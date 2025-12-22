'ഒരു നോക്ക് കാണണം'! മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടത് നാലുതവണ; ശ്രീനീവാസനെ കാണാന് പാര്ഥിപന് നടത്തിയത് അതിസാഹസിക യാത്ര
വിമാനത്തില് സീറ്റുപോലുമില്ല, പാര്ഥിപന് ചെന്നൈയില് നിന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തിയത് അതിസാഹസികമായി.
December 22, 2025
മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയതാരം ശ്രീനിവാസന്റെ വിയോഗ വാര്ത്ത മലയാളക്കരയ്ക്ക് താങ്ങാവുന്നതിനപ്പുറമായിരുന്നു. ആ വലിയ പ്രതിഭയെ ഒരുനോക്ക് കാണാനായി പതിനായിരങ്ങളാണ് കണ്ടനാട്ടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്. മലയാള സിനിമാ മേഖലയില് നിന്ന് മാത്രമല്ല അന്യഭാഷയില് നിന്നടക്കം പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീനിവാസനെ കണ്ട് ആദരാഞ്ജലിയര്പ്പിക്കാന് ആളുകളെത്തി.
ഇപ്പോഴിതാ ശ്രീനിവാസനെ കാണാന് തമിഴ് നടന് പാര്ഥിപന് രാധാകൃഷ്ണന് നടത്തിയ അതിസാഹിസിക യാത്രയെ കുറിച്ചുള്ള വികാരനിര്ഭരമാ കുറിപ്പാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. മരണത്തെ പോലും മുഖാമുഖം കണ്ടാണ് പാര്ഥിപന് കൊച്ചിയിലെത്തിയത്.
ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തില് എത്തിയപ്പോള് സീറ്റ് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. ഒടുവില് ജീവനക്കാര് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്ത സീറ്റില് ഇരുന്നാണ് പാര്ഥിപന് ചെന്നൈയില് നിന്ന് കൊച്ചിയില് എത്തിയത്.
പാര്ഥിപന് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പ്
ചെന്നൈയില് നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് ആ യാത്ര കേവലം ഒരു യാത്രയായിരുന്നില്ല. അത് വാക്കുകള്ക്കപ്പുറം വിവരിക്കാനാവാത്ത ഒരു നിയോഗമായിരുന്നു. ചെന്നൈയില് നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് വിമാനമൊന്നുമില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞ സമയം, എന്നെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥനാക്കി. രാത്രി 7.55 ന് എന്റെ ബെന്സ് കാറിന്റെ സ്റ്റിയറിങ് പിടിക്കുമ്പോള് ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അവസാനമായി ഒന്ന് കാണണം. 8.40 ന് വിമാനത്താവളത്തില് എത്തുന്നതിനിടയില് നാല് തവണയാണ് മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടത്. ഓരോ അപകടത്തില് നിന്നും തലനാരിയ്ക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. അപ്പോഴും എന്നെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത് എതോ അദൃശ്യശക്തിയായിരുന്നു.
രാത്രി 8.50 ന്റെ വിമാനത്താവളത്തില് സീറ്റുകളില്ലായിരുന്നു. നിസ്സഹായനായി ഞാന് ഇന്ഡിഗോ വിമാനത്തിന്റെ മാനേജരോട് പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് കയറ്റൂ, തമാശ രൂപത്തിലായാലും പൈലറ്റിന്റെ സീറ്റായാലും കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും ഉള്ളുരുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒടുവില് 9.25 ന് ഒരു ജീവനക്കാരന് എനിക്കായി അവരുടെ സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞു തന്നു. ആ കരുണയ്ക്ക് മുന്നില് ഞാന് ഇന്നും കടപ്പാടുള്ളവനാണ്. രാത്രി 11 മണിയോടെ കൊച്ചിയിലെ മണ്ണില് കാലുകുത്തുമ്പോള് എവിടെ തങ്ങണമെന്നോ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നോ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ഒടുവില് ശ്രീനിസാറിന്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ ഹോട്ടലില് തങ്ങി. യഥാര്ഥത്തില് ആ രാത്രി ഞാന് ദുബായില് ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീനിവാസന് സാറിന് വേണ്ട് എല്ലാ ബുക്കിങ്ങുകളും റദ്ദാക്കി.
എനിക്ക് എവിടെയിരുന്ന് വേണമെങ്കിലും ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്തോേ ഒന്ന് എന്നെ അസ്വസ്ഥനാക്കി. ഞാന് എന്തിനാണ് ഇത്രയും ദൂരം ഓടിയെത്തിയത്. എന്ന് സ്വയം ചോദിക്കുമ്പോഴും, ആ ചോദ്യത്തിന് യുക്തിയേക്കാൾ കൂടുതൽ വൈകാരികതയുടെ ഉത്തരമാണുണ്ടായിരുന്നത്.
