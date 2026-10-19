61ാം വയസില് ഭരതനാട്യം; അമ്മയുടെ അസാധ്യമായ നൃത്ത പ്രകടനം കണ്ട് കണ്ണു നിറഞ്ഞ് നീരജ് മാധവന്
കോഴിക്കോട് തളി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഗുരുവിനും സഹനർത്തകർക്കൊപ്പമാണ് ലത മാധവ് ഭരതനാട്യം അവതരിപ്പിച്ചത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2026 at 12:00 PM IST
അമ്മയുടെ നൃത്തം കണ്ട് കണ്ണുനിറഞ്ഞ് നടൻ നീരജ് മാധവ്. അറുപത്തിയൊന്നാം വയസ്സിലും അസാമാന്യ മികവോടെ ഭരതനാട്യം അവതരിപ്പിക്കുന്ന അമ്മ ലത മാധവിന്റെ വിഡിയോയാണ് താരം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ചത്. അമ്മയുടെ പ്രകടനം നേരിൽ കണ്ടപ്പോൾ വികാരാധീനനായെന്നും അമ്മയുടെ നൃത്തത്തോടുള്ള ആത്മസമർപ്പണം തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്നും നീരജ് കുറിച്ചു.
ചെറുപ്പം മുതൽ നൃത്തത്തെ ഏറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന അമ്മയ്ക്ക് കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ തന്റെ ഇഷ്ടം മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം, ജീവിതത്തിൽ നൃത്തത്തെ ചേർത്തുപിടിച്ച് സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് ചുവടുവയ്ക്കുകയാണ് ലത മാധവ്. കോഴിക്കോട് തളി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഗുരുവിനും സഹനർത്തകർക്കൊപ്പമാണ് ലത മാധവ് ഭരതനാട്യം അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇതിന്റെ വിഡിയോ നീരജ് മാധവ് തന്നെയാണ് സ്വന്തം പേജിൽ പങ്കുവച്ചത്.
നീരജ് മാധവിന്റെ വാക്കുകള് ഇങ്ങനെ
"ചെറുപ്പം മുതൽ ശാസ്ത്രീയനൃത്തത്തെ ഏറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ലത മാധവ്. സ്കൂൾ കലോത്സവങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ വിജയിയായിരുന്ന അമ്മ പിന്നീട് അധ്യാപനരംഗത്തേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു. കരിയറും കുടുംബജീവിതവും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുമെല്ലാം വന്നതോടെ നൃത്തത്തിന് കുറച്ചുകാലത്തേക്ക് പ്രാധാന്യം കുറയ്ക്കേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ നൃത്തത്തോടുള്ള ഇഷ്ടം ഒരിക്കലും പൂർണമായി ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല", നീരജ് കുറിച്ചു.
"അവസരം ലഭിക്കുമ്പോഴെല്ലാം പരിശീലനം തുടരുകയും വിവിധ വേദികളിൽ നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അധ്യാപനജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് അറുപത്തിയൊന്നാം വയസ്സിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കലയ്ക്കായി കൂടുതൽ സമയവും സമർപ്പണവും മാറ്റിവയ്ക്കുകയാണ്", മകന് അമ്മയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു.
അമ്മയുടെ നൃത്തത്തോടുള്ള ആത്മാർഥത തന്നെ എപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെടുത്താറുണ്ടെന്ന് നീരജ് പറയുന്നു.
" സ്കൂൾ കാലത്തെ അതേ ആവേശത്തോടെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയും വേദികളിൽ അവതരിപ്പിക്കാനായി മണിക്കൂറുകളോളം അമ്മ പരിശീലനം നടത്താറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ പാതിരാത്രി വരെയും പരിശീലനം തുടരും. ആരുടെയും നിർബന്ധമോ പ്രേരണയോ ഇല്ലാതെ കലയോടുള്ള അളവറ്റ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അമ്മ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്", നീരജ് കുറിച്ചു.
"അമ്മയുടെ നൃത്തസംഘത്തോടൊപ്പമുള്ള പരിപാടികളുടെ വിഡിയോകൾ നേരത്തേ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അടുത്തിടെ നവരാത്രിക്കാലത്ത് കോഴിക്കോട് തളി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന പ്രകടനം ആദ്യമായാണ് വേദിക്ക് മുന്നിലിരുന്ന് നേരിട്ട് കാണാൻ അവസരം ലഭിച്ചത്", താരം കുറിച്ചു…
"ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നൃത്തത്തെ യൗവനകാലത്ത് വർഷങ്ങളോളം മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടി വന്ന അമ്മ, ഇപ്പോൾ അതേ കലയിലേക്ക് പൂർണമായും മടങ്ങിയെത്തി ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും ചുവടുവയ്ക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ കണ്ണുനിറഞ്ഞു", നീരജ് പറഞ്ഞു.
"ഒട്ടും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമർപ്പണത്തോടെ അമ്മ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കലയ്ക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് കാണാൻ ഏറെ മനോഹരമായിരുന്നുഛ, താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ഇനി തനിച്ചൊരു സമ്പൂർണ ഭരതനാട്യക്കച്ചേരി അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അമ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം. ആ ആഗ്രഹം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കുടുംബം ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്നും അമ്മയുടെ ഈ മനോഹരമായ യാത്ര ആഘോഷിക്കും", നീരജ് വ്യക്തമാക്കി.
നീരജ് പങ്കുവച്ച വിഡിയോ ഇതിനോടകം രണ്ടര മില്യണിലധികം ആളുകൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ലത മാധവിന്റെ നൃത്തത്തോടുള്ള സമർപ്പണത്തെക്കുറിച്ച് ഗുരു ദീപ്തി പരോളും വിഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്.
നടൻ നീരജ് മാധവിന്റെ അമ്മ എന്നതിലുപരി ലത ടീച്ചറിന്റെ മകനാണ് നീരജ് എന്ന് പറയാനാണ് തങ്ങൾക്കിഷ്ടമെന്നാണ് ഗുരു പറഞ്ഞത്.
ഒരു ക്ലാസ് പോലും മുടക്കാതെ, യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും കൂടാതെ നൃത്തം അഭ്യസിക്കാനെത്തുന്ന റിട്ടയേർഡ് അധ്യാപികയാണ് ലത മാധവെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നീരജിന്കറെ നൃത്തത്തിലെ ഭംഗിയും വഴക്കവും എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിച്ചതെന്നതിന് അമ്മയുടെ പ്രകടനം തന്നെ ഉത്തരമാണെന്ന് ആരാധകരിൽ ഒരാൾ കുറിച്ചു. അറുപത്തിയൊന്നാം വയസ്സിലും ഇത്ര മനോഹരമായി നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ലത മാധവിനെ അഭിനന്ദിച്ച് നിരവധി പേരാണ് രംഗത്തെത്തുന്നത്.