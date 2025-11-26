ETV Bharat / entertainment

ജിഷ്‌ണുവിന്‍റെ രോഗം മൂര്‍ച്ഛിക്കാന്‍ കാരണമായത് ബംഗളൂരുവില്‍ വച്ച് ചെയ്‌ത ഓപ്പറേഷന്‍ ആയിരുന്നുവെന്ന് രാഘവന്‍. താനും അവന്‍റെ അമ്മയും ഓപ്പറേഷന് പോകരുതെന്ന് നിര്‍ബന്ധിച്ചെങ്കിലും അവനും ഭാര്യയും പോയി ഓപ്പറേഷന്‍ ചെയ്‌തെന്നും അതോടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞുവെന്നും രാഘവന്‍.

Jishnu Raghavan (Jishnu Raghavan Facebook page)
Published : November 26, 2025 at 4:08 PM IST

കമല്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത 'നമ്മള്‍' (2002) എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ വെള്ളിത്തിരയില്‍ അരങ്ങേറിയ നടനാണ് ജിഷ്‌ണു രാഘവന്‍. നടനായും സഹനടനായും വില്ലനായും ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി വേഷങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ക്യാന്‍സര്‍ എന്ന രോഗം ജിഷ്‌ണുവിനെ പിടികൂടുന്നത്. 2016ല്‍ ജിഷ്‌ണുവിനെ ക്യാന്‍സര്‍ അപഹരിക്കുമ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് വയസ്സ് 35.

ജിഷ്‌ണുവിന്‍റെ മരണം മലയാള സിനിമ മാത്രമല്ല മലയാളികളും ഏറെ ഞെട്ടലോടെയാണ് കേട്ടത്. ഇപ്പോഴിതാ മകന്‍റെ രോഗത്തെ കുറിച്ചും ഓര്‍മ്മകളെ കുറിച്ചും തുറന്നു പറയുകയാണ് നടന്‍ രാഘവന്‍. ഒരു പ്രമുഖ മാധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് രാഘവന്‍ മനസ്സു തുറക്കുന്നത്.

ജിഷ്‌ണുവിന്‍റെ രോഗം മൂര്‍ച്ഛിക്കാന്‍ കാരണമായത് ബംഗളൂരുവില്‍ വച്ച് ചെയ്‌ത ഓപ്പറേഷന്‍ ആയിരുന്നു എന്നാണ് രാഘവന്‍ പറയുന്നത്. രോഗം ഗുരുതരം ആയിരുന്നെങ്കിലും കീമോയും റേഡിയേഷനും കൊണ്ട് അസുഖം ഭേദമാക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് ഡോക്‌ടര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"ഞാന്‍ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഓര്‍ത്തും വിഷമിക്കില്ല. കാരണം, നടക്കേണ്ടത് നടക്കും. അത് അത്രയെ ഉള്ളൂ. ജിഷ്‌ണുവിന്‍റെ രോഗ വിവരം അറിഞ്ഞത് ഒരു ഷോക്കായിരുന്നു. കാലം എല്ലാം മാറ്റുമെന്ന് ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചു. അവന്‍ തന്നെയാണ് കാരണം. ആരുടെയൊക്കെയോ വാക്ക് കേട്ട് അവന്‍ ബംഗളൂരുവില്‍ വച്ച് ഒരു ഓപ്പറേഷന്‍ ചെയ്‌തു. ആ ഓപ്പറേഷന്‍ ചെയ്‌തതാണ് പറ്റിയത്. ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്‌ത് തൊണ്ട മുഴുവന്‍ മുറിച്ച് കളഞ്ഞ് ആഹാരം മറ്റൊരു രീതിയില്‍ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്തായിരുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ മരിച്ചാല്‍ പോരെ. ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം എന്തിനാണ്.

ഞാനും അവന്‍റെ അമ്മയും ഓപ്പറേഷന് പോകരുതെന്ന് നിര്‍ബന്ധിച്ചതാണ്. പക്ഷേ അവനും ഭാര്യയും പോയി ഓപ്പറേഷന്‍ ചെയ്‌തു. അത് അവരുടെ ഇഷ്‌ടം ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അതോടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങള്‍ അനുഭവിച്ചു. റേഡിയേഷനും കീമോയും കൊണ്ട് ഭേദമാക്കാമെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇക്കാര്യം ലേക്‌ഷോറിലെ ഡോക്‌ടര്‍മാരും പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ അത് കേട്ടില്ല.

എല്ലാം കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ അത് നമ്മുക്ക് ഉണ്ടാക്കാന്‍ പറ്റില്ല. അവനെ ഓര്‍ക്കത്തക്ക രീതിയില്‍ ഞങ്ങള്‍ വീട്ടില്‍ ഒന്നും വച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ഫോട്ടോ പോലും വീട്ടില്‍ ഇല്ല. ഞാനും അവന്‍റെ അമ്മയും അവനെ ഓര്‍ക്കാറെ ഇല്ല. നിങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് ദു:ഖമൊന്നുമില്ല," രാഘവന്‍ പറഞ്ഞു.