അവിടെ മലയാള സിനിമയിലെ ഇതിഹാസങ്ങളായ മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും, അതോടൊപ്പം തന്നെ ദിലീപും ഉണ്ടായിരുന്നു. ജീവിതത്തില് പണവും പ്രശസ്തിയുമൊക്കെ ഞാന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് അന്നത്തെ ദിവസം എന്റെ മുന്നില് പണമല്ലായിരുന്നു. അത്യധികം ബഹുമാനം അർഹിക്കുന്ന ഒരു മഹാപ്രതിഭയായിരുന്നു, ഒരു ശുദ്ധാത്മാവായിരുന്നു. എന്റെ കയ്യില് പ്രിയ സുഹൃത്തിന് നല്കാന് ഒരുപിടി മുല്ലപ്പൂക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ആരും എന്നെ തിരിച്ചറിയരുതെന്ന് ഞാന് ആഗ്രഹിച്ചു. പ്രശസ്തിക്കുവേണ്ടിയായിരുന്നില്ല. ഈ പ്രവൃത്തി ആത്മാര്ഥതയോടെ ചെയ്യുമ്പോള് സാക്ഷിയായി പ്രപഞ്ചം മാത്രം മതിയാകും.
If you listen to how I reached kochi, it was intense beyond words.— Radhakrishnan Parthiban (@rparthiepan) December 21, 2025
There were no flights available from Chennai to Kochi. At 7:55 PM, I took out my Benz and drove myself. I reached the airport at 8:40 PM. On the way, I narrowly escaped accidents at four different points. I was… pic.twitter.com/OiLpIycELm
തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ മടങ്ങാനായിരുന്നു ആഗ്രഹിച്ചത്. ആരും എന്നെ തിരിച്ചറിയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത്, അതിൽ ഞാൻ സമാധാനവും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ സംവിധായകൻ രാജ് പ്രഭാവതി മേനോൻ ഞാൻ അവിടെ എന്നെ കണ്ടിരുന്നു. പിന്നീട് എനിക്ക് അദ്ദേഹം മെസേജ് അയച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ എന്റെ കണ്ണുനനയിച്ചു. ‘‘ഇന്ന് ആ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ സത്യസന്ധമായും വലിയ സന്തോഷം തോന്നി. പവിത്രമായ സൗഹൃദം, ശുദ്ധമായ ബഹുമാനം. ശ്രീനിയേട്ടന് വേണ്ടി മാത്രം ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ദൂരം ഓടിയെത്തിയത് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. യഥാര്ഥ സുഹൃത്ത്, എന്റെ ഹൃദയത്തെ അത് സ്പര്ശിച്ചു. വലിയ ആലിംഗനം ബഹുമാനം.
ഇന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു വലിയ ജീവിത തത്വം പഠിപ്പിച്ചു തന്നു, ഒരു പാഠത്തേക്കാൾ ഉപരി ഒരു ഫിലോസഫി. നന്ദി സർ. ഒരുപാട് സ്നേഹവും അഗാധമായ ബഹുമാനവും. അവിടെ കണ്ട എല്ലാ നായകന്മാർക്കും ഇടയിൽ, നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹീറോ. അവരെല്ലാം പുതുതലമുറ, ജെൻ സി കുട്ടികളാണ് സർ. ഇന്ന് അവർ നിങ്ങളുടെ സിനിമകൾ കാണാൻ പോകുകയാണ്. യഥാർഥ ഹീറോ എന്നാൽ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. യാതൊരു ബഹളവുമില്ലാതെ വന്ന് മടങ്ങി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള് സങ്കടമായി", രാജേഷ് അയച്ച വാക്കുകളാണിവ. ആ വാക്കുകള് എന്റെ ഉള്ളില് തങ്ങിനിന്നു.
ശ്രീനിവാസന്റെ അന്ത്യയാത്രയ്ക്കായി ചിത ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കെ, അതിലേക്ക് തന്നെ നോക്കികൊണ്ടിരിക്കു്നന എന്നെ, ആ ചൂട് ശ്രീനിയുടെ ശരീരം അറിയില്ല എന്ന ചിന്ത പൊള്ളിച്ചു. ആ വിഷമത്തില് അതില് കൂടുതല് അവിടെ നില്ക്കാന് കഴിയില്ലെന്ന ദുഖത്തോടെ പുറത്തേക്കിറങ്ങിയപ്പോള് മമ്മൂട്ടി എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് കൂട്ടക്കൊണ്ടു പോയി. ശ്രീനിയുടെ ഓര്മകളിലൂടെ അന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹനിര്ഭരമായ ആതിഥേയത്വത്തില് , സൗഹൃദത്തിന് ഭാഷാഭേദങ്ങളില്ല.
ആരുമറിയാതെ വന്ന്, ആദരവ് അർപ്പിച്ച് മടങ്ങുമ്പോൾ എന്റെ മനസ് ശാന്തമായിരുന്നു. ശുഭനിദ്ര, സുഹൃത്തുക്കളേ.’’– പാർത്ഥിപൻ കുറിച്ചു.
