELEBRATION TAMIL SUPER STAR KOLLYWOOD
Rajinikanth (Getty images)

വേറിട്ട സ്‌റ്റൈലും അഭിനയ രീതിയും അദ്ദേഹത്തെ വ്യത്യസ്‌തനും പ്രിയങ്കരനുമാക്കി മാറ്റി. രജനീകാന്ത് നായകൻ ആണെങ്കിൽ ബോക്‌സ് ഓഫീസ് കിലുങ്ങുമെന്ന വിശ്വാസം തമിഴ്‌ സിനിമയിൽ പടർന്നു. തമിഴ് സിനിമയെന്നാൽ രജനികാന്ത് എന്ന് തോന്നിക്കും വിധം രജനി വളർന്നു. പിന്നീടങ്ങോട്ട് വന്ന യന്തിരനും കബാലിയും കാലയും പേട്ടയും ദര്‍ബാറും അണ്ണാത്തെയുമെല്ലാം തിയേറ്ററുകൾ പൂരപ്പറമ്പാക്കി. തുടരെ തുടരെയുള്ള വിജയം രജനിയിലെ സൂപ്പർസ്റ്റാറിനെ മികവുറ്റതാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. 2000ത്തില്‍ പത്മഭൂഷണും, 2016ല്‍ പത്മവിഭൂഷണും നല്‍കി രാജ്യം ആദരിച്ചു. 2021ല്‍ ദാദാസാഹേബ് ഫൽക്കെ പുരസ്‌കാരവും ഇദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി.

ALSO READ: അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന് ഇന്ന് തിരശീല ഉയരും; മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

TAGGED:

RAJINIKANTH 75 BIRTHDAY
RAJINIKANTH BIRTHDAY CELEBRATION
TAMIL SUPER STAR
KOLLYWOOD
RAJINIKANTH 75 BIRTHDAY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.